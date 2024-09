La plongée : le sport extrême le plus tentant mais aussi le plus effrayant ?

Parmi une liste de 20 « sports extrêmes », la plongée sous-marine est celui que les gens aimeraient le plus essayer mais ne le font pas – parce qu'ils craignent non seulement les risques mais aussi de se montrer dangereux.

C'est la conclusion d'une enquête menée auprès de 2,000 XNUMX adultes au Royaume-Uni par la société de vêtements de cyclisme Endura, filiale de Pentland Brands. Les concurrents les plus proches de la plongée sous-marine sur la liste des sports que les gens veulent essayer mais qui hésitent à essayer sont le parachutisme, le surf, le parapente et l'équitation. La principale préoccupation d'Endura, le VTT, se situe plus bas dans la liste.

Dans l'enquête, qui pourrait être digne d'intérêt pour Formation Selon les agences, 52 % des répondants ont admis avoir du mal à sortir de leur zone de confort.

Un sur trois a déclaré avoir peur de se lancer dans un nouveau sport parce qu'il ne voulait pas se ridiculiser, tandis que quatre sur dix pensaient qu'ils étaient « trop vieux » pour être débutants.

Plus d’un tiers (35 %) des personnes interrogées ont déclaré que la peur de se faire du mal les empêchait d’essayer des choses nouvelles et passionnantes. Cela a conduit quatre personnes sur dix à regretter de ne pas avoir conservé l’attitude « sans peur » de leur jeunesse, mais elles ont estimé que leur anxiété sociale à l’idée d’essayer de nouvelles choses s’était aggravée avec l’âge.

Environ 31 % pensent qu'il est plus facile pour les moins de 18 ans d'essayer un nouveau sport, et 34 % des parents affirment que leurs enfants sont plus disposés à prendre des risques qu'ils ne l'étaient auparavant.

Angoisses sociales

Les autres sports ont été répertoriés par ordre décroissant comme suit : escalade, snowboard, deltaplane, voile, planche à voile, rafting, VTT, arts martiaux, motocross, ski de fond, skateboard, surf sur glace, escalade sur glace, bloc et BASE-jump.

Le manque de connaissances sur ce sujet pourrait expliquer le classement de certaines entrées en bas de l'échelle et la raison pour laquelle un passe-temps comme l'apnée n'est pas représenté. De plus, l'effet des coûts relatifs de ces sports n'est pas reflété dans les résultats.

« La raison pour laquelle essayer quelque chose de nouveau peut être si intimidant est souvent enracinée dans les angoisses sociales – la peur de ne pas s’intégrer, de ne pas avoir le bon équipement ou de se sentir trop vieux ou inexpérimenté », a commenté le Dr Abdi Mohamed, psychologue principal du NHS.

« Ces anxiétés peuvent créer des obstacles importants, rendant difficile pour les individus de faire le premier pas vers de nouvelles expériences. En adoptant un état d’esprit positif, les sentiments d’incapacité et de doute de soi peuvent être considérablement réduits.

« Surmonter la peur de l’inconnu est une étape cruciale pour renforcer la confiance en soi, permettant aux individus de relever de nouveaux défis avec un sentiment d’appartenance. Ce voyage favorise non seulement la croissance personnelle, mais ouvre également la porte à un mode de vie plus épanouissant et plus actif.

La recherche a été menée de manière indépendante pour Endura par OnePoll.com

