Top Tech Talk au salon GO Diving Show ANZ

La scène technique lors de l'inauguration GO Diving Show ANZ ce week-end (28-29 septembre) au Sydney Showground, on retrouve un mélange positif de talents internationaux de plongée technique et d'experts locaux de plongée profonde.

Que vous envisagiez simplement de vous lancer dans la plongée technique, que vous soyez déjà un technicien chevronné ou même si vous êtes nouveau en plongée et que vous souhaitez simplement en savoir plus sur ce domaine difficile, alors The Tech Stage est l'endroit à découvrir pendant le week-end.

Jill Heinerth

Jill Heinerth

Pionnière de la plongée technique en recycleur, plongeuse souterraine et vidéaste/photographe, Jill Heinerth est la première exploratrice en résidence de la Société géographique royale du Canada, et son autobiographie à succès, Into The Planet, a été saluée par le Wall Street Journal. New York Times et Oprah Magazine.

Elle est membre du Temple de la renommée internationale de la plongée sous-marine, du Temple de la renommée des femmes plongeuses, de l'Explorer's Club et de l'Académie sous-marine des arts et des sciences. Ses images ont été présentées par la BBC, national Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery et bien d'autres.

Exploration de la plus longue grotte sous-marine du Canada

Dans des grottes submergées sous la rivière des Outaouais, Jill Heinerth fait une découverte biologique importante, révélant l'importance des systèmes naturels dans la protection des bassins versants.

NB : Le samedi pour cette conférence, Jill sera sur la scène principale.

Truk Lagoon au Canada et la découverte du navire de Shackleton Quest

Avec la présence de nombreuses épaves de la Seconde Guerre mondiale, Terre-Neuve a été surnommée la « lagune Truk du Nord », mais la récente découverte du dernier navire de Shackleton, le Quest, a propulsé la région sur le devant de la scène internationale.

Jean Kendall

Jean Kendall

L'archéologie dans l'obscurité des grottes inondées et le nouveau Halcyon Symbios CCR seront les sujets de discussion lors de la plongée technique et de l'expertise en photogrammétrie instructeur L'évaluateur John Kendall monte sur la scène technique.

John est un explorateur spécialisé dans la modélisation 3D sous-marine de sites archéologiques et géologiques. Il a participé à des dizaines d'enquêtes sur des sites de plongée utilisant des techniques photogrammétriques, notamment l'épave du Mars (1564), le MS Estonie (1994), l'épave Panarea III (~ 300 avant JC) et la grotte des ossements, au Brésil (~ 11,000 XNUMX ans).

Il est également Formatrice Évaluateur pour Global Underwater Explorers et siège sur leur Formation Conseil.

Archéologie dans l'obscurité

je Formatrice John Kendall, expert en photogrammétrie, parlera de l'utilisation de la photogrammétrie pour documenter les sites archéologiques à l'intérieur des grottes inondées. Avec des projets en Europe et en Amérique du Sud, John parlera des défis, ainsi que des résultats impressionnants, de ces projets.

Symbios Halcyon

Halcyon Manufacturing est sur le point de lancer sa nouvelle gamme de ordinateurs, des HUD autonomes et leur nouveau CCR monté sur la poitrine. Avec une communication sans fil sur toute la gamme, venez écouter John Kendall donner un aperçu des nouveaux jouets, ainsi qu'un aperçu du CCR.

David Grève

David Grève

La légende de l'industrie, David Strike, montera sur la scène technologique lors de la première GO Diving Show ANZ, et vous pouvez être sûr de présentations divertissantes et éducatives alors qu'il se concentre sur la plongée la plus profonde du monde et propose quelques récits édifiants pour les plongeurs techniques.

Certifié plongeur en 1961, avec une expérience englobant les secteurs de la plongée militaire, commerciale, scientifique et technique – et compétent et qualifié en plongée sous-marine en circuit ouvert et en circuit fermé et en équipement de plongée à la demande en surface – David Strike, basé en Australie, est un ancien plongeur. Formatrice et Formatrice Formateur certificateur et contributeur éditorial régulier sur des sujets liés à la plongée dans des publications sur la plongée du monde entier.

Il a également été l'organisateur de plusieurs événements de plongée de classe mondiale – avec un accent sur la plongée technique – et a reçu plusieurs prix de « reconnaissance de l'industrie », ainsi que le prix ADEX pour l'ensemble de sa carrière, et est membre de l'Explorers Club. de New York.

Mélanger les choses : la plongée la plus profonde au monde

Tout au long de la première moitié du 20e siècle, la série d'essais de plongée profonde à l'héliox menés par la Royal Navy et l'US Navy étaient basés sur la capacité d'aider au sauvetage et à la récupération des sous-marins. Étendre les limites de profondeur auxquelles un plongeur peut aller en toute sécurité – tout en restant capable d’effectuer un travail significatif une fois arrivé sur place – avait un objectif très pratique.

Cet exposé se concentre sur le contexte et l'histoire ultérieure du record mondial de profondeur de la Royal Navy en 1956 – un record qui n'a jamais été égalé.

Quelques avertissements pour les techniciens : Accidents et délits de plongée

« Que les hommes n’apprennent pas grand-chose de la leçons de l'histoire est la plus importante de toutes leçons que l’histoire doit enseigner. – Aldous Huxley.

Un recueil personnel et léger d'anecdotes, d'histoires et de récits soulignant le fait que « la capacité de plonger n'est pas une panacée pour les compétences qui nous manquent » ; et qui donnent un petit aperçu des différentes facettes du monde de la plongée en constante évolution.

Yana Stachkevitch

Yana Stachkevitch

Yana Stashkevich, plongeuse technique expérimentée en CCR, en grotte, dans les mines et sur épaves, se fait rapidement un nom en matière de plongées d'exploration, et elle fera une présentation passionnante de ses exploits sur la scène technique.

Elle était membre de l'expédition Vaggfjellan XI explorant le système de grottes situé au-delà du cercle polaire arctique, avec une entrée sur une pente d'un fjord norvégien, et elle était plongeuse recycleur au sein de l'équipe du projet Underwater Filming & Research (UFR) documentant certains des les épaves les mieux conservées au monde en Grèce.

Actuellement, Yana est activement impliquée dans des projets d'exploration d'épaves profondes dans la mer Égée et dans la promotion du patrimoine maritime des eaux grecques.

Au cours des dix dernières années, elle a plongé dans plus de 35 destinations sur trois continents, tout en menant une carrière de spécialiste du marketing mondial à temps plein. Elle travaille actuellement pour la marque de whisky la plus prisée au monde, The Macallan.

Yana, basée au Royaume-Uni, possède une énergie et un enthousiasme contagieux et est une conférencière et coach régulière. Elle a pour passion d'inspirer les gens à repousser leurs limites et à poursuivre leur passion, quelle qu'elle soit.

Projet Vickers Wellington : le joyau caché des profondeurs égéennes

Yana raconte ses aventures depuis la Grèce où elle a participé à de nombreuses plongées profondes d'identification d'épaves, notamment celle du bombardier Vickers Wellington, une véritable capsule temporelle considérée comme l'épave d'avion la mieux conservée de sa catégorie.

Alors que la plupart des épaves de la Seconde Guerre mondiale rappellent à quel point la vie humaine peut être fragile, le Vickers Wellington, au contraire, raconte une incroyable histoire de survie. L'équipage a habilement largué l'avion après avoir été abattu et a été secouru par les locaux.

Vous êtes-vous déjà demandé comment des indices et des caractéristiques apparemment insignifiants sur l'épave pouvaient aider à reconstituer ce qui s'était passé avant le naufrage ? Rejoignez la conférence de Yana pour être immergé dans l'histoire passionnante de découverte et d'exploration.

Mike Mason

Mike Mason

Mike Mason, plongeur technique et expert en facteurs humains en plongée, discutera de ce que la plongée peut apprendre du vol et de la manière de « devenir le plongeur que vous voudriez suivre » lorsqu'il passera à l'étape technique.

Mike a piloté des avions de combat militaires pendant toute sa carrière (24 ans jusqu'à présent) et compte plus de 3,000 XNUMX heures de vol sur différents types de chasseurs et Formation avion comme un instructeur. Il est maintenant un instructeur avec la RAAF, enseignant à la prochaine génération de pilotes de chasse.

Mike a passé du temps sur des porte-avions et a accompli plus de 200 missions de combat. Il a piloté des avions à réaction sur tous les grands continents, à l'exception de l'Antarctique.

Il est plongeur actif depuis près de dix ans. Il a environ 400 plongées dans son carnet de plongée et travaille comme Moniteur de plongée pour un magasin de plongée local. Il est un plongeur CCR actif sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud et est qualifié jusqu'à 60 m avec trimix normoxique. Il a plongé aussi loin au nord que l'Islande et aussi loin au sud que la Nouvelle-Zélande.

Sa carrière de pilote a suscité un intérêt pour les facteurs humains et leur importance pour maximiser la sécurité et les performances. Il a rejoint l'équipe Human Diver il y a environ quatre ans parce qu'il souhaitait combiner ses connaissances et son expérience des facteurs humains acquises en volant avec sa passion pour la plongée pour aider à éduquer d'autres plongeurs.

Idées de haut vol pour les plongeurs

Mike, pilote de chasse expérimenté et plongeur passionné, parlera de plusieurs concepts, processus et techniques qui l'ont aidé à réussir dans sa carrière de pilote et de la manière dont ils peuvent vous aider à devenir un plongeur meilleur et plus sûr.

John Garvin

John Garvin

John Garvin est un scénariste australien, plongeur technique accompli, explorateur sous-marin et superviseur de plongée, qui a dirigé les opérations de plongée pour plusieurs films de James Cameron, dont Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D et Sanctum, et il sera honorant la scène technique au GO Diving Show ANZ.

John a en fait écrit les scénarios de Sanctuaire et Le défi Deepsea 3D de James Cameron, et en 2023, il a réalisé les séquences de plongée commerciales pour la fonctionnalité Netflix Last Breath.

C'est un plongeur technique instructeur formateur spécialisé en recycleurs à circuit fermé, et rédacteur du Technical Diving International Formation manuel pour les recycleurs Inspiration et Evolution d'AP Diving.

John est membre fondateur du Caicos Caves Project, une organisation dédiée à l'exploration et à la cartographie des grottes sous-marines des îles Turques et Caïques..

En 2002, sa société a fourni le soutien logistique et la sécurité des plongeurs pour le record du monde de plongée en apnée de Tanya Streeter à 160 m.

Il était également officier de plongée et chef de projet (sous-internes) pour le Challenger en mer profonde submersible lors de la plongée solo historique de James Cameron au fond de la fosse des Mariannes.

John est apparu dans plusieurs films et documentaires, dont Sanctuaire, Le défi Deepsea 3D de James Cameron, Des gens extraordinaires et Apnée.

Avant sa carrière de plongeur, il a joué le rôle principal dans la comédie musicale rock'n'roll du West End Buddy : L'histoire de Buddy Holly, et continue de vivre ses passions de toujours : la plongée, le cinéma et le rock'n'roll.

Avatar : Ingénierie de l'océan de Pandore

John décrit son rôle à la tête de l'équipe de plongée, Formation les acteurs apprennent à plonger et conçoivent certains des équipements de plongée spécialisés utilisés dans les suites.

Kerrie Burow

Kerrie Burow

La plongeuse spéléo et technique Kerrie Burow parlera de son parcours à travers la plongée souterraine photographie techniques lorsqu'elle accède à la Tech Stage.

Kerrie est une recycleuse en circuit fermé (CCR), une plongeuse technique et spéléo, ainsi qu'une photographe sous-marine primée, notamment en remportant sa catégorie dans le cadre du Photographe sous-marin de l'année 2022 et en obtenant des placements et des reconnaissances fréquents dans l'Australasia Top. Prix ​​​​de photographe émergent, entre autres.

Elle est une écrivaine et photographe régulière pour Scuba Diver. Magazine Australie et Nouvelle-Zélande, et ses articles et images ont été publiés à l'échelle nationale et internationale dans un certain nombre de magazines.

Professionnellement, Kerrie travaille dans le monde de l'entreprise en tant que consultante en sciences de l'apprentissage et aime collaborer avec des experts en la matière qui souhaitent enseigner leurs connaissances et leurs compétences.

Photographie de plongée souterraine à travers les continents : mes deux premières plongées et demie Années – Ce que j’aurais aimé savoir dès le début

Cet atelier sera présenté comme un journal visuel d'apprentissage de la plongée souterraine photographie, à partir de janvier 2022 en Australie.

En couvrant des idées et des expériences importantes dans les cavernes et les grottes d'Australie, d'Europe et du Mexique, les participants partageront le processus de croissance, comprenant que chaque plongée dans une grotte avec un appareil photo offre des informations précieuses. leçons et des opportunités d’amélioration continue.

L'importance de la sécurité, les réglages de l'appareil photo dans des conditions de faible luminosité, la composition, l'importance de la compréhension de la lumière et le processus photographique du concept à l'édition finale seront abordés.

Les participants repartiront avec la capacité de capturer de belles images tout en minimisant leur impact sur les environnements sous-marins délicats.

Richard Taylor

Richard Taylor

La GO Diving Show ANZ est heureux d'accueillir la plongée technique instructeur formateur et fondateur d'OZTek, Richard Taylor, sur la scène technique lors de l'événement inaugural.

Richard a plus de 30 ans d'expérience en plongée technique en Australie et en Nouvelle-Zélande, commençant au début des années 1990 et incluant certaines des premières plongées trimix en Australie en 1994 (avant que les certifications ne soient disponibles).

Il a été directeur régional ancien et fondateur en Australie et en Nouvelle-Zélande pour TDI/SDI et est titulaire Formatrice Évaluations des formateurs avec eux à plusieurs niveaux. Il a été membre fondateur de l'équipe de plongée aux gaz mixtes « The Sydney Project », officier de sécurité et de plongée pour l'équipe conjointe australo-turque qui a découvert le sous-marin australien AE2 de la Première Guerre mondiale au large de Gallipoli, et a fait partie de la première équipe de plongée aux gaz mixtes à explorer. la résurgence de Pearce en Nouvelle-Zélande en 1997.

En 1999, il a fondé les expositions et conférences OZTeK Australasian Diving Technologies et a dirigé OZTek99 à Sydney, OZTek2000 à Melbourne et OZTek3 à Sydney en 2002, avant de s'associer avec David Strike pour les salons de plongée OZTek4 et OZTek'07 à Sydney.

Richard a enseigné à des centaines de plongeurs techniques et d'instructeurs à travers le monde, est un passionné de plongée sur épaves et, en tant que plongeur spéléo passionné, il est membre de la CDAA depuis plus de 20 ans. Il continue d'enseigner aujourd'hui pour SDI/TDI/FRTI et est l'un des rares Formatrice Évaluateurs formateurs et membres de leur Formation Comité consultatif.

Il est l'ancien président des associations de l'industrie de la plongée en Australie et en Nouvelle-Zélande et est membre des comités Standards Australia/NZ et ISO. Il a publié de nombreux articles sur la plongée technique et la sécurité de la plongée et a fait des présentations lors de symposiums et de conférences sur la plongée dans le monde entier. En tant qu'ancien plongeur recycleur et instructeur, il est un ardent défenseur de Formation et maintenir les compétences techniques en plongée en circuit ouvert.

Sa conviction profonde est qu'à mesure que nous acquérons plus d'expérience, nous acquérons la responsabilité de transmettre nos connaissances et nos compétences aux autres, afin que ceux qui nous succéderont puissent explorer en toute sécurité le monde sous-marin plus loin que nous.

Vos obligations en matière de santé et de sécurité lorsque vous enseignez ou travaillez comme plongeur

Un aperçu des lois et règlements requis pour travailler en tant que Formatrice ou Plongeur.

Matt Carter

Matt Carter

L'archéologue marin, défenseur des océans et plongeur technique, le Dr Matt Carter, sera sur la scène technique du GO Diving Show ANZ.

Depuis 2003, il a travaillé sur des projets archéologiques sous-marins dans 13 pays différents, allant de la fouille d'une épave phénicienne vieille de 2,800 3 ans en Espagne, à la conduite d'expéditions pour modéliser en XNUMXD les flottes fantômes de l'atoll de Bikini et de la lagune de Chuuk.

En 2009, Matt a reçu la bourse Rolex d'Australasie de la Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), qui lui a permis de découvrir l'utilisation des recycleurs pour la plongée scientifique. Depuis, il est devenu un pionnier de l'utilisation du CCR et de la photogrammétrie pour l'archéologie marine, se spécialisant dans l'étude et l'évaluation des épaves de la Seconde Guerre mondiale en Australie et dans le Pacifique.

Matt est membre international et lauréat EC50 de l'Explorers Club, ancien vice-président de l'Institut australasien d'archéologie maritime (AIMA) et représentant de la Nouvelle-Zélande au Comité international de l'ICOMOS sur le patrimoine culturel subaquatique (ICUCH). Il a également été présentateur spécialisé dans la série télévisée Coast: New Zealand, un spin-off de la série britannique Coast produite par la BBC, et est un expert en la matière pour les Nations Unies, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE) et le gouvernement australien.

Combinant la plongée scientifique, commerciale et technique depuis plus d'une décennie, Matt est désormais directeur de recherche pour la Major Projects Foundation, travaillant à la protection des écosystèmes marins, des cultures et des moyens de subsistance menacés par les épaves polluantes de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique bleu.

La conférence de Matt au GO Diving Show ANZ sera :

Les épaves fantômes du Blue Pacific

Top Tech Talk au GO Diving Show ANZ 11

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L'entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.