Le miracle des tortues marines

C'était comme remonter le temps. Je pouvais imaginer Norine Rouse, avec sa combinaison jaune, son petit aquarium et son sourire éclatant, nager jusqu'à Robert. Norine donnait des noms aux tortues de mer. Robert, une grosse tortue caouanne mâle, revenait toujours sur les récifs au large de Palm Beach, en Floride, saison après saison, pendant 20 ans.

Norine nagea avec lui et mesura sa carapace à 115 cm. Un trou au milieu de sa carapace l'identifiait clairement, résultat d'une rencontre lointaine avec une hélice de bateau. Robert arrivait en décembre, s'accoupler, puis repartait pour retourner dans ses lointains repaires des Caraïbes – généralement fin février, selon les notes méticuleuses de Norine.

Après avoir terminé sa formation d'instructeur de plongée aux Bahamas, Norine a ouvert un petit bureau à Riviera Beach, où elle a amarré son bateau de plongée.

Tortue imbriquée se reposant sous un rebord à Teardrop Reef. Après de longues nages pour atteindre Palm Beach, les tortues se reposent à l'abri du courant du Gulf Stream. Leur rythme respiratoire change et elles peuvent rester immergées pendant de longues périodes

Norine Rouse était active dans le secteur et emmenait des plongeurs explorer les récifs au large de Palm Beach. Elle a formé Dottie Campbell, une ancienne maire locale, et elles sont rapidement devenues amies. Grâce à l'investissement de Dottie, le Norine Rouse Scuba Club of the Palm Beaches a ouvert ses portes en 1977.

Il s'agissait d'un country club pour plongeurs, avec un bassin d'entraînement profond et des équipements de piscine qui permettaient aux plongeurs en maillot de bain mouillé de s'asseoir n'importe où dans le bureau et le salon spacieux. Norine vivait dans un appartement à l'étage, face à l'Intracoastal Waterway, où son nouveau bateau de plongée ultramoderne était amarré.

Norine est décédée en 2005. Après avoir souffert d'une paralysie due aux courbatures, elle s'était rétablie et avait continué à plonger, mais avait été forcée de prendre sa retraite en 1995. Au cours de ses nombreuses années d'hospitalité et de formation auprès de plongeurs du monde entier, les tortues étaient les préférées de Norine.

Elle a gagné le surnom de « Turtle Lady », d'abord en dérision de la part des pêcheurs sous-marins qu'elle refusait d'autoriser sur son bateau de plongée et contre lesquels elle prêchait, puis s'est adoucie en un terme de profond respect lorsque son club de plongée est devenu un joyau du monde de la plongée.

La regrettée Norine Rouse interdisait la chasse sous-marine depuis son bateau de plongée. Tout plongeur qui rendait un fusil sous-marin pouvait bénéficier d'une sortie gratuite. Elle a plié les fusils et les a utilisés dans une sculpture au Scuba Club

Cette magnifique propriété a été vendue après 38 ans d'activité et rasée au bulldozer pour faire place à des projets de développement. Mais aujourd'hui, les tortues sont de retour, tout comme le Scuba Club.

L'essence du club a été vendue à Shaun Gallant, qui exploite le Kyalami aussi de Riviera Beach Marina, ainsi qu'un autre bateau de plongée au départ de Jupiter et un magasin au large de Northlake Boulevard.

La même affabilité, le même esprit d'accueil et la règle d'interdiction de la chasse sous-marine - à l'exception des harpons pour capturer les poissons-lions invasifs et de la pêche au homard autorisée en saison - sont maintenus.

Plonger Kyalami aussi Pendant la saison de reproduction des tortues, cela m'a rappelé ces plongées incroyables d'il y a si longtemps avec Norine. Les tortues ne font généralement pas des eaux du Gulf Stream au large de Palm Beach un foyer permanent.

Les tortues caouannes sont carnivores. Elles se nourrissent de méduses, de mollusques et même de poissons si elles parviennent à les attraper. Certaines espèces se nourrissent uniquement d'herbe à tortue et d'éponges.

Une tortue malchanceuse a été attrapée par un pêcheur au large de la jetée de Juno, amenée au centre de sauvetage pour que l'hameçon soit retiré et relâchée plus tard dans l'océan.

Et les voilà, chaque année, au large de Palm Beach, prêtes à s'accoupler. Ensuite, les femelles se traînent jusqu'au rivage la nuit pour pondre leurs œufs, retournent sur les récifs de l'océan Atlantique, s'accouplent généralement à nouveau, déposent une nouvelle couvée d'une centaine d'œufs et rentrent chez elles jusqu'à la saison suivante.

Comment parviennent-ils à cet endroit, à parcourir des centaines, des milliers de kilomètres depuis leur lieu d'origine dans les Caraïbes pour arriver sur les récifs au large des plages où ils sont nés ? Les scientifiques pensaient que cela avait un rapport avec la Lune, le Soleil et la rotation de la Terre.

Je me souviens avoir trouvé une tortue morte sur la plage. Elle n'a pas réussi à passer de l'œuf à la surface de l'eau, elle a été prise dans la lumière vive du soleil et s'est desséchée. Seule une tortue sur mille atteint l'âge adulte. Je l'ai ramassée, je l'ai mise dans une tasse d'eau et, à l'aide d'un aimant, je l'ai fait tourner. Les cristaux magnétiques présents dans le cerveau des tortues impriment une carte qui leur permet de retrouver leur point d'origine.

Les tortues femelles ont du mal à atteindre le rivage pour creuser leurs nids sur les plages locales. Les lumières sur le rivage les perturbent et elles se retournent souvent vers l'océan. Les bermes et l'érosion des plages les poussent à pondre leurs œufs sous la ligne de marée haute, de sorte que les vagues de l'océan les emportent. Des surveillants marquent les nids des tortues pour les protéger

Comme pour les autres reptiles, la détermination du sexe des tortues dépend de la température dans le nid. Il existe une marge relativement faible : on dit qu'il y a des mecs cool et des filles chaudes.

Le sable noir augmente la température. Vous le savez en marchant pieds nus sur l'asphalte, contrairement au béton blanc. Les projets de reboisement des plages déversent sur les plages du sable noir et profond dragué de l'océan. Il fait chaud et les femelles éclosent. Les changements de température créent un climat plus chaud, ce qui signifie plus de femelles. C'est un déséquilibre qui laisse les populations futures hors d'équilibre de la nature.

Mike Healy, un instructeur de plongée de Kyalami, nous a emmenés sur un récif appelé Teardrop, au sud de l'hôtel Breakers. Nous avons vu de nombreuses femelles caouannes, l'une d'elles simplement coincée derrière une éponge panier hors du courant, se reposant après sa longue nage.

Mike s'est retenu tandis que ses plongeurs prenaient des photos sous-marines, admirant la vieille tortue.

Mike Healy, instructeur de plongée du Kyalami Scuba Club, avec une caouanne au large de Breaker's Reef, à environ un mile au large de Palm Beach

Norine avait un permis spécial pour nager avec les tortues marines. Elle enregistrait des données et faisait des observations à chaque plongée. Elle notait les comportements recherchés par les scientifiques. À l’époque, les chercheurs plongeaient rarement et observaient encore moins les comportements de leurs sujets dans la nature, certainement pas aussi souvent que Norine, qui plongeait tous les jours.

Gommage aux balanes

Plusieurs autres caouannes femelles ont été aperçues sur le récif Teardrop. Lors d'une deuxième plongée au large du récif Breakers, quatre d'entre elles sont restées curieuses et ont nagé jusqu'aux plongeurs.

Parfois, Norine passait même son détendeur à Robert, un reptile à respiration aérienne, pour qu'il n'ait pas à interrompre leur plongée ensemble en nageant jusqu'à la surface. Robert connaissait Norine et nageait jusqu'à elle pour se faire nettoyer les balanes de sa carapace avec un tampon « scrungee » qu'elle portait toujours sur elle.

Dans les pires périodes de pollution, lorsque les gestionnaires des eaux ouvraient les vannes des canaux pendant les pluies torrentielles pour empêcher les inondations dans l'ouest, des couches de boue se déversaient dans l'océan. Norine a rapporté avoir vu des tortues s'immerger dans la boue pour priver les balanes d'oxygène, les tuant. Il s'agissait d'un comportement intelligent des plus inhabituels, comparable à celui d'un singe utilisant un outil.

Les tortues doivent remonter à la surface pour respirer et sont souvent heurtées par des bateaux. Cette tortue morte a récemment été tuée par une hélice de bateau qui a traversé sa carapace

Les tortues marines sont en danger. Malgré leur statut d'espèce menacée aux États-Unis, elles sont toujours chassées pour leur chair et beaucoup meurent dans des accidents. Certaines meurent de souffrances après avoir ingéré des déchets plastiques qu'elles ont pris pour des méduses.

Les statistiques sur la population de tortues marines sont alarmantes. On estime que les tortues de Kemp sont au nombre de 3,000 91,000, les tortues caouannes à 30,000 133,000, les tortues imbriquées à 558,000 7,000, les tortues luths à 245,000 XNUMX, les tortues olive à XNUMX XNUMX, les tortues à dos plat d'Australie à XNUMX XNUMX et les tortues vertes à XNUMX XNUMX.

Palm Beach abrite des tortues caouannes, des tortues imbriquées, des tortues vertes, des tortues luths et, plus rarement, des tortues de Kemp, ces dernières ne faisant que passer lors de leurs déplacements vers le nord le long de la côte. Elles n'y font pas leur nid.

Tortue caouanne âgée de 18 m de profondeur sur le récif Teardrop. Les tortues peuvent vivre longtemps, certaines jusqu'à 90 ans si elles ne deviennent pas la proie de filets, de débris en plastique ou d'accidents avec des bateaux lorsqu'elles font surface pour respirer

Les tortues sont vivantes et en bonne santé grâce à Plages de palmiers. Ainsi est le Club de plongée. De nouvelles générations d'instructeurs de plongée, modelant l'éthique du nouveau propriétaire, assurent la protection des créatures du récif et ouvrent des fenêtres pour ceux qui veulent observer un phénomène naturel qui est étudié mais, encore aujourd'hui, peu compris. Les tortues sont de retour.

