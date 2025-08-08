Le monde fou de la production de films sous-marins avec Tom Park

Tom Park est un cinéaste et réalisateur sous-marin accompli originaire d'Australie, avec plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie du cinéma sous-marin, et il discutera du « monde fou de la production de films sous-marins » lorsqu'il montera sur la scène principale du GO Diving Show ANZ en Septembre.

Tom a travaillé sur une variété de projets, allant des longs métrages documentaires aux films d'histoire naturelle pour des clients tels que la BBC, Netflix, Amazon Prime Video et David Attenborough, et son travail a été récompensé par des prix dans des festivals de cinéma du monde entier, dont le prestigieux Wildscreen Festival.

Tom est reconnu pour son expertise technique dans l'utilisation de caméras et d'équipements sous-marins, ainsi que pour sa vision créative qui capture la beauté et le caractère unique du monde sous-marin. Il a passé une grande partie de sa carrière à filmer la Grande Barrière de Corail et la côte est de l'Australie. Passionné par la conservation des océans, il utilise son art pour sensibiliser à l'importance de la protection des écosystèmes marins.

Le GO Diving Show aura lieu au Sydney Showground les 6 et 7 septembre

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des installations se trouveront un large éventail d'exposants, allant des offices de tourisme et des voyagistes aux complexes hôteliers, aux bateaux de croisière, aux agences de formation, aux détaillants, aux fabricants et aux organisations de conservation.

