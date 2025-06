Marco Bordieri, fondateur de VIZ, discute de cartographie sous-marine au GO Diving Show ANZ

Marco Bordieri est le fondateur de VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, la plus grande communauté australienne pour les passionnés de la mer, comptant désormais 18,000 XNUMX membres, et il parlera d'exploration et de cartographie sous-marines avec des appareils et des compétences grand public lorsqu'il honorera la scène principale du GO Diving Show ANZ à Sydney en septembre.

Marco a déménagé de Milan à Sydney il y a dix ans, avec un carnet de plongée indiquant 30 plongées sur 30 ans, et ne se souvenant jamais de l'orientation du réservoir lors de son installation.

Sydney offrait cependant à Marco le cadre idéal pour raviver sa passion pour la plongée : une vie marine abondante, des sites accessibles et la liberté d'explorer à sa guise. Cependant, plonger ici présentait aussi des défis : une visibilité imprévisible, une rareté des cartes sous-marines et une houle côtière pouvant rendre les conditions dangereuses.

Déterminé à rendre le monde sous-marin de Sydney plus accessible, Marco a été le pionnier d'initiatives telles que l'entretien d'un réseau de reporters de plongée, le développement d'une technique de création de cartes sous-marines et la production de prévisions hebdomadaires de plongée.

Grâce à ces efforts, la plongée à Sydney est devenue plus sûre, plus accessible et moins élitiste.

VIZ est plus qu'un groupe Facebook : c'est une initiative philanthropique menée par des plongeurs pour des plongeurs. Son objectif est d'être reconnu comme un exemple de communauté locale pour les passionnés de plongée, en produisant ses propres ressources collaboratives axées sur la sécurité, le plaisir, la connaissance et la durabilité.

VIZ croit aux idées provenant de la communauté et à l'implication bénévole pour les concrétiser – elle n'a pas de sponsors riches, elle ne sollicite pas de dons et elle ne recherche pas de subventions.

La communauté a inspiré des idées et développé des services gratuits : des cartes sous-marines précises, des prévisions de sites de plongée, des sciences citoyennes, un centre d’information, un segment hebdomadaire sur ABC Radio, une collaboration et une sensibilisation pour le monde universitaire, l’industrie et le gouvernement.

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

