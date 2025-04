Scuba Show revient à Long Beach – réservez vos billets dès maintenant

Le Scuba Show, maintenant dans sa 38e éditionth année, revient à son foyer spirituel de Long Beach en 2025 et promet une pléthore d'orateurs intéressants, une multitude d'activités et d'attractions amusantes et un large éventail d'exposants pour aider à inspirer et à éduquer les visiteurs

Le week-end du 31 mai / 1er juin, le Scuba Show – le plus grand salon de plongée grand public d'Amérique – revient à Long Beach, en Californie, et tous ceux qui s'intéressent à la plongée sous-marine ou à la vie dans les océans trouveront de quoi s'amuser.

Pendant deux jours, le Long Beach Convention Centre accueille des centaines d'expositions présentant des équipements de plongée nouveaux et révolutionnaires, des bateaux de plongée californiens, des gouvernements insulaires, des centres de plongée et des bateaux de croisière du monde entier (beaucoup proposant d'excellentes offres et promotions), des professionnels de la photo et de la vidéo, de l'art sur le thème de l'océan, des bijoux et des vêtements, des organisations à but non lucratif liées à la mer, une piscine d'essai de plongée, des attractions amusantes, un coin pour enfants et bien plus encore.

Le Centre de congrès de Long Beach est un centre de congrès de classe mondiale situé dans un magnifique port, à quelques pas des restaurants du front de mer, des divertissements, de l'Aquarium du Pacifique et avec vue sur le célèbre Queen Mary. De nombreux parkings payants sont disponibles au centre de congrès et dans les environs.

Scuba Show revient à Long Beach - réservez vos billets maintenant 6

Sur l'affichage

L'artiste numérique sous-marin et expert en images d'ensemble Jim Hellemn, créateur du mur de verre de 125 pieds des forêts aquatiques de Californie à l'Aquarium du Pacifique, présentera d'immenses impressions de galerie présentant les couleurs spectaculaires des récifs coralliens du monde entier et des images en super résolution des forêts de varech de Californie.

La très populaire vitrine des nouveaux produits mettra en lumière certains des produits les plus récents récemment lancés ou qui arriveront prochainement sur le marché.

L'équipe de plongée du shérif, avec son bateau à moteur hors-bord et son camion, sera à nouveau dans la salle.

Venez découvrir une multitude de nouveaux équipements

Attractions ludiques et pratiques

Rassemblez vos amis et prenez des photos amusantes dans la « cage du grand requin blanc », ou arrêtez-vous à l'un des postes photo - avec une gamme d'accessoires de plongée et liés à la mer - pour capturer des souvenirs uniques.

Vous pouvez vous entourer d'une vie marine captivante dans le Kelp Dome Theatre, ou si vous voulez un peu plus d'excitation, voyez combien de temps vous pouvez durer dans le rodéo du requin !

Passez au stand artistique du Scuba Show et créez vos propres autocollants et sculptures 3D inspirés de l'océan. Doreen Hann, directrice artistique de California Diving News, invitera également les enfants (et les artistes de tous âges) à exercer leurs talents artistiques sur une toile inspirée des paysages marins californiens. Le paysage marin final sera vendu et les bénéfices seront reversés à des associations caritatives dédiées à la mer.

La « cage à requins » est un excellent accessoire photo

Exposants

De nombreux stands attendent les visiteurs du Scuba Show : offices de tourisme, voyagistes, centres de plongée, bateaux de location, croisières, agences de formation, fabricants d'équipement, fabricants de vêtements, bijouteries et bien d'autres présentent leurs offres. Trouvez l'inspiration pour votre prochaine aventure de plongée, votre prochain achat, l'obtention de votre prochaine certification ou tout simplement une séance shopping !

Congrès

Choisissez parmi plus de 70 séminaires divertissants et éducatifs. Des experts de la plongée interviendront, parmi lesquels Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim et Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, le capitaine John Kades, Andy et Allison Sallmon, ainsi que Dale et Kim Sheckler. Les sujets abordés incluent le comportement animal, les meilleures plongées depuis les plages de Californie, les secrets des récifs coralliens, les jardins sous-marins de Nemo, une formule de remise en forme pour les plongeurs, la plongée d'exploration, les erreurs des plongeurs, les séances photo et vidéo pratiques, la plongée après les incendies, les questions de sécurité pour les plongeurs seniors, les facteurs humains en plongée, les séminaires sur les destinations et les produits, les ateliers pour les professionnels, et bien plus encore. Visitez www.scubashow.com pour une liste complète des séminaires, descriptions, horaires, numéros de salle, biographies des intervenants et mises à jour. NB : Les séminaires sont susceptibles d'être modifiés.

Voyez combien de temps vous pouvez tenir sur le requin rodéo

Plus de 50,000 XNUMX $ en prix de présence

Des tirages au sort seront organisés en continu pendant le salon pour tenter de gagner du matériel de plongée flambant neuf, des voyages vers des destinations de plongée du monde entier, des œuvres d'art et des articles amusants. Un prix de présence est inclus avec tout billet acheté en ligne ou sur place ; vous n'avez pas besoin d'être présent pour gagner. Vous pourrez consulter les prix en jeu sur www.scubashow.com

Fête du samedi soir

À la fermeture du salon, rejoignez l'équipe du Scuba Show pour une rencontre informelle avec musique live, bars et food trucks, et lâchez-vous avec d'autres plongeurs. Participez au tirage au sort pour gagner de superbes lots, dont les bénéfices seront reversés à une association caritative sur le thème de l'océan. L'entrée est gratuite pour tous les participants du Scuba Show. Consultez le site www.scubashow.com pour les annonces de fêtes plus proches de la date de l'événement.

Rencontrez et amusez-vous avec d'autres plongeurs

Scuba Show 2025 – réservez vos billets à l’avance !

Le Scuba Show aura lieu les samedi 31 mai et dimanche 1er juin dans le hall C du Long Beach Convention Centre. Scuba Radio organisera des séances d'échauffement avant le spectacle les deux jours, de 9.15h10 à XNUMXh. Au programme : jeux, divertissements et cadeaux exceptionnels.

Horaires d'ouverture

Samedi 31 mai – 10h à 6h

Dimanche 1er juin – 10h à 5h

Billets disponibles maintenant

Réservez vos billets à l'avance et évitez la file d'attente lorsque vous y assistez.

Photographies avec l'aimable autorisation de Scuba Show