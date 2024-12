Ryan Chen : prendre la plongée à la légère avec un handicap

Né et élevé à Los Angeles, Ryan Chen a grandi en s'engageant à combiner son éducation avec une activité physique, qu'il s'agisse de sports d'hiver ou d'art martial de kendo – celui qui utilise des épées en bambou et des armures protectrices. Le combattant à ceinture noire a concouru au niveau national aux États-Unis et au Japon.

Il a rencontré son futur partenaire commercial Kent Yoshimura à l'Université de Californie à San Diego à l'âge de 19 ans en 2009, et ils sont devenus de grands amis. C'est également l'année où Chen a subi une grave blessure à la moelle épinière lors d'un accident de snowboard, le laissant paralysé de la taille aux pieds.

Il a ensuite obtenu un diplôme en économie et en chimie, mais il n'a pas pu abandonner son style de vie actif et s'est tourné vers les sports de combat. Il s'est entraîné à la course en fauteuil roulant et a intégré l'équipe paralympique américaine, tandis que Yoshimura devenait membre de l'équipe olympique japonaise de judo.

En 2013, les deux amis découvrent la plongée sous-marine. « J’ai réalisé que je n’avais qu’une vie à vivre et que, malgré ma paralysie, il y avait encore un vaste monde à explorer », raconte-t-il. « J’ai toujours eu le goût de l’aventure et la plongée sous-marine m’a offert une façon unique de voyager, de découvrir et d’expérimenter la nature dans sa forme la plus pure. »

« Kent et moi avons obtenu notre certification ensemble. J’avais vu une réduction Groupon et Kent était mon meilleur ami qui disait toujours oui à tout. En deux semaines, nous étions des plongeurs certifiés PADI ! »

Ce qui est une bonne chose. Les certifications des amis ont été obtenues en avril à Venice Beach à Los Angeles, et la certification Advanced Diver a rapidement suivi.

Chen (à droite) et Yoshimura se détendent sur le pont

C'était avant que PADI ne formalise la formation de plongeur adapté qu'elle propose aujourd'hui, même si les adaptations disponibles à l'époque semblent avoir été plus que suffisantes pour les besoins de Chen. « Je pense que j'étais à la fois excité et nerveux la première fois, mais une fois que nous étions dans l'eau et que nous avions suivi toute la formation, je me suis senti très à l'aise.

« La sensation la plus cool au monde est de prendre sa première respiration sous l’eau. On a l’impression d’avoir un super pouvoir. C’était mieux que ce à quoi je m’attendais. De plus, je souffre de douleurs nerveuses extrêmes dues à ma paralysie, et être sous l’eau et respirer est presque méditatif – lorsque je plonge, je me sens en apesanteur et je n’ai aucune douleur. »

Confiant dans l'eau

Lorsqu'on lui demande quels sont les aspects les plus difficiles à maîtriser, Chen répond : « Retirer son masque sous l'eau et le nettoyer. Je pense qu'après environ 10 plongées, j'ai commencé à me sentir en confiance dans l'eau. » Les instructeurs qu'il décrit comme ayant été « super empathiques. Je pense qu'en général, les instructeurs de plongée doivent love ce qu’ils font.

Chen sur le point de glisser dans la mer

La première plongée en eau libre a eu lieu sur l'île de Catalina, dans le sud de la Californie : « De magnifiques forêts de varech, et cela nous a préparés – entre Kent et moi, nous avons pu plonger dans de nombreux endroits du monde, de la Nouvelle-Zélande au Japon, en passant par la Thaïlande et les Caraïbes. »

Mes endroits préférés à ce jour ont été Hawaï et la Nouvelle-Zélande et le cenotes du Mexique, tandis que Tahiti et l'Indonésie figurent sur la liste des destinations à ne pas manquer. Aucun endroit n'est interdit et les copains essaient de plonger dans le cadre de leurs fréquents voyages d'affaires « et de plonger partout où nous le pouvons !

Au cours de ces voyages, ils semblent avoir suivi un chemin arc-en-ciel, d'après le récit de Chen, sans rencontrer d'obstacles sur les lieux de plongée, à condition d'avoir bien planifié et d'avoir pris soin de rechercher et de contacter le magasin de plongée le plus adapté à chaque zone. Ils se sont toujours sentis les bienvenus et n'ont signalé aucune expérience négative.

Peu de temps après être devenus plongeurs, Chen et Yoshimura ont inventé un produit à base de thé vert et de caféine appelé NeuroGum, suivi de NeuroMints. Ces confiseries « bien-être » constituaient, selon eux, un moyen sain de maintenir son niveau d’énergie.

Les produits ont été financés par le crowdfunding, notés sur Shark Tank (les États-Unis Dragons Den) et ont commencé à attirer de plus gros investisseurs. Aujourd'hui, ils sont présents dans quelque 12,000 XNUMX magasins et sont également disponibles en ligne.

Ryan Chen

Chen est le directeur financier de l'entreprise auprès du PDG de Yoshimura, et il est également devenu un investisseur passionné, souvent dans les produits alimentaires. Il a été nommé au sein de l'élite Forbes Liste des 30 moins de 30 ans en 2019.

Thérapie par la plongée sous-marine

Ce qui a surpris Chen dans la plongée sous-marine, c'est à quel point elle est thérapeutique. « Nous avons plongé en Nouvelle-Zélande dans le cadre de notre partenariat PADI et nous avons vu une faune incroyable. C'est à ce moment-là que la maître de plongée, Caroline, a déclaré : «L'océan n'a pas de barrières« Et j'ai trouvé ça vraiment cool. On peut vraiment voir la vie sauvage dans son véritable habitat. Pas dans un aquarium ou dans un zoo, mais dans son véritable habitat. »

Ces expériences ont nourri l’intérêt de Chen pour l’environnement. « Mon intérêt pour la conservation s’est considérablement accru au cours de mon parcours en tant que cofondateur de Neuro. Travailler en étroite collaboration avec les chaînes d’approvisionnement m’a donné un aperçu direct de l’impact environnemental de la production et des déchets. Cette compréhension a renforcé ma conscience du besoin urgent de durabilité.

Chen sous l'eau

« J'ai réalisé que nous nous trouvons à un tournant critique pour l'humanité : un tournant où nous devons prendre des mesures décisives pour réduire les déchets, protéger les écosystèmes et créer un avenir plus durable pour tous et pour tout sur cette planète. »

Ces préoccupations ont conduit à la relation actuelle avec l'association caritative PADI AWARE. « Ce fut le meilleur partenariat possible ! Nous avons eu l'idée des chewing-gums et des pastilles à la menthe Neuro Functional lors d'une plongée sous-marine en 2013. Ce partenariat a rapidement abouti à la réalisation d'un don pour la conservation des océans. »

Le lien signifie que 20 % des bénéfices des ventes de boîtes de Neuro en édition limitée, sur le thème de l'océan et en co-marque, seront reversés à la Fondation PADI Aware.

Qu'est-ce que Ryan Chen apprécie le plus dans la plongée aujourd'hui ? « Je pense que c'est d'être dans le présent. Nous vivons dans un monde qui évolue à un rythme effréné, avec de nombreuses distractions liées à la technologie. La plongée permet de se concentrer sur le moment présent et d'apprécier la nature.

Intervalle de surface

« La plongée sous-marine a été transformatrice pour moi, tant sur le plan émotionnel que social, surtout après ma blessure à la moelle épinière. Elle est devenue un puissant outil de guérison, me permettant de renouer avec le sens de l’aventure et d’explorer le monde d’une nouvelle manière.

« Ce qui rend cette expérience encore plus spéciale, c'est de pouvoir la partager avec ma meilleure amie et de la faire découvrir à d'autres. J'ai aidé de nombreuses personnes à obtenir la certification, dont ma petite amie et des amis proches, créant ainsi ensemble des souvenirs inoubliables.

« La plongée sous-marine a également été une source d’inspiration. Elle a joué un rôle essentiel dans l’émergence de l’idée de NeuroGum. C’est plus qu’une simple activité récréative, c’est une pierre angulaire de mon parcours personnel et professionnel. »

Jeune le géant

Pour la Semaine de plongée adaptative de PADI (ci-dessous) Les membres de l'agence de formation et AmbassaDivers ont été invités à faire l'effort de nommer d'autres personnes qu'ils souhaiteraient voir se lancer dans la plongée. « Je recommande les membres du groupe Young the Giant pour qu'ils obtiennent leur certification PADI Scuba Diving », explique Chen.

Young The Giant – de nouvelles recrues pour la plongée sous-marine ?

Le groupe de rock alternatif californien fête ses 20 ans d'existence et il les suit depuis 2011. Il existe une photo inhabituelle de lui en train de faire du crowdsurfing dans son fauteuil roulant alors qu'ils jouent lors d'un festival de rock.

« Nous venons de sortir notre Édition spéciale de la boîte Neuro avec eux, qui célèbre leur deuxième album Mind Over Matter [de 2013]. L’album parle de santé mentale et de dépassement des obstacles – c’est exactement ce que la plongée sous-marine m’a aidé à faire.

« Je veux qu’ils fassent l’expérience directe de la clarté et du calme que l’on ressent sous l’eau, car je sais que la plongée sous-marine les inspirera de la même manière que leur musique m’a inspiré. »

« La plongée sous-marine procure une sensation d'apesanteur qui est l'une des expériences les plus proches de la sensation d'être dans l'espace. Lorsque vous êtes sous l'eau, la flottabilité créée par l'eau soutient votre corps, vous donnant l'impression de flotter sans effort.

« Je pense et j’espère que la plongée adaptée deviendra de plus en plus accessible à un plus grand nombre de personnes. J’espère qu’il y aura davantage de subventions pour permettre à davantage de personnes de plonger. »

En attendant la prochaine plongée