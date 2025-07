Plongée sous-marine : une industrie de 20 milliards de dollars

at

at 10 h 35

L'ampleur des revenus tirés de la plongée sous-marine récréative a été quantifiée pour la première fois dans une étude internationale – et le chiffre maximal de plus de 20 milliards de dollars américains (environ 15 milliards de livres sterling) est considéré par les auteurs comme une incitation économique significative pour la conservation marine.

L’étude a également révélé combien de plongées sous-marines se déroulent désormais dans les aires marines protégées (AMP) – et combien de professionnels de la plongée sont originaires des pays dans lesquels ils travaillent.

La plongée sous-marine contribue chaque année entre 8.5 et 20.4 milliards de dollars à l'économie mondiale, selon le biologiste marin Octavio Aburto-Oropeza de la Scripps Institution of Oceanography de l'Université de Californie à San Diego, co-auteur de l'étude. On estime que cette activité génère jusqu'à 124,000 170 emplois dans XNUMX pays.

Considérée comme la première estimation complète de l'impact économique mondial de l'industrie de la plongée, la nouvelle étude fait partie de Atlas Aquatica, un Décennie des Nations Unies pour l'océan Projet mené par Aburto-Oropeza. Les résultats, espère-t-il, contribueront à organiser le secteur et à lui donner une plus grande voix politique en faveur de la conservation.

Si le tourisme océanique est déjà reconnu comme une force économique, la contribution spécifique de la plongée sous-marine n'avait jusqu'alors pas été explorée à l'échelle mondiale, affirment les auteurs. Cette omission compliquait la tâche des défenseurs de la conservation des océans pour faire valoir les avantages économiques de la plongée sous-marine.

« On peut naviguer ou surfer sur un océan mort, mais les plongeurs remarquent l'absence de poissons – c'est une activité qui dépend vraiment de la santé du système », souligne Fabio Favoretto, co-auteur de l'étude, coordinateur d'Atlas Aquatica et chercheur postdoctoral à Scripps. « C'est un atout pour la conservation, car cela fait des plongeurs des alliés. »

Plongée dans les AMP

Une meilleure conservation des océans peut accroître les revenus de la plongée en attirant davantage de plongeurs prêts à payer plus cher pour découvrir la vie marine plus diversifiée et plus abondante offerte par les mesures de conservation, comme l'ont démontré des recherches antérieures. La préférence des plongeurs pour les AMP est également confirmée par des données montrant qu'environ 70 % des plongées en mer ont lieu dans ces zones.

En 2021, Aburto-Oropeza et ses collègues ont publié une étude qui a révélé que le tourisme de plongée au Mexique générait 725 millions de dollars par an, soit presque autant que l'ensemble de l'industrie de la pêche du pays.

En élargissant l'idée d'explorer les revenus au niveau mondial, pour la nouvelle étude, les chercheurs ont compilé une liste de plus de 11,500 170 opérateurs de plongée dans XNUMX pays, en utilisant les données de Google Maps et de l'agence de formation de plongeurs PADI et en validant la base de données avec des experts locaux. en ligne L'enquête a ensuite recueilli les réponses de 425 entreprises dans 81 pays.

Andrés Cisneros-Montemayor de l'Université Simon Fraser au Canada a dirigé l'analyse économique, utilisant ces réponses pour calculer l'argent dépensé directement pour les activités de plongée ainsi que les dépenses indirectes telles que les hôtels, la nourriture et le transport par 9 à 14 millions de plongeurs récréatifs annuels dans le monde.

Une modélisation statistique a été utilisée pour extrapoler l'impact économique mondial. Celle-ci a révélé que les dépenses directes consacrées aux activités de plongée génèrent entre 900 millions et 3.2 milliards de dollars par an, ce chiffre de 20.4 milliards incluant les dépenses indirectes.

L'étude a également révélé que 80 % des employés de l'industrie de la plongée sont des résidents locaux ou nationaux, et que les opérateurs de plongée sont profondément préoccupés par la dégradation de l'environnement. La plupart d'entre eux ont signalé des changements négatifs sur les sites de plongée qu'ils ont visités au cours de la dernière décennie.

Alliés naturels

« Contrairement aux activités de tourisme de masse qui peuvent nuire aux communautés locales et aux environnements marins, le tourisme de plongée, lorsqu’il est bien géré, peut être économiquement viable, socialement équitable et écologiquement durable », explique Anna Schuhbauer, auteure principale de l’étude et scientifique des pêches à l’Université de la Colombie-Britannique.

« Ayant un intérêt direct pour des écosystèmes sains et une vie marine abondante, les opérateurs de plongée sont des alliés naturels dans les efforts de conservation. »

Les chercheurs recommandent désormais la standardisation des systèmes de surveillance dans l'ensemble du secteur, l'inclusion formelle des opérateurs de plongée dans les décisions de gestion marine et la reconnaissance de l'écotourisme comme un élément central des économies durables basées sur l'océan ou « bleues ».

Ils soutiennent également les efforts des opérateurs de plongée pour s'organiser en coopératives avec une voix politique unifiée à travers l'initiative Atlas Aquatica, qui soutient déjà des projets pilotes au Mexique et en Italie.

Des chercheurs de l'Université James Cook (Australie), de Marisol Plascencia de La Cruz de Centro (Mexique), de la National Geographic Society, de l'Université du Nord-Ouest (Afrique du Sud), d'Ørsted (Danemark), de l'UC Santa Barbara, de l'Université de Pretoria (Afrique du Sud) et de l'Université de Washington ont également participé à l'étude. étude, qui vient d'être publié dans la revue Cell Reports Durabilité.

