Parole sur le récif

Une nouvelle émission de radio à Cairns fait découvrir la Grande Barrière de corail à un public mondial

Cairns, Queensland – Une toute nouvelle émission de radio fait sensation sur Cairns FM89.1, faisant découvrir les merveilles de la Grande Barrière de Corail à un public mondial à travers des conversations amusantes et informatives sur les sciences marines.



Parole sur le récif, animé par des guides de récifs expérimentés et des éducateurs marins Tanya Murphy et Brett Goodban, airs en direct tous les vendredis à 10h, heure du Queensland sur Cairns FM 89.1 et diffusé en streaming à un public mondial en ligne sur cairnsfm891.org.auChaque épisode est également enregistré et téléchargé sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et toutes les autres principales plateformes de streaming.

Entre eux, Tanya et Brett ont enregistré plus de Plongées 20,000 et au cours 30 ans de travail sur la Grande Barrière de corail. Maintenant, ils emmènent les auditeurs dans une plongée en profondeur dans les créatures les plus curieuses du récif, la science étrange et merveilleuse, les conseils d'experts en plongée, les mises à jour en temps réel sur la météo et la santé des récifs, et les dernières informations sur la façon dont nous pouvons tous aider à protéger cette merveille naturelle.



« Notre mission est de rendre les sciences marines accessibles, divertissantes et engageantes », a déclaré Tanya.



« Que vous soyez un local, un touriste, un plongeur ou un amoureux de l'océan, vous tirerez quelque chose de chaque épisode, ainsi que quelques rires en cours de route ! »



Chaque semaine, le duo est rejoint par scientifiques de premier plan, experts des récifs, détenteurs de connaissances autochtones et défenseurs de l'environnement pour explorer ce qui se passe réellement sous les vagues, sur le récif et au-delà.



Les auditeurs sont encouragés à Envoyez des questions par SMS pendant l'émission en direct au 0437 835 937 et participez à la conversation.

« Avec tous les défis auxquels le récif est confronté, du changement climatique à la pollution de l'eau et aux débris plastiques, il est plus important que jamais de tenir les gens informés, inspirés et connectés à cet incroyable écosystème », a déclaré Brett Goodban.



« Et si nous pouvons faire cela tout en riant et en racontant de belles histoires, pourquoi pas ? »



Ne manquez pas Parole sur le récif, Les vendredis à 10h sur Cairns FM89.1 ou en ligne sur cairnsfm89