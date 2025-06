Scuba Show fait un retour réussi à Long Beach

La solution 38th Le Scuba Show s'est déroulé à Long Beach, en Californie, le week-end du 31 mai/1er juin et, comme il sied au plus grand événement de plongée grand public aux États-Unis, il a offert un assortiment d'exposants, de séminaires et d'éléments interactifs aux plongeurs de tous niveaux d'expérience.

Des milliers de plongeurs enthousiastes se sont rassemblés au Long Beach Convention Centre pour l'événement annuel Spectacle de plongée – de retour dans sa patrie spirituelle après un bref déménagement à Los Angeles l'année dernière – et il y avait de quoi occuper tout le monde, des plongeurs débutants aux vétérans chevronnés, tout le week-end.

Avec des centaines d'exposants, des agences de formation aux spécialistes du voyage, en passant par les offices de tourisme, les bijoutiers, les fabricants d'équipements, les bateaux de croisière, les bateaux de location, les centres de plongée, les détaillants et les complexes hôteliers, et bien plus encore, les participants avaient l'embarras du choix quant à leurs interlocuteurs. Le Scuba Show était l'occasion idéale de découvrir de nouveaux équipements, de préparer sa prochaine certification de plongée, de planifier sa prochaine aventure de plongée ou de faire une séance de shopping, le tout en compagnie de passionnés. L'effervescence était palpable tout au long des deux jours, dès l'ouverture des portes le samedi matin, et cette ambiance conviviale et chaleureuse s'est poursuivie jusqu'à la fermeture du salon le dimanche après-midi.

La vitrine des nouveaux produits a été populaire auprès des passionnés de matériel

L'événement est réputé pour la multitude de prix mis en jeu tout au long du week-end. Parmi les nombreux prix à gagner, on compte des séjours en hôtel, du matériel de plongée, des croisières en bateau et bien plus encore. Le samedi, les 25 premiers participants, venus au stand de California Diving News avec un certificat de l'émission de bienvenue matinale – animée comme toujours par Greg Holt de Scuba Radio chaque matin pour divertir le public avant l'ouverture des portes – ont pu remporter une lampe torche LED TEKNA Splash-Lite.

Une tombola caritative a eu lieu le samedi soir lors de la soirée, dont l'intégralité des bénéfices a été reversée à la prestigieuse bourse Zale Parry. Ed Stetson s'est vu remettre le Scuba Service Award 2025, en hommage à son engagement envers la communauté de la plongée. Stetson forme des plongeurs amateurs, de recherche et professionnels depuis plus de 45 ans et est reconnu comme l'organisateur bénévole de plusieurs des plus grands événements à but non lucratif au profit des plongeurs et de l'industrie de la plongée, notamment le Hans and Lotte Hass Santa Barbara Underwater Film Festival et le Ernie Brooks Santa Barbara Underwater Film Festival.

Ed Stetson recevant son prix des mains de Leslie Leaney

Tant de séminaires parmi lesquels choisir

De nombreux participants ont profité de l'occasion pour acheter un pass d'accès complet, leur permettant d'assister à une série de séminaires organisés dans les salles situées directement sous le hall d'exposition principal. Au total, six salles de séminaire ont accueilli plus de 60 conférences, présentations et démonstrations.

Ces conférences allaient des discussions sur les sites de plongée en Californie et d’autres sujets d’intérêt local aux destinations mondiales. photo conseils et astuces, sécurité de la plongée, développement de vos compétences et bien plus encore.

Dale Sheckler présente la plongée en Californie

Parmi les intervenants de 2025 figuraient Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon et Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic et Charlotte Seid.

Interactivity

Si le Scuba Show s'articule autour des stands des exposants, de nombreux éléments interactifs sont également disséminés dans le hall pour le plus grand plaisir des visiteurs. Parmi ceux-ci, on compte le bassin d'essai, ouvert à tous les 10 ans et plus, pour une immersion en immersion, l'impressionnant « Kelp Wall » de 40 mètres de long (combien d'espèces marines avez-vous repérées ?), la vitrine des nouveaux produits présentant les dernières nouveautés pour les passionnés de matériel, le théâtre immersif Deco Dome proposant une visite éclair de huit destinations de plongée populaires, le camion de plongée et les jet-skis du département du shérif du comté de Los Angeles, et la zone artistique, où petits et grands pouvaient laisser libre cours à leur créativité avec Doreen Hann, directrice artistique de California Diving News. Des tatouages ​​temporaires et une immense œuvre d'art collaborative étaient au programme.

À l'intérieur du Deco Dome immersif

Il y avait aussi Photo Des stations avec toutes sortes d'accessoires pour ces images Insta-friendly, ainsi que la populaire Shark Cage et le Pirate Dive Bar dans la Deco Zone étaient l'endroit idéal pour retrouver des amis, boire une boisson rafraîchissante et reposer vos jambes avant de « plonger » à nouveau dans le salon.

Pour Photo La station, avec ses accessoires, a été très occupée tout le week-end

Passer le relais

Le Scuba Show a été fondé en 1987 par Kim et Dale Sheckler. Ils ont géré l'événement avec succès jusqu'en 2011, date à laquelle ils ont vendu le salon – et California Diving News (fondé en 1984) – à Mark et Ginny Young, qui ont fait de l'événement ce qu'il est aujourd'hui. Kim et Dale, ainsi que nombre de leurs proches, sont toujours bénévoles au salon, aux côtés des amis et de la famille de Mark et Ginny. C'est cette ambiance chaleureuse et inclusive qui imprègne le Scuba Show à tous les niveaux et qui contribue à la fidélité des visiteurs année après année.

L'année prochaine, Rork Media Limited, l'équipe dynamique à l'origine des magazines mondiaux Scuba Diver (Royaume-Uni, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande et Allemagne) et des très appréciés GO Diving Shows au Royaume-Uni et en Australie, prendra les rênes du Scuba Show et du California Diving News. Entreprise familiale dotée d'une petite équipe de plongeurs passionnés et engagés, Rork Media se réjouit de propulser l'événement vers de nouveaux sommets, avec une interactivité accrue et bien plus encore. Rendez-vous à Long Beach en 2026 !

Photographies de Liz Marchiondo Imaging