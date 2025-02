Garmin dévoile la montre Descent G2

Garmin a introduit une nouvelle montre de plongée tout-en-unordinateur, le Descent G590 à 2 £, comme une alternative légèrement plus chère à son Descent GI Solar à 500 £, avec l'adaptabilité au développement des plongeurs comme proposition de vente.

« Que vous soyez un plongeur novice ou plus expérimenté, le Descent G2 est conçu pour évoluer avec vous, même dans la plongée technique », déclare Dan Bartel, vice-président des ventes mondiales aux consommateurs.

« Et avec des fonctionnalités populaires pour la vie hors de l'eau comme la préparation à la plongée, la fréquence cardiaque 24h/7 et XNUMXj/XNUMX, la surveillance avancée du sommeil et bien plus encore, il n'y a aucune limite à ce que cette montre peut faire avant, pendant et après votre prochaine plongée. »

La profondeur nominale de 100 m ordinateur dispose d'une lentille en saphir robuste et de boutons étanches, dit Garmin, avec un écran AMOLED lumineux de 30 mm pour une lecture facile. Le G2 promet jusqu'à 10 jours d'autonomie entre deux charges en mode Smartwatch.

Tous les plastiques utilisés pour fabriquer le boîtier, la lunette et les boutons de la montre sont recyclés à partir de matériaux qui, autrement, auraient fini dans l'océan, précise le fabricant.

Mode de préparation à la plongée sur le modèle Paloma / Shell Pink

Pour aider à personnaliser le ordinateur La fonction Dive Readiness permet à l'utilisateur individuel de comprendre comment les facteurs liés au mode de vie, tels que le sommeil, le stress, l'exercice physique récent et le décalage horaire, ont affecté la préparation du corps à la plongée. Un score élevé indique que vous êtes prêt à plonger, tandis qu'un score inférieur peut inciter à utiliser un réglage plus conservateur ou à opter pour une plongée moins difficile.

Les plongeurs récréatifs ont le choix entre les modes monogaz et multigaz (y compris le nitrox et le trimix), CCR (recycleur en circuit fermé) et manomètre.

Il y a une boussole à trois axes intégrée et un mode Big Numbers qui permet aux données critiques telles que la NDL (limite de non-décompression), le temps et la profondeur d'être lisibles dans toutes les conditions grâce à la sélection d'un écran simplifié et d'un texte plus grand.

Informations de base facilement lisibles Sélection du mode de plongée

Les fonctionnalités de Freedive incluent un mode Apnée dynamique avec lequel suivre les plongées en piscine tout en FormationLe besoin de regarder la montre pendant une plongée est réduit car des alertes sonores et haptiques tiennent le plongeur informé de la profondeur personnalisée, de l'intervalle, de la direction, de la profondeur cible et de la flottabilité neutre.

Les apnéistes peuvent également utiliser la fonction Variomètre pour recevoir des alertes sonores et haptiques en fonction des taux de descente ou de remontée, et le tableau de vitesse permet à l'utilisateur d'enregistrer la vitesse et d'examiner les taux de descente et de remontée ainsi que le temps de suspension tout au long de la plongée.

De retour sur la terre ferme, le journal de plongée permet aux plongeurs de consulter leurs données, de suivre leur équipement, de prendre des notes et de partager des détails via le Garmin Application de plongée. Surface GPS peut également aider à suivre les points d'entrée et de sortie et à les visualiser sur une carte.

Informations sur l'intervalle Scénarios d'apnée dynamique

Pour une utilisation en surface, le Descent G2 intègre GarminLa gamme de produits de santé et de bien-être de Formation et des fonctionnalités connectées. Cela comprend des contrôles constants de la fréquence cardiaque et de la variabilité, des pas, des calories, des étages gravis, des phases de sommeil, du suivi du stress, de l'hydratation et de la respiration, ainsi que de l'efficacité pulmonaire (oxymètre de pouls).

Les fonctionnalités s'étendent à Formation des informations et des plans utilisant des applications sportives préchargées telles que le cyclisme, la natation en eau libre, la musculation Formation et plus encore ; suivez les minutes d'intensité, la consommation maximale d'oxygène, l'acclimatation à la chaleur et à l'altitude et le temps de récupération.

Lorsqu'il est associé à un smartphone Apple ou Android compatible, le ordinateur peut recevoir des e-mails, des SMS et des alertes, et fournir des statistiques de santé et de remise en forme à l'aide du Garmin Application Connect. Les autres fonctionnalités incluent la détection d'incident, l'assistance, LiveTrack et Garmin Pay.

Le système de plongée Descent existant de Garminordinateur la gamme se compose des modèles G1 Solar et MK3 de type montre (à partir de 1,000 50 £) et du X1,300i grand format (à partir de XNUMX XNUMX £), introduit en novembre dernier avec intégration d'air, messagerie de plongée basée sur un sonar et affichage rectangulaire.

Le G2 est disponible en noir ou en rose Paloma / Shell et est compatible avec les bracelets QuickFit afin que les plongeurs puissent les changer facilement. Trouvez plus de détails sur le site Garmin.

