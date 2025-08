Conservation des requins avec Taylor Ladd-Hudson

Taylor Ladd-Hudson, défenseur de la conservation des requins et environnementaliste, sera sur la scène principale du festival de Sydney. GO Diving Show ANZ en septembre, nous discuterons de l’importance des requins, de leurs menaces et de la manière de coexister avec eux.

Taylor, 16 ans, originaire de la Sunshine Coast, pratique l'apnée, la plongée avec tuba et la plongée sous-marine. Elle est membre de la patrouille du Noosa Surf Life-saving Club et surfeuse locale. Elle passe la majeure partie de son temps libre dans l'océan et travaille aux côtés d'organisations comme Sea Shepherd Australia, la Fondation Envoy, Surfrider et divers groupes locaux de sauvetage de la faune sauvage. Elle collabore actuellement avec l'icône australienne Valerie Taylor à la création d'aires marines protégées le long de la côte Est.

Après avoir pris conscience des menaces qui pèsent sur les requins, elle s'est passionnée pour leur protection et pour la promotion de la coexistence entre l'homme et la vie marine. Elle intervient régulièrement dans les écoles et consulte les conseils locaux et les ministres des États, proposant des alternatives aux programmes de contrôle des requins du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud.

Rien qu'en 2024, Taylor s'est adressé à plus de 3,000 50 étudiants dans plus de XNUMX écoles, aidant les jeunes à comprendre le rôle vital que jouent les requins dans la santé des écosystèmes océaniques.

Grâce à sa plateforme de médias sociaux @taylor_x_ocean, elle a atteint plus de 35 millions de personnes, éduquant et inspirant une nouvelle génération à respecter, protéger et coexister avec les requins.

Le GO Diving Show aura lieu au Sydney Showground les 6 et 7 septembre

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Obtenez vos billets maintenant!

Les billets pour le GO Diving Show ANZ sont désormais en vente et vous pouvez profiter de Offre early bird 2 pour 1 jusqu'au 9 septembre – vous et votre ami/partenaire/conjoint pouvez nous rendre visite pour seulement $12L'entrée est gratuite pour les enfants de 16 ans et moins, ce qui en fait une sortie idéale en famille. Le site dispose d'un grand parking et est facilement accessible grâce à de nombreuses options de transport. Notez donc les dates dès maintenant et préparez-vous à un week-end mémorable pour célébrer toutes les formes de plongée.