Le numéro 93 de Scuba Diver est disponible maintenant !

Cliquez ici pour Scuba Diver numéro 93

Il y a maintenant un petit supplément mensuel pour lire les dernières numérique Plongeur magazine, mais nous proposons un essai gratuit de 30 jours pour vous inscrire à la dernière version numérique aide.

Alternativement, vous pouvez lire le numérique magazines de aide 92 et antérieurs gratuitement simplement en visitant le site de NDN Collective.

Ou allez dans un magasin de plongée et procurez-vous un impression copie gratuitement.

Tour d'horizon des nouvelles

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level en ligne dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

Questions et réponses médicales DAN Europe

L'équipe de Divers Alert Network discute du sujet de l'oreille du nageur et de la plongée avec l'herpès.

Les Maldives, deuxième partie

Stuart Philpott poursuit ses exploits d'île en île autour des Maldives, en s'arrêtant cette fois sur « l'île des plongeurs » de Vilamendhoo.

Questions et réponses avec Yana Stashkevich

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck photographie, shooting in mines/caves, and being on expedition..

Vanuatu

Adrian Stacey, rédacteur en chef de Scuba Diver Australia et New Zealand, découvre que l'île d'Espiritu Santo a bien plus à offrir à la communauté des plongeurs que l'épave de renommée mondiale du SS President Coolidge.

Écosse

Ross McLaren a pris par inadvertance une photo capturant la vie marine en interaction avec des déchets fabriqués par l'homme, et cela l'a mis sur une voie qui l'a amené à regarder l'environnement autour de ses sujets de vie marine sous un jour différent.

Masterclass de Moutarde

Alex Mustard offre quelques conseils avisés à ceux qui souhaitent inscrire leurs images

développement photographie COMPETITIONS.

Réseau d'alerte de Divers

Tim Blömeke présente la première d'une série en trois parties sur le dioxyde de carbone, un contributeur fréquent aux urgences de plongée.

Indonésie

Une rencontre face à face avec un dragon de Komodo est sans aucun doute une expérience incontournable, mais c'est loin d'être la seule chose qui attire les plongeurs dans cette région du centre-sud de l'Indonésie, comme l'explique Walt Stearns.

de l'Angleterre

Leigh Bishop revient sur une petite épave inconnue qui, bien que peu célèbre en elle-même, reste importante dans l'histoire maritime.

Quoi de neuf

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ combinaison étanche.

Test supplémentaire

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ ordinateur de plongée, which boasts numerous innovative elements.

Journaux de chambre

Le dernier épisode des Chamber Diaries de la Midlands Diving Chamber.