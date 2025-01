Votre guide des salons de plongée du monde entier pour 2025

Le salon allemand de la botte est sur le point de démarrer, mais que vous vous trouviez au Royaume-Uni (où il y a qu'une seule (show!), ailleurs en Europe du Nord, en Méditerranée, en Asie, en Australie ou aux États-Unis, voici un calendrier de rassemblements de masse de plongée qui peuvent vous aider à rester connecté à la communauté en 2025.

Dans certains cas, notamment plus tard dans l’année, les droits d’entrée n’ont pas encore été annoncés.

18-26 JANVIER : Boot Düsseldorf (Salon Nautique International)

Lieu : Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Allemagne

(Messe Düsseldorf / C Tillman)

La plongée sous-marine n'est qu'une partie de ce salon annuel complet couvrant tout, des bateaux et du yachting aux sports nautiques, et proposant des expositions et des présentations interactives.

Le complexe comprend une section dédiée à la plongée sous-marine dans le Hall 12 et qui présente du matériel de plongée, photographie sous-marine équipement, Formation ressources et destinations de plongée.

Les visiteurs peuvent participer à des ateliers pratiques, assister à des démonstrations en direct des dernières technologies de plongée et plonger dans la piscine intérieure. La Blue Innovation Zone est un espace réservé aux nouvelles idées en matière de durabilité et de conservation marine. Le prix d'entrée est de 21 euros par jour.

1-2 FÉVRIER : Duikvaker

Lieu : Expo Houten, Pays-Bas

(Duikvaker)

Le Duikvaker est le plus grand événement de plongée des Pays-Bas. Il célèbre cette année sa 33e édition avec des expositions d'équipements et de destinations de plongée et des présentations conçues pour inspirer. Les présentateurs se produisent sur quatre scènes et deux « tables thématiques » et il y a une salle de cinéma et un café podcast. Le prix d'entrée journalier est de 17.50 euros.

21-23 FÉVRIER : Salon européen de la plongée (EUDI)

Lieu : Bologna Fiere, Bologne, Italie

Célébrant sa 30e année, cet événement italien promet de présenter plus de 250 exposants, allant des fabricants et fournisseurs d'équipements de plongée aux organisateurs de voyages de plongée, et d'être un guichet unique pour tout ce qui concerne la plongée. Les ateliers et séminaires couvrent tout, de photographie sous-marine aux dernières avancées en matière de technologie de plongée.

Les experts partagent leurs idées et leurs expériences sur un large éventail de sujets, avec des zones interactives permettant aux visiteurs de s'engager dans des expériences pratiques, notamment des plongées d'essai et des démonstrations de kits.

Avec plus de 200 événements promis sur trois jours, le salon est dédié à favoriser un fort sentiment de communauté parmi les plongeurs et à promouvoir la conservation marine et les pratiques de plongée durables. L'entrée coûte 14 euros en ligne, gratuite pour les nouveaux plongeurs.

21-23 FÉVRIER : Salon du tourisme de plongée (DRT), Malaisie

Lieu : Centre des congrès de Kuala Lumpur, Malaisie

DRT, la plus grande plate-forme d'exposition de plongée en Asie, revendique 2,500 350,000 exposants et 65 21 exposants de plus de 23 pays. Il ne s'agit pas d'un seul événement mais de huit événements répartis tout au long de l'année : les autres se dérouleront à Shanghai (du 11 au 13 mars), à Taiwan (du 27 au 29 avril), à Shenzhen (du 8 au 10 juin), à Pékin (du 5 au 7 août), aux Philippines (du 10 au 11 septembre), en Inde (du 12 au 14 octobre) et à Hong Kong (du XNUMX au XNUMX décembre).

Les visiteurs peuvent s'attendre à une gamme d'équipements de plongée, photographie sous-marine équipement et voyage de plongée services, avec des séminaires d'experts de l'industrie de la plongée et des démonstrations en direct. En savoir plus.

1-2 MARS : GO Diving Show (Le salon de la plongée au Royaume-Uni) Lieu : NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Royaume-Uni (Jason Brown / Plongée) Le GO Diving Show est un événement annuel incontournable pour les plongeurs britanniques et il devient de plus en plus grand et populaire d'année en année. Il regorge d'expériences immersives, notamment des expositions interactives, des présentations d'une multitude d'experts reconnus en plongée et des ateliers pratiques. Présentant les dernières avancées en matière d'équipement de plongée, Formation ressources et vacances destinations, GO Diving offre une plateforme pour les plongeurs potentiels, nouveaux et expérimentés, qu'ils soient récréatifs ou techniques. Une liste complète d'intervenants sera présente sur les scènes Main, Tech, UK et Photo / Inspiration, avec cette année une programmation étincelante dirigée par les favoris de la télévision Steve Backshall et Monty Halls et NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Jason Brown / Plongée) Il existe une offre de billets 2 pour 1 pour les visiteurs achetant avant le 31 janvier (le billet de chaque personne ne coûte que 10.19 £), ainsi qu'un parking gratuit, et avec NAEC si central et donc accessible, il offre une expérience particulièrement abordable. En savoir plus et réserver ici.

15-16 MARS : Festival océanique ADEX / OZTek Australia

Lieu : Centre international de congrès et d'expositions de Sydney, Australie

Le salon de plongée et de voyage ADEX (Asia Dive Expo) s'associe à la conférence OZTek Advanced Diving en Australie pour un événement inaugural conçu pour répondre à une variété de goûts. ADEX dit qu'il accueille tout le monde, des débutants et des familles aux plongeurs avancés, avec des programmes et des festivités spécialement organisés conçus pour inspirer une passion pour l'océan, tandis qu'OZTek offre une orientation claire vers la plongée technique. La tarification implique des options compliquées mais à partir de 10 $ AUD.

28-30 MARS : Salon de la plongée en Méditerranée

Lieu : Fira de Barcelone, Espagne

(Salon de plongée méditerranéen)

Ce salon de trois jours, le 25e à ce jour, propose une variété d'équipements de plongée, de destinations de voyage et d'ateliers. Attendez-vous à un large éventail de conférenciers, ainsi qu'à des plongées d'essai et des démonstrations en piscine. Le prix d'entrée est de 12 euros.

4-6 AVRIL : Asia Dive Expo (ADEX)

Lieu : Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapour

ADEX fêtera son 31e anniversaire en 2025 en mettant l'accent sur la conservation marine et la création d'images sous-marines. L'un des plus grands salons de plongée de la région Asie-Pacifique, il couvre un large éventail d'intérêts liés à la plongée, de l'équipement de plongée et des voyages à la création d'images sous-marines, à la biologie marine, à la plongée technique et à l'apnée.

Attendez-vous à des performances en direct, des projections de films, des tables rondes et des activités pratiques avec des drones sous-marins et des simulateurs de plongée.

ADEX met également l'accent sur la protection de l'environnement et la durabilité à travers son initiative Voice of the Ocean et les Concours de photographie et de vidéographie reflétera les thèmes de cette année « Céphalopodes » et « Comportement animal ». En savoir plus ici.

22-25 MAI : Salon de la plongée en Thaïlande (TDEX)

Lieu : Centre national des congrès Queen Sirikit, Bangkok, Thaïlande

(TDEX)

TDEX se présente comme le « véritable centre de plongée d'Asie » et existe depuis 2004. Il met l'accent sur le tourisme de plongée, mais propose un large éventail d'exposants, des voyagistes aux fournisseurs d'équipements de plongée. Il y a également un photographie sous-marine concours et expositions et conférences professionnelles. En savoir plus sur le site.

31 MAI – 1er JUIN : Spectacle de plongée

Lieu : Centre de congrès de Long Beach, Long Beach, California

(Spectacle de plongée)

Scuba Show est l'un des salons de plongée les plus grands et les plus anciens des États-Unis. Avec plus de 6,500 XNUMX m² d'espace d'exposition, il propose des centaines de stands présentant les derniers équipements de plongée et destinations de voyage. Des séminaires et des ateliers animés par des experts du secteur bien connus aux États-Unis couvrent un large éventail de sujets conçus pour intéresser les débutants comme les plongeurs avancés.

Il y a une piscine de 68,000 10 litres pour les essais de plongée ainsi que d'autres activités pour les enfants de XNUMX ans et plus, et une fête le samedi soir offrant aux invités une chance supplémentaire de réseauter avec d'autres plongeurs. Trouvez plus de détails ici.

13-15 JUIN : Salon international de la plongée en Malaisie (MIDE)

Lieu : Centre de commerce international et d'exposition de Malaisie (MITEC), Kuala Lumpur

Dédié à l'industrie de la plongée en Malaisie, le MIDE comprend des forums, des expositions et des opportunités de réseautage. Les thèmes vont de la conservation marine à l'éducation à la plongée et il y a photographie sous-marine concours, séances de formation à la plongée et présentation des derniers équipements de plongée. Le prix d'entrée est de 8 ringgits (1.45 £)..

6-7 SEPTEMBRE : Salon GO Diving ANZ Lieu : Sydney Showground, Sydney, Australie (GO Plongée ANZ) Ce salon a fait des débuts remarqués en 2024 et, avec une surface d'exposition répartie sur 5,000 XNUMX m², présente pour sa deuxième édition des équipements de plongée de pointe, de la photographie sous-marine et une programmation d'intervenants déjà en pleine croissance. Les expériences interactives comprennent un grand bassin d'essai de plongée et un certain nombre d'ateliers pratiques. Parmi les intervenants figureront des experts renommés dans tous les domaines, de la création d'images et de la plongée technique à la vie marine et à la conservation. Les sommités locales australiennes et néo-zélandaises seront rejointes par une foule de personnalités internationales, dont beaucoup sont connues grâce à la télévision et au cinéma. Il suffit de regarder la programmation exceptionnelle de l'année dernière pour se faire une idée du calibre des intervenants. Ce salon familial a pour objectif d'inspirer les plongeurs de tous âges, avec des activités conçues pour engager et éduquer les plongeurs débutants et expérimentés. Il est idéal pour connecter la communauté de plongée et partager les dernières avancées et tendances en matière de plongée. En savoir plus.

17-19 OCTOBRE : Conférences sur la plongée

Lieu : Cordoaria Nacional, Lisbonne, Portugal

(Discussions sur la plongée)

Il ne s'agit pas tant d'une exposition que d'un rassemblement d'intervenants inspirants : plongeurs, innovateurs et explorateurs sous-marins de renom qui partagent leurs projets et découvertes révolutionnaires. La programmation de cette année n'a pas encore été annoncée, mais elle attire de grands noms.

L'événement propose des présentations, des débats et des ateliers pratiques, permettant aux participants d'apprendre auprès d'experts du secteur et de s'immerger dans les technologies de plongée de pointe. L'organisateur Dive Portugal suggère de combiner la participation à l'événement avec une excursion de plongée si vous venez de loin. Les billets journaliers coûtent 35 euros et le pass week-end 50 euros.

11-14 NOVEMBRE : Salon DEMA

Lieu : Orange County Convention Centre, Orlando, Floride

(Nehram 2020)

DEMA est un événement annuel de réseautage pour l'industrie de la plongée, avec des séminaires, des ateliers, des sessions éducatives et les dernières nouveautés en matière d'équipement et de technologie de plongée.

Organisé par la Diving Equipment & Marketing Association, c'est l'un des événements professionnels internationaux les plus importants pour l'industrie de la plongée, même si au fil des ans, il est devenu autant un lieu de voyage qu'un lieu de présentation de nouveaux produits.

Il s'agit d'un grand événement rempli de séminaires éducatifs, d'ateliers et d'expositions présentant les dernières nouveautés en matière d'équipement de plongée, de technologie et de destinations de voyage. Principalement destiné aux professionnels du secteur, il attire plus de 9,000 500 participants et plus de XNUMX fabricants. Les détails de ce qui constitue le point culminant du calendrier des salons de plongée de l'année n'ont pas encore été annoncés, mais vous pouvez suivez son évolution ici.