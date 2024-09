Steve Backshall se concentre sur les requins et les baleines

Le présentateur de télévision primé à plusieurs reprises, Steve Backshall, sera l'orateur principal de la cérémonie inaugurale. GO Diving Show ANZ événement les 28 et 29 septembre – portera son attention sur deux animaux favoris des plongeurs, les baleines et les requins.

Héros d'action, Steve a exploré certains des endroits les plus reculés de la planète. Ceci, associé à sa connaissance inégalée de la faune et du monde naturel, fait de lui un conférencier invité fascinant.

En tant que l'un des présentateurs de télévision les plus occupés, peut-être mieux connu pour son succès phénoménal Mortel série, Steve apparaîtra sur la scène principale à Sydney aux côtés de sommités de la plongée Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson et Pete Mesley.

Steve a récemment traversé les océans Atlantique, Pacifique et Indien pour filmer Baleine pour Sky TV, un programme révolutionnaire qui suit nos espèces les plus emblématiques, mais pourtant menacées. Il a également filmé Expédition et requin pour Sky TV et est apparu dans Notre planète en mutation pour la chaîne britannique BBC One – une ambitieuse série de sept ans documentant six des les planètes écosystèmes les plus menacés.

Shark with Steve Backshall est une série révélatrice qui célèbre les merveilles des requins et dissipe le mythe selon lequel les requins ne sont que des tueurs à sang froid. Crédit photo : Sky UK Limited_True to Nature

Avant cela, pour Terre perdue du Jaguar, il a fait la première ascension du mont Upuigma au Venezuela, a dormi sur la falaise verticale et a trouvé des espèces d'animaux inconnues au sommet. Il a également descendu en rappel jusqu'au pied des chutes Kaiteur en Guyane jusqu'au pays des merveilles détrempé en contrebas.

In Terre perdue du volcan, Steve a été le premier étranger à pénétrer dans le volcan Mont Bosavi – où l'équipe a découvert jusqu'à 40 nouvelles espèces, dont le plus gros rat du monde ! Steve a également participé à une brutale expédition de spéléologie ouvrant un nouveau passage dans la grotte de Mageni en Nouvelle-Bretagne.

D'autres séries incluent Expédition Hélaska, où il a failli être avalé par des baleines à bosse et entraîné dans les entrailles d'un glacier, et Le chasseur de venin, où il a enduré les piqûres de centaines de fourmis balles (l'invertébré piqueur le plus douloureux au monde) lors d'une cérémonie d'initiation.

Parmi les autres films qu'il a réalisés figurent Nature sauvage de St Kilda, Extrême Bretagne – Grottes, Traqueurs Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live et Undiscovered Worlds avec Steve Backshall.

Écrivain prolifique, le livre le plus récent de Steve, Deep Blue, est un mélange de mémoires, de voyages et de sciences marines et environnementales qui nous fait visiter les nombreux mondes de la vie aquatique : des déserts sous-marins et des forêts tropicales à l'évolution des héros océaniques comme la tortue de mer et le grand requin blanc, en passant par le déclin rapide des mers polaires blanches et des récifs coralliens.

Comme si cela ne suffisait pas, en 2023, Steve a fait preuve d'une immense résilience, détermination, dynamisme et ambition pour battre un nouveau record du monde – celui du temps le plus rapide pour parcourir la Tamise au Royaume-Uni.

Les conférences de Steve sur la scène principale seront :

Apprendre à parler « baleine »

Nous entrons dans un âge d’or de la compréhension du monde des baleines, et dans un avenir proche où nous pourrons non seulement comprendre les baleines, mais même leur répondre…

Les requins, plus vieux que les arbres

Rencontres nez à nez avec tout, des minuscules wobbegongs à glands aux grands requins blancs, tigres, taureaux et grands requins-marteaux.

Steve Backshall se concentre sur les requins et les baleines 3

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons Stage, l'Australia/New Zealand Stage, l'Inspiration Stage et la Tech Stage – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives pour convenir aux petits et aux grands, depuis des expériences de plongée VR, des essais de plongée. , une piscine de démonstration, des sirènes et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L’entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.