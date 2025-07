Points de déclenchement et morsures de requin « d'autodéfense »

at

at 9 h 34

Juste avant le début de l'année, les plongeurs italiens Gianluca Di Gioia et Peppino Fappani ont rencontré ce qui aurait été un requin tigre. près de Marsa Alam dans le sud de l'Égypte. Di Gioia est décédé et Fappani a été mordu aux bras et aux jambes alors qu'il tentait d'aider son ami, bien qu'il ait rapidement pu quitter l'hôpital.

Environ un mois plus tard, une Canadienne a perdu ses deux mains en essayant de photographier ce qu'elle soupçonnait être un requin-bouledogue de 2 mètres. avait fait de la plongée avec tuba dans les eaux peu profondes au large de Providenciales aux Îles Turques-et-Caïques.

Et fin avril, l'Israélien Barak Tzach mort en nageant pour capturer des images de requins, comme il le faisait régulièrement, au large de la ville méditerranéenne de Hadera, où l'eau chaude d'une centrale électrique attire chaque hiver des requins obscurs et des requins gris.

Après la mort de Tzach, dont les images ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, les autorités ont mis en garde les gens contre le fait de se baigner à Hadera.

Mais en quelques jours, on a signalé que davantage de personnes nageaient au large de la plage, prêtes à tenter leur chance pour une rencontre avec un requin digne d'Instagram. Comme l'a confirmé une étude de 2020, les victimes de selfies sont bien plus nombreuses que celles tuées par des requins.

L'année dernière, on n'a recensé que quatre décès dus à des morsures de requins, et il convient de souligner que les plongeurs sous-marins sont très rarement ciblés. Les nageurs en eau libre, les plongeurs avec tuba et les surfeurs – ceux qui évoluent à la surface ou près de la surface – pourraient parfois avoir davantage de raisons de s'inquiéter.

Rien ne suggère que, dans aucun des cas mentionnés ci-dessus, les victimes aient activement provoqué les requins ou interagi avec eux, au-delà du simple fait de pointer leurs caméras. Mais qui peut dire comment un requin perçoit la présence humaine dans son environnement s'il est capturé au mauvais moment ?

Petits requins à pointes noires à Tahiti (Steve Weinman)

Étude sur les morsures de requin

La mort de Tzach a coïncidé avec la publication dans la revue scientifique Frontières de la conservation of une nouvelle étude sur les morsures de requinsIl a été écrit par le professeur Eric Clua, écologiste comportementaliste français spécialisé dans les requins, avec des collègues de France et des États-Unis.

Clua est spécialisé dans l'étude du comportement des grands requins dans leur environnement naturel, et s'intéresse particulièrement aux morsures humaines. Il a beaucoup à dire sur l'empressement de certains à s'approcher des requins – ou d'animaux terrestres plus dangereux – dans l'espoir de partager leurs exploits avec leurs amis, leur famille ou leurs proches. en ligne communautés.

Le profileur de requins Eric Clua

Les influenceurs potentiels interagissent avec différentes espèces de requins sans nécessairement rien savoir de leurs différents modèles de comportement, souligne-t-il, alors que sur terre, ils apprécieraient plus facilement la variation du niveau de menace entre, par exemple, un XL Bully et un Jack Russell.

« Les requins sont responsables de moins de 10 décès humains par an dans le monde, tandis que les chiens sont responsables de plus de 10,000 XNUMX décès et sont perçus comme positivement « par le public », dit-il.

Les morsures de requin se répartissent en six catégories distinctes, selon Clua, mais la nouvelle étude se concentre sur une seule d’entre elles, décrite comme « l’autodéfense ».

L'aspect intriguant pour les plongeurs est que, même si les morsures d'autodéfense peuvent être considérées comme une réaction à une provocation et peuvent impliquer non seulement une mais plusieurs frappes, elles ne semblent que rarement être mortelles.

Dans l'étude menée en Polynésie française, les requins de récif plus petits se sont révélés les plus susceptibles d'infliger des morsures d'autodéfense (Steve Weinman).

Se pourrait-il que les morsures infligées par les requins lorsqu’ils croient qu’un humain représente une menace directe soient moins dommageables que celles que subissent parfois les usagers de l’eau qui vaquent à leurs occupations au mauvais endroit et au mauvais moment ?

Le concept d'autodéfense chez les requins n'avait jamais été documenté en détail auparavant, affirment Clua et ses collègues. Ils ont mené une étude statistique pluriannuelle sur les caractéristiques des morsures de requins chez les humains en Polynésie française, en tirant le maximum de données possible de récits d'expériences qui, historiquement, ne définissaient pas les différents types de morsures.

Ces eaux du Pacifique Sud abritent plus de 30 espèces de requins, mais ils ont découvert que les morsures y étaient plus susceptibles d'être infligées par des requins à pointes noires, à pointes blanches ou gris de récif ou des requins citron faucilles, mesurant généralement moins de 3 m de long.

Rarement mortel

« Certaines activités humaines en mer, comme la pêche, et plus particulièrement la chasse sous-marine, ainsi que la gestion des pièges à poissons passifs, sont associées à des morsures [d'autodéfense] », explique l'équipe. « Ces morsures sont inégales, souvent superficielles, avec des lésions cutanées minimes, et rarement mortelles, sauf circonstances exceptionnelles. »

Un déclencheur typique d'une morsure d'autodéfense peut être une menace perçue de la part d'un plongeur sous-marin, ou d'un plongeur se dirigeant vers le requin pour avoir une meilleure vue, ou essayant de l'attraper.

Ce requin qui traîne une ligne de pêche a une raison particulière de se méfier des humains (Steve Weinman)

Ces morsures non mortelles contrastent avec celles qui relèvent d'une catégorie telle que la « prédation ». On peut s'attendre à ce que les morsures infligées par un requin affamé entraînent une perte importante de tissus et, très probablement, la mort par hémorragie.

Cependant, dans aucun des cas étudiés en Polynésie française, aucune morsure n’a été considérée comme motivée par la recherche de nourriture.

Les morsures d'autodéfense peuvent avoir tendance à provoquer des blessures plus « superficielles », mais elles surviennent également sans prévenir, alors que certains autres types de morsures sont précédés par des signes d'avertissement combatifs que les plongeurs expérimentés avec les requins finissent par reconnaître.

Il peut s’agir notamment d’un abaissement des pectoraux. ailettes, des secousses corporelles ou une nage accélérée et saccadée, et constituent un signal clair pour les plongeurs qui doivent envisager une retraite discrète.

Un requin tigre donne une écaille aux requins de récif plus petits (Steve Weinman)

Les morsures d’autodéfense surviennent de manière inattendue, même si « compte tenu des enjeux vitaux que le requin perçoit probablement pour lui-même, ces morsures sont parfois répétées », indique l’étude.

Mais même dans ces cas, peu de tissus sont généralement retirés. De plus, il ne semble pas y avoir de proportionnalité entre la nature de l'agression humaine initiale et la gravité et la violence d'une morsure d'autodéfense.

Autres types de morsures

Outre les morsures de légitime défense/représailles et de prédation/investigation, les quatre autres catégories sont définies comme : réflexe/maladresse ; compétition pour les ressources ; antiprédation ; et domination/invasion du territoire. Seules les deux dernières catégories impliquent les signes avant-coureurs révélateurs précédant la morsure.

Entre 1942 et 2023, 16 des 137 morsures de requin recensées en Polynésie française pourraient être classées comme résultant probablement d'un motif de légitime défense. Toutes se sont produites aux Tuamotu dans le cadre de la chasse au harponnage de requins dans des pièges à poissons, de la chasse sous-marine et de la manipulation de requins pour la pêche. photographie, des prélèvements scientifiques et des expositions touristiques de requins dans des bassins en plein air. Bien que ces morsures puissent être qualifiées de « provoquées », seules deux d'entre elles ont été mortelles.

Le malheureusement nommé Fichiers d'attaque de requin La base de données, qui contient des enregistrements de rencontres mondiales remontant aux années 1800, indique que plus de 300 incidents historiques pourraient être classés comme des actes d'autodéfense.

Et il convient de rappeler que dans certains cas, le type d'animal infligeant une morsure « d'autodéfense » pourrait ne pas être un requin requiem mais une espèce moins intimidante comme un wobbegong, avec une dentition plus émoussée.

Plongeurs avec un requin tigre (Steve Weinman)

« Si les humains veulent éviter les morsures de requins en guise d’autodéfense, la recommandation la plus évidente, selon notre évaluation, est d’éviter d’attaquer ou de harceler ces espèces », explique Clua.

Il arrive que des personnes interviennent auprès des requins avec les meilleures intentions, même si « vouloir aider un requin en détresse, dans ce cas en agissant de manière bienveillante, ne sera pas nécessairement perçu par l'animal de manière positive », souligne le profileur de requins.

Fin avril, un touriste et son fils de 11 ans ont pataugé pour aider trois habitants de la région à secourir un grand requin blanc de 3 mètres échoué sur un banc de sable près d'Ardrossan, en Australie-Méridionale. Heureusement, leur intervention, qui a duré une heure, a réussi sans incident, mais les personnes impliquées ignoraient peut-être qu'un requin craintif peut effectuer un virage à 180° pour mordre en légitime défense.

Les trois principaux sauveteurs ont déclaré n'avoir jamais vu de requin échoué auparavant, et encore moins tenté d'en secourir un. Celui-ci était peut-être malade ou blessé.

« Un comportement aussi bien intentionné peut exposer le sauveteur potentiel à une morsure défensive, sans discernement ni proportionnalité », explique Clua. « Le réflexe le plus instinctif des requins sera de se défendre et de mordre. »

Points de déclenchement

La reconnaissance des morsures d'autodéfense remet une fois de plus en question la pratique consistant à qualifier toutes les morsures de requin d'attaques, explique Clua. « Les médias jouent un rôle clé dans cette perception, tendant, en cas de morsure, à présenter les requins comme l'agresseur, même lorsque l'interaction est initiée par des humains. »

« Cette approche simpliste nuit à l’image des requins et, de fait, à leur conservation, qui dépend du soutien du public. »

Éric Clua et ses collègues souhaitent que les médias cessent de présenter la légitime défense et les autres types de morsures comme des « attaques ». La presse, affirment-ils, pourrait contribuer à améliorer l'opinion publique en rapportant de manière plus objective la manière dont le comportement des requins est susceptible d'être déclenché par celui des humains.

Un petit requin en Polynésie française (Steve Weinman)

Un scénario largement rapporté, comme celui survenu à Hadera, n'a rien à voir avec des morsures d'autodéfense. Clua a déclaré que Tzach avait été victime d'une frénésie alimentaire, impliquant probablement plusieurs requins.

« Ce qui rend cet événement si rare, c'est que l'espèce impliquée – apparemment le requin obscur – n'est pas connue, malgré une taille imposante pouvant atteindre 4 m, pour sa capacité à considérer les humains comme des proies », dit-il.

Dans une situation frénétique, cependant, toute espèce largement considérée comme inoffensive peut devenir prédatrice car « la dynamique de la compétition entre les animaux pour l’accès à la nourriture providentielle éclipse toutes les autres considérations ».

Il faut cependant un déclencheur initial. Il s'agit généralement d'une première morsure, parfois accidentelle et non dirigée vers l'homme, mais qui provoque la présence de sang dans l'eau et les sons associés.

Cependant, Clua a une suggestion plus inquiétante. « Le rayonnement électromagnétique d'une caméra pourrait suffire à déclencher une morsure initiale qui affecte involontairement le nageur – non initialement ciblé – mais déclenche un processus incessant de frénésie.

« Dans tous les cas, l’erreur humaine est à l’origine d’un tel accident. »

Également sur Divernet : UNE FEMME MEURT DES SUITES D'UNE MORSURE DE REQUIN AU LARGE DU SAHARA OCCIDENTAL, MORSURES DE REQUIN OCÉANIQUE À POINTES BLANCHES COMPÉTITIVE FREEDIVER, REQUINS VOYAGER ? QUE SE PASSE-T-IL RÉELLEMENT DANS LA MER ROUGE ?, MORT D'UN REQUIN TIGRE À HURGHADA