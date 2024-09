DeeperBlue se lance dans les T-shirts

DeeperBlue.com, connu jusqu'à présent comme un site de plongée en apnée et de plongée sous-marine numérique Le média a diversifié sa gamme de vêtements de plongée écologiques destinés aux deux types de plongeurs et aux défenseurs de l'océan en général.

Il est indiqué que la gamme « incarne la mission de la marque d'inspirer, d'éduquer et d'informer la communauté des plongeurs tout en promouvant la conservation des océans et une vie responsable ».

Sont inclus une variété de t-shirts, pulls, cavaliers, sweats à capuche et accessoires pour hommes et femmes inspirés de l'océan et de la plongée, produits en partenariat avec le fabricant durable Teemill.

Chaque article de vêtement est censé être fabriqué à partir de coton biologique certifié dans une usine alimentée par des énergies renouvelables, pour être expédié dans le monde entier dans des emballages sans plastique.

Le processus de production de Teemill est conçu pour minimiser les déchets, explique DeeperBlue, chaque pièce de vêtement étant imprimée à la demande pour éliminer la surproduction et l'impact environnemental inutile.

Le fabricant travaille sur un modèle d’économie circulaire qui permet aux anciens articles d’être retournés et recyclés en nouveaux produits, plutôt que de finir dans des décharges.

« Notre processus de fabrication s'inscrit dans notre engagement en faveur du développement durable », explique Stephan Whelan, fondateur de DeeperBlue. « En choisissant des matériaux biologiques et des emballages en papier tout en utilisant des énergies renouvelables, nous réduisons notre empreinte carbone, gardons le plastique hors de nos océans et montrons l'exemple dans la communauté des plongeurs. »

Il existe 12 modèles de t-shirts standard, chacun disponible dans une gamme de couleurs et six tailles du XS au 2XL et au prix de 27 £ chacun.

Il y a également 12 T-shirts oversize à 33 £ et six pulls à 43 £ ; 12 sweats à capuche à 48 £ et six sweatshirts à 43 £, ainsi que des pantalons de survêtement (35 £) et des shorts (30 £). Les accessoires de marque comprennent un sac fourre-tout sacs (12 £), un carnet de bord (15 £) et une casquette de baseball (27 £). Parcourez la gamme ici.

