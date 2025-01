The UK shark that glows in the dark

Sharks dwell off the UK coastline, but did you know there is one that glows in the dark? Join Lloyd Rees-Jones at this year's Salon de la plongée GO in March when he takes to the UK Stage to showcase a very different side of our marine life when viewed in a different light (no pun intended!).

Lloyd Rees-Jones is a HSE Part 4 Media Diver, PADI Master Scuba Diver Trainer, underwater videographer and seasoned volunteer with Neptunes Army of Rubbish Cleaners (NARC). For almost 20 years he has been completely captivated by three shore diving locations in Pembrokeshire, West Wales, and every year he discovers something new that fills him with excitement for the season ahead and keeps him going back year after year.

Ultraviolet night diving in Pembrokeshire

Lloyd's talk on the UK Stage will be about marine fluorescence and the nocturnal activities of our favourite coastal species, and will give a glimpse on how ultraviolet night diving has the potential to rekindle our passion for night diving – and also the hidden benefits it can bring to our UK diving adventures.

The UK shark that glows in the dark 2

Le salon de la plongée GO

Le salon de la plongée GO – le seul salon grand public consacré à la plongée et aux voyages au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et promet un week-end rempli de contenu interactif, éducatif, inspirant et amusant.

En plus de la scène principale, cette fois-ci avec en tête d'affiche la star de la télévision, l'auteur et l'aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence, ainsi que Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, et le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie. Il y aura à nouveau des scènes dédiées à la plongée au Royaume-Uni, à la plongée technique, photographie sous-marine et des contes inspirants.

En plus des scènes, il y a une multitude d'éléments interactifs - la grotte toujours populaire, la piscine d'essai géante, la plongée immersive en réalité virtuelle sur épave technologique, les ateliers d'apnée et les exercices d'alignement et, nouveauté pour 2025, votre chance de vous essayer à la cartographie des épaves avec la Nautical Archaeology Society et leur « épave » - le tout disséminé parmi un nombre toujours croissant de stands d'offices de tourisme, de fabricants, Formation agences, centres de villégiature, bateaux de croisière, centres de plongée, détaillants et bien plus encore.

Cette année voit également la Concours NoTanx Zero2Hero Cette compétition, destinée aux apnéistes débutants, verra 12 candidats se soumettre à une première épreuve Formation avec Marcus Greatwood et l'équipe NoTanx à Londres fin février. Ensuite, cinq finalistes sélectionnés s'affronteront au GO Diving Show pendant le week-end de mars, avec notamment des séances d'apnée statique en piscine, pour désigner le grand gagnant, qui se verra offrir un séjour d'une semaine à l'éco-village de Marsa Shagra, offert par Oonasdivers. Cliquez ici ici pour vous inscrire et avoir une chance de concourir.

Billets 2 pour 1 maintenant disponibles !

Profitez d'une bonne affaire maintenant – Les billets 2 pour 1 en prévente sont désormais disponibles, représentant un rapport qualité/prix fantastique.

Achetez votre billet avant le 31 janvier 2025 pour 17.50 £ et emmenez votre copain, votre conjoint ou votre meilleur ami avec vous gratuitement ! Ou pourquoi ne pas emmener votre copain non-plongeur avec lui pour qu'il puisse voir toutes les merveilles du monde sous-marin qu'il rate !

En effet, l'offre 2 pour 1 équivaut à ce que chaque billet soit juste £8.75. Et comme toujours, le stationnement est gratuit. Et les moins de 16 ans y vont gratuitement, alors emmenez les enfants pour une fabuleuse journée en famille !