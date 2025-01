La mer Égée livre ses secrets

Marinos Giourgas est un instructeur actif de plongée technique et recycleur PADI, TDI et IANTD basé sur la côte sud d'Athènes, en Grèce, et un ambassadeur de la marque Otter Drysuits, et il honorera la scène technique du Salon de la plongée GO en Mars.

Marinos a commencé sa carrière de plongeur au début des années 1990 et depuis lors, son enthousiasme à se connecter avec la nature et sa passion pour l'aventure et les épaves de la Première et de la Seconde Guerre mondiale lui ont permis de participer à plusieurs expéditions dans les mers grecques pour découvrir et explorer les reliques sous-marines du passé.

L'île de Malte, où il a suivi sa formation technique et travaillé comme instructeur technique, est devenue sa seconde maison. Il a voyagé dans différentes parties du monde pour sa passion de la plongée (Indonésie, Hawaï, Micronésie, Thaïlande, Égypte, Chypre, etc.) et a travaillé dans plusieurs centres de plongée en Grèce, où il a apprécié la beauté et la valeur historique des épaves qui reposent sur les fonds marins de la mer Égée.

Il est le fondateur d'Aegeantec, une équipe de plongeurs passionnés proposant des formations de plongée technique, trimix et CCR avec pour objectif de visiter des épaves profondes en toute sécurité. Marinos gère la section plongée technique de l'un des plus grands centres de plongée de la région, offrant des formations et guidant les techniciens vers des sites de plongée préservés que peu de gens, voire aucun, ne verront jamais. Sa base est située sur la zone côtière d'Athènes et fournit un équipement de haut niveau pour la plongée profonde, une station de mélange de gaz proposant des remplissages d'air, de nitrox et de trimix, et se trouve à proximité d'une variété d'épaves de navires et de récifs spectaculaires.

Des vestiges de guerre inconnus dans la mer Égée

La conférence de Marinos sur la scène technique portera sur la première plongée vers une relique inconnue et rare de la Kriesgmarine qui repose au fond de la mer Égée après la célèbre bataille de Leros en 1943. La présentation sera divisée en deux éléments : l'histoire des plongeurs et leurs efforts pour identifier positivement le navire, et l'histoire derrière son naufrage.

Le salon de la plongée GO

Le salon de la plongée GO – le seul salon grand public consacré à la plongée et aux voyages au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et promet un week-end rempli de contenu interactif, éducatif, inspirant et amusant.

En plus de la scène principale, cette fois-ci avec en tête d'affiche la star de la télévision, l'auteur et l'aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence, ainsi que Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, et le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie. Il y aura à nouveau des scènes dédiées à la plongée au Royaume-Uni, à la plongée technique, photographie sous-marine et des contes inspirants.

En plus des scènes, il y a une multitude d'éléments interactifs - la grotte toujours populaire, la piscine d'essai géante, la plongée immersive en réalité virtuelle avec épave technologique et, nouveauté pour 2025, votre chance de vous essayer à la cartographie des épaves avec la Nautical Archaeology Society et leur « épave » - le tout disséminé parmi un nombre toujours croissant de stands d'offices de tourisme, de fabricants, Formation agences, centres de villégiature, bateaux de croisière, centres de plongée, détaillants et bien plus encore.

