Aqualung confirme les discussions en vue d'une prise de contrôle amicale de HEAD

Le fabricant d'équipements de plongée Aqualung a confirmé être en « discussions exclusives » avec le groupe américano-autrichien HEAD concernant son acquisition potentielle de 100 % du groupe Aqualung, Comme révélé on Divernet sur 2 April.

L'accord reste soumis aux approbations réglementaires et à la procédure légale, mais Victor Vadaneaux, membre du conseil de surveillance du groupe Aqualung et conseiller de la société depuis l'année dernière, a été nommé PDG « pour assurer une transition et une intégration en douceur ».

Victor Vadaneaux, nouveau PDG d'Aqualung

Les marques du groupe français Aqualung comprennent Aqualung, Apeks et Aquasphere, et le groupe affirme que cette opération « renforcerait considérablement la présence de HEAD dans le segment des sports nautiques ».

Connu à l'origine pour les sports d'hiver et de raquette, le portefeuille de HEAD comprend le fabricant italien d'équipements de plongée Mares depuis 1971, ainsi que les recycleurs rEvo basés en Belgique, la plateforme de réservation en ligne liveaboard.com et la marque australienne de maillots de bain Zoggs, acquise en 2020.

HEAD a également repris SSI en 2014, et Aqualung affirme que l'agence de formation de plongeurs a plus que doublé ses revenus depuis lors.

Le groupe Aqualung affirme que ses produits sont distribués dans plus de 90 pays et que l'acquisition créerait « un leader mondial sur le marché mondial des sports nautiques, réunissant deux acteurs emblématiques animés par la sécurité, l'excellence technique, l'innovation, le confort et le design, la performance et la passion pour le sport et l'exploration aquatique. »

HEAD a l'intention de maintenir et de développer le groupe Aqualung, de renforcer sa division militaire et professionnelle stratégique et en pleine croissance et de développer ses capacités de production, selon Aqualung.

« L’expertise combinée des deux entreprises générerait de fortes synergies, accélérerait le leadership du marché et ouvrirait de nouvelles opportunités pour élargir l’accès aux sports nautiques dans le monde entier », indique-t-il.

Le groupe Aqualung appartient à la société de gestion d'actifs Barings depuis 2023 et s'est récemment séparé de ses marques, de ses installations et de son personnel pour tenter de résoudre ses problèmes financiers de longue date.

Également sur Divernet : HEAD semble prêt à acheter Aqualung, Barings s'apprête à acquérir le groupe Aqualung, Vendre la dernière étape de la refonte d'Aqualung à US Divers