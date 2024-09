Pete Mesley, passionné de plongée sur épave et photographe sous-marin extraordinaire, donnera deux conférences incontournables sur la scène principale du musée de la marine de Sydney. GO Diving Show ANZ à la fin du mois.

La passion de Pete pour la plongée a commencé dans les eaux froides anglaises il y a plus de 33 ans. C'est ici qu'est né son « Lust for Rust » et depuis lors, il se consacre à la recherche, à la découverte, à la plongée et à la photographie d'épaves.

Avec plus de 7,000 29 heures d'expérience dans l'eau dans 1991 pays différents, Pete travaille à plein temps dans l'industrie de la plongée depuis XNUMX. En plus d'être directeur de cours PADI, Pete est un spécialiste de la plongée technique. Formatrice Entraîneur. Pete est notamment l’un des plongeurs techniques et instructeurs les plus expérimentés de l’hémisphère sud.

Pete a beaucoup de succès voyage de plongée Lust4Rust et Shock&Awe Big Animal Diving Excursions se concentrent sur l'emmener des plongeurs expérimentés vers des sites de plongée spécialisés dans le monde entier. Des endroits comme Truk Lagoon, les îles Salomon, l'atoll de Bikini, les Grands Lacs, le Sri Lanka, les Palaos, le Pacifique Sud et la Nouvelle-Zélande.

Son expérience s'étend également au cinéma et à l'industrie scientifique. Pete a également obtenu une bourse au sein du très convoité Explorers Club.

Photographe sous-marin très publié et très accompli, Pete a un appétit pour la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles épaves et aventures et pour les documenter. Son dernier projet consiste à modéliser en 3D toutes les épaves de Truk Lagoon dans le projet Truk Lagoon Wreck Baseline. Il a parcouru la moitié du chemin en cartographiant le plus grand nombre d'épaves au monde.

www.lust4rust.co

Les conférences de Pete sur la scène principale seront :

Plongée en zone reculée et sécurité à bord – Choses essentielles à savoir !

Il y a eu un nombre considérable de naufrages de bateaux de croisière de plongée au cours de la dernière décennie. Trop nombreux ! Certains mortels. Pourquoi ? Nous examinons les questions à poser aux opérateurs, pour vous aider à prendre une décision éclairée quant à savoir si vous devez risquer votre vie avec eux ou non. Nous examinons les éventuels « signaux d'alarme » à surveiller. Je vous donnerai également quelques conseils sur la meilleure façon de vous préparer pour les voyages dans des endroits isolés, l'équipement de survie vital et la préparation adéquate pour ne pas être pris au dépourvu. Ayant personnellement été témoin d'un tel naufrage, je vous raconterai comment j'ai fait face à un tel événement.

Projet de base sur l'épave de la lagune de Truk

Grâce à l'utilisation de techniques de photogrammétrie, nous avons entrepris de réaliser une modélisation 3D complète et exhaustive de toutes les épaves plongeables de la lagune de Truk (Chuuk Lagoon). L'obtention de cette base de référence essentielle contribuera à assurer l'avenir de Truk, en futurisant la riche histoire de la région même longtemps après que toutes les épaves se soient désintégrées. Il ne s'agit que de la phase 1 du projet. Une fois toutes les épaves modélisées, le plan est de les remodeler tous les cinq ans. Cela nous permettra, espérons-le, de mieux connaître le taux de dégradation des épaves. Nous discuterons des phases futures pour, espérons-le, contribuer à développer le tourisme à Chuuk à l'avenir.

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons Stage, l'Australia/New Zealand Stage, l'Inspiration Stage et la Tech Stage – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives pour convenir aux petits et aux grands, depuis des expériences de plongée VR, des essais de plongée. , une piscine de démonstration, des sirènes et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L’entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.