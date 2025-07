Sheree Marris amène le poulpe sur la scène principale

La biologiste marine, auteure primée et réalisatrice de documentaires Sheree Marris sera sur la scène principale du festival de septembre. GO Diving Show ANZ à Sydney, et elle parlera des vies étranges, scandaleuses et hors du commun de poulpe.

Si Sheree avait son mot à dire, elle troquerait ses poumons contre des branchies et ses jambes contre une queue de sirène scintillante. Mais comme l'évolution en a décidé autrement, elle passe ses journées à faire des bulles et à faire des vagues pour la conservation marine. Elle est réputée pour ses projets audacieux et innovants qui rapprochent la science du public : expositions internationales, films IMAX et campagnes médiatiques sensationnelles.

Parmi ses publications, citons KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, une plongée insolente dans le monde sous-marin de la reproduction, et son dernier livre, Octopuses: Underwater Wonders. Avec un don pour transformer des sciences complexes en histoires captivantes, Sheree intervient également régulièrement dans les médias, est professeure adjointe à l'Université James Cook et a reçu plusieurs prix de Jeune Australien de l'année, la Médaille du Centenaire et le Prix du Comité pour Melbourne Achiever. Attendez-vous à de la passion, de la détermination et une pointe d'audace.

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Obtenez vos billets maintenant!

Les billets pour le GO Diving Show ANZ sont désormais en vente et vous pouvez profiter de Offre early bird 2 pour 1 jusqu'au 9 septembre – vous et votre ami/partenaire/conjoint pouvez nous rendre visite pour seulement $12L'entrée est gratuite pour les enfants de 16 ans et moins, ce qui en fait une sortie idéale en famille. Le site dispose d'un grand parking et est facilement accessible grâce à de nombreuses options de transport. Notez donc les dates dès maintenant et préparez-vous à un week-end mémorable pour célébrer toutes les formes de plongée.