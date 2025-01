Les merveilles antiques au large de Malte et de Gozo

Le professeur Timmy Gambin est professeur associé en archéologie maritime au département des classiques et de l'archéologie de l'université de Malte. Il est à l'avant-garde des expéditions vers des épaves non découvertes et des sites antiques depuis de nombreuses années. Il vous emmènera dans les coulisses de certaines des dernières recherches sur la scène principale du Salon de la plongée GO en Mars.

Le professeur Gambin est diplômé en histoire de cette université et a ensuite obtenu son master en archéologie maritime et en histoire à l'université de Bristol, où il a également obtenu son doctorat en archéologie maritime. Il a participé à de nombreux projets de recherche collaborative et a également codirigé de nombreuses études sous-marines en haute mer dans diverses parties de la Méditerranée.

Le musée virtuel

Timmy est l'initiateur et le directeur du Musée virtuel - Malte sous-marine. Les sites du patrimoine culturel sous-marin sont hors de vue et, le plus souvent, hors de l'esprit. La raison de cette situation est simple : la barrière physique créée par la mer elle-même. À ce jour, seuls les plongeurs ou les personnes en sous-marin peuvent visiter ces capsules temporelles historiques. Il existe encore des limitations imposées par la profondeur, l'éloignement et la législation.

En fait, l'un des principes fondamentaux de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique est que « les États parties doivent sensibiliser le public à la valeur et à l'importance du patrimoine culturel subaquatique », un principe qui est pleinement approuvé par le Musée virtuel - Underwater Malta. Cette plateforme en ligne fait remonter le patrimoine culturel subaquatique à la surface et dans les foyers du grand public.

En utilisant la 3D, la réalité virtuelle et d'autres médias, l'objectif de ce site Web est de fournir un accès et de partager le patrimoine culturel sous-marin unique de Malte avec tous les membres du public.

Le projet du naufrage du Phénicien

En 2007, lors d'une étude de télédétection offshore visant à cartographier le patrimoine culturel sous-marin de Malte, une petite anomalie a été constatée dans les données du sonar.

Depuis lors, l’Université de Malte, en collaboration avec un certain nombre de partenaires internationaux, a étudié ce qui s’est avéré être l’une des découvertes archéologiques sous-marines récentes les plus intrigantes.

Située à une profondeur de 110 m au large de la baie de Xlendi à Gozo, l'épave phénicienne est constituée d'une cargaison mixte intacte et bien préservée datant du VIIe siècle avant J.-C. Le contenu mixte d'objets en pierre et en céramique met en lumière l'histoire économique et les réseaux commerciaux de la Méditerranée centrale pendant la période archaïque.

Outre les bénéfices archéologiques – notamment l’étude de typologies céramiques jusqu’alors inconnues ainsi qu’une grande variété de tests scientifiques dans les phases post-fouille – ce site présente d’autres défis et opportunités en termes de méthodologies et d’accès, ainsi que de communication d’un tel site.

Vous pouvez en savoir plus sur le projet Phoenician Shipwreck ici, et le Musée Virtuel ici.

Le salon de la plongée GO

Le salon de la plongée GO – le seul salon grand public consacré à la plongée et aux voyages au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et promet un week-end rempli de contenu interactif, éducatif, inspirant et amusant.

En plus de la scène principale, cette fois-ci avec en tête d'affiche la star de la télévision, l'auteur et l'aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence, ainsi que Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, et le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie. Il y aura à nouveau des scènes dédiées à la plongée au Royaume-Uni, à la plongée technique, photographie sous-marine et des contes inspirants.

En plus des scènes, il y a une multitude d'éléments interactifs - la grotte toujours populaire, la piscine d'essai géante, la plongée immersive en réalité virtuelle sur épave technologique, les ateliers d'apnée et les exercices d'alignement et, nouveauté pour 2025, votre chance de vous essayer à la cartographie des épaves avec la Nautical Archaeology Society et leur « épave » - le tout disséminé parmi un nombre toujours croissant de stands d'offices de tourisme, de fabricants, Formation agences, centres de villégiature, bateaux de croisière, centres de plongée, détaillants et bien plus encore.

Cette année voit également la Concours NoTanx Zero2Hero Cette compétition, destinée aux apnéistes débutants, verra 12 candidats se soumettre à une première épreuve Formation avec Marcus Greatwood et l'équipe NoTanx à Londres fin février. Ensuite, cinq finalistes sélectionnés s'affronteront au GO Diving Show pendant le week-end de mars, avec notamment des séances d'apnée statique en piscine, pour désigner le grand gagnant, qui se verra offrir un séjour d'une semaine à l'éco-village de Marsa Shagra, offert par Oonasdivers. Cliquez ici ici pour vous inscrire et avoir une chance de concourir.

