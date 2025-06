Les plongeurs ratent-ils une astuce avec nos petits signaux manuels ?

« Sous l'eau, en tant que personne sourde, on me considère toujours comme quelqu'un qui est incapable de communiquer avec les autres », explique Nyle DiMarco, mannequin, acteur et aujourd'hui plongeur. Sous l'eau, c'est l'inverse : comme il l'explique à Steve Weinman, la connaissance d'une véritable langue des signes pourrait être bénéfique à tous les plongeurs.

« C'était un peu étrange d'essayer de désapprendre l'ASL [langue des signes américaine] pour apprendre les signes de la plongée sous-marine », explique Nyle diMarco. « C'était presque une contrainte, sachant que je pouvais toujours tenir une conversation complète sous l'eau avec l'ASL. »

« Certains des signes de plongée standard, bien qu'extrêmement nécessaires, ne sont pas tout à fait intuitifs et pourraient être mal interprétés pour autre chose.

Nyle diMarco

Mais le plus passionnant, c'est que Thomas Koch, avec qui j'ai suivi le cours, est en train de développer un langage sous-marin complet. Pourquoi se fier à des gestes aléatoires, alors que nous disposons déjà d'un langage visuel complet et fonctionnel : la langue des signes !

« Si nous standardisons les signaux manuels de plongée en utilisant la langue des signes, les plongeurs communiqueraient non seulement mieux sous l'eau, mais ils auraient également la possibilité d'entrer en contact avec des personnes sourdes à l'intérieur des terres ! »

Nyle DiMarco se considère comme faisant partie de la communauté sourde avec un grand D, s'identifiant à la culture sourde enracinée dans sa langue maternelle, qui est l'ASL.

L'acteur, mannequin et activiste de 36 ans s'est fait connaître du public aux États-Unis en 2015 en remportant l'émission de téléréalité Le meilleur modèle de l'Amérique.

Il était mannequin indépendant depuis environ un an à ce moment-là, mais il est devenu seulement le deuxième homme et le premier sourd à remporter le concours en 22 saisons. Sa victoire lui a permis de décrocher un contrat à temps plein avec une agence de mannequins new-yorkaise.

L'année suivante, lui et un partenaire professionnel remportent le concours télévisé Dancing With The Stars, ce qui fait de lui seulement la deuxième personne sourde à remporter l'équivalent de longue date du prix britannique Strictement Come Dancing.

Mannequinat, danse, plongée…

La plongée sous-marine est une activité plus récente pour Nyle. Son intérêt a été éveillé par sa longue relation avec Thomas Koch, directeur de cours PADI et également sourd. « Je connais Thomas depuis tout petit », dit-il. « Cela faisait 15 ans que je voulais suivre des cours avec lui, mais je n'en trouvais jamais le temps. »

Nyle s'entraîne dans la piscine avec Thomas Koch (Rosie Moore)

Au vu de son CV, ce n'est pas surprenant, mais lorsque Nyle a trouvé le temps de se faire certifier, il s'est lancé à corps perdu. Il a maintenant suivi quatre formations autour d'Islamorada, dans les Keys de Floride, avec Aqua Hands, le centre de plongée PADI appartenant à Thomas et décrit comme la seule entreprise de plongée au monde dirigée par des personnes sourdes.

L'Open Water Diver a été suivi rapidement par l'Advanced Open Water Diver, l'Enriched Air et le cours AWARE Coral Reef Conservation.

« Les cours PADI m'ont apporté les compétences et les connaissances essentielles pour naviguer dans le monde sous-marin en toute confiance, et l'ASL de Thomas a rendu l'expérience vraiment exceptionnelle », explique Nyle. De plus, sa vision de l'apprentissage de la plongée offre des perspectives inattendues.

« Le monde sous-marin est véritablement celui des Sourds », dit-il. « Tout bascule. En surface, en tant que Sourd, je suis toujours perçu comme celui qui est “incapable de communiquer” avec les autres. Mais sous l’eau ? Tout change. »

Nyle et Thomas sur le bateau (Rosie Moore)

Lors d'une formation en mer, j'ai remarqué quelque chose d'amusant : les moniteurs pour personnes entendantes n'arrivaient pas à enseigner aux autres plongeurs entendants sous l'eau. Ils commençaient la plongée, essayaient de mimer les instructions, mais cela fonctionnait rarement.

« En quelques minutes, leurs élèves semblaient confus et tout le monde remontait à la surface pour que l’instructeur puisse parler.

Puis ils replongeaient, et tout recommençait. Je les regardais remonter et redescendre comme un ascenseur. Leurs apprentissages et leurs expériences pratiques étaient interrompus.

Pendant ce temps, Thomas, le seul directeur de cours PADI pour sourds au monde, et moi ? Nous sommes restés sous l'eau tout le temps. Aucune remontée à la surface. Aucune interruption. Il a su m'expliquer les techniques, corriger ma posture et me guider dans chaque exercice, le tout en langue des signes, en temps réel, à plusieurs mètres de profondeur.

« C'était fluide et, honnêtement, le sous-marin ressemblait à notre territoire ! »

Quel est le signal pour le requin nourrice ? (Rosie Moore)

Plans de dîner et blanchiment des coraux

Ce n'était pas le seul renversement de situation que Nyle a rencontré sous l'eau. « Autre scénario amusant : je suis souvent celui qui utilise un stylo et du papier pour communiquer avec les entendants. Mais sous l'eau, soudain, ce sont les entendants qui griffonnent lentement sur des blocs-notes imperméables, tandis que Thomas et moi nous détendons en langue des signes.

« Il nous montrait sans effort les créatures du récif, nous expliquait ce que nous voyions et, oui, nous avons même prévu de dîner sous l'eau. »

Un moment a marqué Nyle alors qu'il explorait les récifs coralliens avec son instructeur. « Thomas a montré plusieurs sections de corail blanchi, d'un blanc éclatant, entourées de récifs fertiles. En langue des signes, il a expliqué sans détour : "Ce corail est mort, conséquence directe de la hausse de la température des océans. Le réchauffement climatique est réel, et il est visible même sous l'eau."

J'ai ensuite pu lui poser d'autres questions à ce sujet, sous l'eau. Et je ne pouvais m'empêcher de penser aux autres plongeurs entendants avec un moniteur d'audition. Cette conversation n'aurait pas eu lieu.

Les plongeurs malentendants auraient dû attendre de remonter à la surface, peut-être 15 à 30 minutes plus tard, pour demander : "Tiens, c'était quoi ce truc blanc qu'on a vu ?" En supposant qu'ils s'en souviennent. Mais comme Thomas et moi pouvions communiquer sous l'eau, j'ai appris sur le moment. Et ça m'est resté.

Utopie des sourds

Nyle diMarco est né dans le Queens, à New York, dans une famille où lui, ses parents et ses deux frères étaient tous sourds de naissance. Après la séparation de ses parents, sa mère, Donna, a déménagé avec ses enfants dans le Maryland.

Là, Nyle a fréquenté l'école du Maryland pour les sourds et a ensuite obtenu un diplôme de mathématiques à l'université spécialisée Gallaudet à Washington.

En 2013, l'année où il a obtenu son diplôme, il est apparu dans un film en ASL intitulé Dans la boîte, et au cours des années suivantes, il a fait irruption à la télévision, jouant un rôle principal dans la série Échangé à la naissance et apparaissant dans une série comique, Les gens difficiles.

Élève modèle

Il a toujours clairement indiqué que, loin de se considérer handicapé par la surdité, il considère comme un avantage d’être équipé pour communiquer sans parler – comme par exemple dans le mannequinat.

Dédié à l'élargissement de la sensibilisation à la culture sourde, il a créé en 2016 la Fondation Nyle DiMarco, une association caritative donnant accès à des ressources aux enfants sourds et à leurs familles.

Quatre ans plus tard, il crée sa propre société de production, Clerc Studio, qui donne naissance à Sourd U, une série de téléréalité Netflix se déroulant à Gallaudet ; un court métrage documentaire nominé aux Oscars intitulé Audible et, cette année, Président sourd maintenant !, un documentaire qu'il a co-réalisé et produit sur une manifestation étudiante déclenchée à Gallaudet en 1988, lorsqu'un candidat entendant a été élu face à ses rivaux sourds. Il a également partagé son histoire dans une autobiographie. Utopie sourde.

Les Galapagos dans sa ligne de mire

Le fait de pouvoir communiquer si facilement avec son instructeur de plongée, même en étant immergé, a aidé Nyle à réussir les premiers cours de plongée, mais il doit maintenant acquérir une solide expérience sous-marine pour tirer le meilleur parti de ce début de rêve.

« Il ne me reste plus qu'à faire 50 plongées pour plonger aux Galápagos », dit-il, citant cette destination en tête de sa liste de souhaits, suivie des Lofoten en Norvège – les rencontres avec les grands animaux sont clairement dans son viseur. « Je voyage beaucoup dans le monde entier, alors je pense pouvoir m'échapper pour une plongée ou deux ! »

Le seul inconvénient qu'il perçoit en tant que plongeur est que si peu de personnes connaissent actuellement la langue des signes : « Ils ont choisi de ne connaître que quelques signaux de la main non-ASL ! Je suis incapable de communiquer avec eux en bas. »

C'est exactement ce que Thomas tente de faire : combler le fossé entre deux mondes. L'océan reste l'un des endroits les moins explorés de la planète, et, honnêtement, le potentiel des signaux manuels l'est tout autant.

Convaincre les personnes sourdes de se lancer dans la plongée ne devrait pas poser de problème ; Nyle estime que le défi consiste plutôt à « encourager les plongeurs entendants non seulement à s'initier à la plongée sous-marine, mais aussi à suivre des cours avec un instructeur sourd. Personne ne sait mieux utiliser les gestes avec ingéniosité sous l'eau. »

Un échange de vues facile sur l'arrêt

J'ai observé Thomas Koch communiquer sans difficulté avec des plongeurs entendants sous l'eau, grâce à des gestes clairs et intuitifs qui prenaient immédiatement sens. Je pense que les apprenants entendants seraient plus à l'aise avec des personnes sourdes !

Un dernier point : j’ai demandé à Nyle s’il avait été surpris d’apprendre que les plongeurs qualifiaient souvent le monde sous-marin de lieu bruyant. « C’est une nouvelle pour moi. » maintenant – Je n'en avais aucune idée ! répond-il. Maintenant, il faut que je descende dans ce terrier de lapin…

Mains Aqua a été fondé en 2010 par Thomas Koch, devenu depuis ambassadeur PADI. Ce centre de plongée PADI de Clearwater, en Floride, accueille les personnes sourdes et malentendantes et assure l'accessibilité de tous ses cours et sorties de plongée sous-marine en langue des signes américaine (ASL).

