Protéger l’environnement marin pour les générations futures

Le scientifique, défenseur de l'environnement et défenseur des océans, le Dr David Jones, sera sur la scène britannique Salon de la plongée GO en mars, présentation de trois jeunes scientifiques talentueux de l'Université de Portsmouth pour parler de leurs recherches et de la façon dont elles font une différence dans la conservation marine.

Kelsey-Marie Cadd parlera de la production de deux habitats artificiels pour l’hippocampe épineux et l’hippocampe à museau court qui encourageront la croissance de l’espèce, stabiliseront les sédiments et favoriseront l’expansion des herbiers marins.

Joe Sargent parlera de la dégradation des récifs de varech (Laminaria sp.) autour de l'île de Wight, de la cause possible du déclin et de la raison de l'expansion d'autres espèces de macroalgues dans la région.

Georgia Sharpe-Harris parlera des forêts de feuillus intertidales que l'on trouve autour de nombreux estuaires du Royaume-Uni. Ces habitats côtiers uniques présentent des analogies intéressantes avec les mangroves tropicales et une meilleure compréhension de ce riche écosystème contribuera à garantir sa protection à l'avenir.

Tous trois présenteront leurs recherches et l'impact qu'elles peuvent avoir sur la protection de l'environnement marin pour les générations futures. Ils seront également disponibles tout au long du week-end, avec des expositions et des équipements interactifs, dans la zone de biologie marine Just One Ocean (stand 1051 dans le Hall One près de la Tech Stage et de la Royal Navy).

Le Dr Jones intervient régulièrement lors des salons GO Diving depuis des années et a abordé de nombreux sujets. Il consacre désormais son temps à la préservation des océans pour les générations futures par le biais de son association caritative Just One Ocean. L'association se concentre sur la science, l'éducation et la communication et soutient plusieurs projets de recherche marine innovants dans le cadre de sa mission.

Le salon de la plongée GO

Le salon de la plongée GO – le seul salon grand public consacré à la plongée et aux voyages au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et promet un week-end rempli de contenu interactif, éducatif, inspirant et amusant.

En plus de la scène principale - cette fois-ci avec en tête d'affiche la star de la télévision, l'auteur et l'aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence, ainsi que Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, le Dr Timmy Gambin, qui discutera du riche patrimoine maritime et militaire de Malte, et le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie - il y a à nouveau des scènes dédiées à la plongée au Royaume-Uni, à la plongée technique, photographie sous-marine et des histoires inspirantes. Andy Torbet animera à nouveau la scène principale et fera également une présentation sur les défis du tournage de plongées techniques pour les émissions de télévision.

En plus des scènes, il y a une multitude d'éléments interactifs - la grotte toujours populaire, la piscine d'essai géante, la plongée immersive en réalité virtuelle sur épave technologique, les ateliers d'apnée et les exercices d'alignement, la zone de biologie marine et, nouveauté pour 2025, votre chance de vous essayer à la cartographie des épaves avec la Nautical Archaeology Society et leur « épave » - le tout disséminé parmi un nombre toujours croissant de stands d'offices de tourisme, de fabricants, Formation agences, centres de villégiature, bateaux de croisière, centres de plongée, détaillants et bien plus encore.

Cette année voit également la Concours NoTanx Zero2Hero Cette compétition, destinée aux apnéistes débutants, verra 12 candidats se soumettre à une première épreuve Formation avec Marcus Greatwood et l'équipe NoTanx à Londres fin février. Ensuite, cinq finalistes sélectionnés s'affronteront au GO Diving Show pendant le week-end de mars, avec notamment des séances d'apnée statique en piscine, pour désigner le grand gagnant, qui se verra offrir un séjour d'une semaine à l'éco-village de Marsa Shagra, offert par Oonasdivers. Cliquez ici ici pour vous inscrire et avoir une chance de concourir.

Billets en prévente maintenant disponibles !

Achetez maintenant votre billet journalier pour £17.50 + frais de réservation et préparez-vous à une expérience éducative, passionnante et inspirante ! Ou avec autant d'intervenants sur les deux jours, plus tous les affichages interactifs et les exposants à visiter, pourquoi ne pas en faire un week-end et prendre un billet de deux jours pour £25 + frais de réservation ? Des tarifs de groupe pour 10 personnes et plus sont également disponibles si vous venez avec les membres de votre centre/club. Réservez vos billets sur le site de Go Diving Show.

Et comme toujours, le prix du billet comprend le stationnement gratuit. Et l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans, alors emmenez les enfants pour une fabuleuse journée en famille !