Steve Backshall en tête d'affiche de la scène principale

Présentateur de télévision primé à plusieurs reprises, Steve Backshall – orateur principal de la Salon de la plongée GO en mars, il tournera son attention vers deux animaux favoris des plongeurs, les baleines et les requins.

Héros d'action, Steve a exploré certains des endroits les plus reculés de la planète. Ceci, associé à sa connaissance inégalée de la faune et du monde naturel, fait de lui un conférencier invité fascinant.

En tant que l'un des présentateurs de télévision les plus occupés, peut-être mieux connu pour son succès phénoménal Mortel Dans cette série, Steve apparaîtra sur la scène principale de Sydney aux côtés de sommités de la plongée comme Dawn Kernagis, Monty Halls, Andy Torbet, Rannva Joermundsson et Maria Bollerup.

Steve a récemment traversé les océans Atlantique, Pacifique et Indien pour filmer Baleine pour Sky TV, un programme révolutionnaire qui suit nos espèces les plus emblématiques, mais pourtant menacées. Il a également filmé Expédition et requin pour Sky TV et est apparu dans Notre planète en mutation pour la chaîne britannique BBC One – une ambitieuse série de sept ans documentant six des les planètes écosystèmes les plus menacés.

Avant cela, pour Terre perdue du Jaguar, il a fait la première ascension du mont Upuigma au Venezuela, a dormi sur la falaise verticale et a trouvé des espèces d'animaux inconnues au sommet. Il a également descendu en rappel jusqu'au pied des chutes Kaiteur en Guyane jusqu'au pays des merveilles détrempé en contrebas.

In Terre perdue du volcan, Steve a été le premier étranger à pénétrer dans le volcan Mont Bosavi – où l'équipe a découvert jusqu'à 40 nouvelles espèces, dont le plus gros rat du monde ! Steve a également participé à une brutale expédition de spéléologie ouvrant un nouveau passage dans la grotte de Mageni en Nouvelle-Bretagne.

D'autres séries incluent Expédition Hélaska, où il a failli être avalé par des baleines à bosse et entraîné dans les entrailles d'un glacier, et Le chasseur de venin, où il a enduré les piqûres de centaines de fourmis balles (l'invertébré piqueur le plus douloureux au monde) lors d'une cérémonie d'initiation.

Parmi les autres films qu'il a réalisés figurent Nature sauvage de St Kilda, Extrême Bretagne – Grottes, Traqueurs Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live et Undiscovered Worlds avec Steve Backshall.

Écrivain prolifique, le livre le plus récent de Steve, Deep Blue, est un mélange de mémoires, Responsables, et les sciences marines et environnementales qui nous emmènent à la découverte des nombreux mondes de la vie aquatique : des déserts sous-marins et des forêts tropicales à l'évolution des héros de l'océan comme la tortue de mer et le grand requin blanc, en passant par le déclin rapide des mers polaires blanches et des récifs coralliens. Steve dédicacera des exemplaires de Deep Blue immédiatement après ses conférences les deux jours.

Comme si cela ne suffisait pas, en 2023, Steve a fait preuve d'une immense résilience, détermination, dynamisme et ambition pour battre un nouveau record du monde – celui du temps le plus rapide pour parcourir la Tamise au Royaume-Uni.

Les conférences de Steve sur la scène principale seront :

Apprendre à parler « baleine »

Nous entrons dans un âge d’or de la compréhension du monde des baleines, et dans un avenir proche où nous pourrons non seulement comprendre les baleines, mais même leur répondre…

Les requins, plus vieux que les arbres

Rencontres nez à nez avec tout, des minuscules wobbegongs à glands aux grands requins blancs, tigres, taureaux et grands requins-marteaux.

Le salon de la plongée GO

Le salon de la plongée GO – le seul consommateur de plongée et Responsables spectacle au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et promet un week-end plein de contenu interactif, éducatif, inspirant et amusant.

En plus de la scène principale - cette fois-ci avec en tête d'affiche la star de la télévision, l'auteur et l'aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence, ainsi que Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, le Dr Timmy Gambin, qui discutera du riche patrimoine maritime et militaire de Malte, et le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie - il y a à nouveau des scènes dédiées à la plongée au Royaume-Uni, à la plongée technique, photographie sous-marine et des histoires inspirantes. Andy Torbet animera à nouveau la scène principale et fera également une présentation sur les défis du tournage de plongées techniques pour les émissions de télévision. Une liste de tous les intervenants, y compris les horaires, est disponible ici.

En plus des scènes, il y a une multitude d'éléments interactifs - la grotte toujours populaire, la piscine d'essai géante, la plongée immersive en réalité virtuelle sur épave technologique, les ateliers d'apnée et les exercices d'alignement, la zone de biologie marine et, nouveauté pour 2025, votre chance de vous essayer à la cartographie des épaves avec la Nautical Archaeology Society et leur « épave » - le tout disséminé parmi un nombre toujours croissant de stands d'offices de tourisme, de fabricants, Formation agences, centres de villégiature, bateaux de croisière, centres de plongée, détaillants et bien plus encore.

Cette année voit également la Concours NoTanx Zero2Hero Cette compétition, destinée aux apnéistes débutants, verra 12 candidats se soumettre à une première épreuve Formation avec Marcus Greatwood et l'équipe NoTanx à Londres fin février. Ensuite, cinq finalistes sélectionnés s'affronteront au GO Diving Show pendant le week-end de mars, avec notamment des séances d'apnée statique en piscine, pour désigner le grand gagnant, qui se verra offrir un séjour d'une semaine à l'éco-village de Marsa Shagra, offert par Oonasdivers.

Billets en prévente maintenant disponibles !

Achetez maintenant votre billet journalier pour £17.50 + frais de réservation et préparez-vous à une expérience éducative, passionnante et inspirante ! Ou avec autant d'intervenants sur les deux jours, plus tous les affichages interactifs et les exposants à visiter, pourquoi ne pas en faire un week-end et prendre un billet de deux jours pour £25 + frais de réservation ?

Le billet journalier coûtera 25 £ à la billetterie le week-end du spectacle, alors réservez à l'avance et économisez de l'argent !!

Des tarifs de groupe pour 10 personnes et plus sont également disponibles si vous venez avec les membres de votre centre/club.

Réservez vos billets sur le site de Go Diving Show.

Et comme toujours, le prix du billet comprend le stationnement gratuit. Et l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans, alors emmenez les enfants pour une fabuleuse journée en famille !