Mission Blue Planet : un astronaute en plongée

Même si elle a pris sa retraite après avoir quitté l'espace, la cosmonaute et plongeuse sous-marine NICOLE STOTT a toujours pour mission de nous faire prendre conscience des liens vitaux qui existent entre le cosmos et notre monde aquatique. Elle s'entretient avec Steve Weinman

Les clients de COMO Cocoa Island aux Maldives ont récemment eu le plaisir d'être rejoints lors de leurs plongées par nul autre qu'une astronaute chevronnée - quelqu'un qui avait tout expérimenté, des plongées dérivantes à la plongée par satellite en passant par les sorties dans l'espace à son époque.

Même après toutes ces décennies dans l’ère spatiale, à une époque où les citoyens aisés font leurs propres voyages éphémères au-delà de la gravité zéro, les astronautes professionnels, hommes et femmes, restent une espèce rare.

De son côté, Nicole Stott profitait de la plongée sur les récifs de l'océan Indien et d'une nouvelle occasion de discuter de son sujet favori : les liens multiples entre les océans et l'espace.

COMO Cocoa Island, lieu d'implantation d'un récent camp d'astronautes insulaires (COMO Cocoa Island)

Le complexe hôtelier de l'atoll de Malé Sud, avec ses 33 villas sur pilotis, accueillait ce qui était présenté comme un « camp d'astronautes insulaires », le séjour de Nicole étant le résultat d'un partenariat entre COMO et les deux initiatives qui lui tiennent à cœur, Space For A Better World et la Space For Art Foundation.

Accompagnés d'instructeurs du centre de plongée PADI Cocoa Island, Nicole et ses invités ont exploré des sites tels que Shambhala Reef, à proximité du complexe, et Bay Reef, situé dans un lagon de 12 m de profondeur et doté d'une gamme florissante de cadres de propagation de coraux.

Les plongeurs ont été séduits par la vie marine locale : requins à pointes noires, napoléons, tortues imbriquées et tortues vertes ont fait leur apparition, ainsi qu'un casting de murènes, de gaterins orientaux, de bénitiers géants, de poissons-clowns, de crevettes nettoyeuses, de poissons-bannières, de poissons-lions et de poissons-papillons.

Nicole Stott explore le récif (COMO Cocoa Island)

Observation d'une tortue (COMO Cocoa Island)

Après leurs plongées, les invités ont pu dîner avec Nicole sous les étoiles et poursuivre leurs discussions jusque tard dans la nuit.

« Nous avons eu la chance de réaliser ces camps d'astronautes insulaires dans plusieurs des COMO« Nous sommes ravis de voir les plus beaux endroits du monde », explique Nicole. « L’une des choses que nous aimons dans ce travail avec COMO, c’est qu’ils comprennent le lien entre la mer et l’espace – que nous vivons sur une planète océanique.

« Ils savent que les enfants qui viennent visiter leurs sites méritent une expérience enrichissante et ils invitent les enfants des communautés locales à participer. C'est très important pour nous. Et s'ils ne peuvent pas amener les enfants locaux jusqu'au site du complexe, ils donnent la priorité à notre présence dans les écoles et les communautés locales.

« Nous sommes également très reconnaissants que ces endroits nous permettent de plonger dans l'eau et d'intégrer des activités de conservation telles que la restauration des coraux, la plantation de mangroves et le nettoyage des plages. »

Requin solitaire (COMO Cocoa Island)

En retard pour la plongée

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Open Water check-out dive together on Delray Beach.

« Pendant tout ce temps, je disais que je n'arrivais pas à croire que j'avais attendu si longtemps pour commencer à plonger ! »

That was half a lifetime ago. New York-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Sa carrière décolle en 1987, lorsqu'elle rejoint Pratt & Whitney en tant qu'ingénieure en conception de structures, munie d'un diplôme d'ingénieure aéronautique. Elle rejoint ensuite rapidement la NASA à Kennedy en Floride, puis en 1998, le Johnson Space Center à Houston, au Texas.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of Formation and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott l'astronaute (NASA)

La première de ces missions de l'ISS l'a vue participer à sa première sortie dans l'espace, et elle a également été le dernier membre de l'équipage de l'expédition à revenir sur Terre à bord de la navette spatiale. Au total, elle a passé 104 jours dans l'espace.

« Chaque astronaute est un plongeur »

La carrière de Nicole à la NASA a duré 27 ans, mais lorsqu'elle a pris sa retraite en 2015, elle n'avait pas l'intention de rester les bras croisés : ses trajectoires combinées dans l'espace et la plongée sous-marine l'avaient laissée en mission.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Open Water Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Il s'agit notamment de nombreuses plongées dans le laboratoire de flottabilité neutre de la NASA (NBL) à Johnson en préparation à l'apesanteur et aux sorties dans l'espace, ainsi que de l'acquisition de compétences avancées en préparation à la plongée en saturation dans l'habitat de recherche sous-marin Aquarius en Floride.

Nicole is prepared for a NBL Formation dive (NASA)

« Aujourd’hui, tous les astronautes sont des plongeurs – ou le deviennent lorsqu’ils sont sélectionnés », explique Nicole. La plupart de ses plongées récréatives ont eu lieu au large de l’île de Bonaire, dans le sud des Caraïbes. « C’est un endroit très accessible et très beau pour toutes les raisons pour lesquelles nous plongeons : la couleur et la diversité de la vie. »

Mais les nouvelles expériences sont toujours attrayantes, et les Maldives font partie de cette catégorie. « C'est tellement intéressant pour moi de voir à quel point la vie et la beauté peuvent être différentes d'un endroit à l'autre sur Terre. Je compare toujours mes plongées à ce que j'ai vécu à Bonaire.

« Pour moi, ce qui fait de chaque endroit un endroit préféré, ce sont les gens avec qui je plonge. J'aime particulièrement plonger avec mon fils, il plonge et adore ça depuis qu'il a 11 ans. » Le mari de Nicole, Christopher, un « entrepreneur spatial » né sur l'île de Man, est également plongeur. Le couple est basé à St Petersburg, en Floride.

« On ne peut pas simplement monter dans son vaisseau spatial »

La mission de recherche sur les habitats sous-marins Aquarius en 2006 a été une « expérience exceptionnelle » pour Nicole. En tant que membre de l’équipage du projet NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations), elle a travaillé en profondeur avec cinq autres océanautes pendant 18 jours.

« Il y avait quelque chose d’extraordinaire à vivre et à expérimenter l’émerveillement et l’émerveillement de « l’espace intérieur » », réfléchit-elle.

Nicole Stott à l'extérieur d'Aquarius lors de la mission NEEMO 9 (NASA)

C'est Aquarius qui lui a offert ce qu'elle considère comme la meilleure analogie avec la vie et le travail dans l'espace. « Une fois descendu à 60 mètres de profondeur pendant une heure, votre corps est tellement saturé d'azote que vous ne pouvez pas nager en toute sécurité jusqu'à la surface. Rester là pendant une période prolongée, dans cet environnement extrême, était à la fois physiquement et psychologiquement aussi proche que possible de l'espace. »

« Vous ne pouvez pas simplement sortir sans équipement spécial pour survivre – équipement de plongée ou combinaison spatiale. Vous ne pouvez pas simplement sauter à la surface si quelque chose se passe mal – vous devez d'abord mettre votre équipage et votre véhicule dans une configuration sûre, tout comme dans l'espace, où vous ne pouvez pas simplement sauter dans votre vaisseau spatial à chaque fois que quelque chose se passe mal.

Membres de l'équipage de NEEMO 9 (NASA)

« L’espace confiné, la communication avec l’équipe de contrôle de mission, la nourriture, l’approche minimale de ce qui est vraiment nécessaire pour survivre et prospérer, la science que nous pratiquons – tout cela est similaire dans les deux endroits. Et l’exploration, l’émerveillement et la crainte !

« Nous plaisantons en disant que nous vivons et travaillons dans l’espace intérieur – entourés par notre planète – pour nous préparer à vivre et travailler dans l’espace extra-atmosphérique – où nous entourons la planète. »

« Le plaisir est la douleur »

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the Formation onwards was a joy. “Nous avons adoré!" elle dit.

Au Neutral Buoyancy Lab, c'était « très cool de pouvoir plonger en prévision d'une sortie dans l'espace, d'être dans un endroit où l'eau est si claire qu'elle ressemble à de l'air, et de plonger autour d'une station spatiale dans une piscine.

Activité extravéhiculaire au-dessus de la planète bleue (NASA)

« La plongée est probablement la meilleure façon de se rapprocher de l’apesanteur, surtout si vous parvenez à vous mettre en flottabilité neutre pour votre plongée. La plongée en NBL est certainement aussi efficace que ce que nous pouvons faire dans l’eau ici sur Terre, mais vous avez toujours la traînée de l’eau et le poids et l’inertie de la combinaison spatiale.

« Travailler dans une combinaison de 300 kg dans l'eau est probablement la chose la plus difficile physiquement que j'ai jamais faite : le plaisir est la douleur.

« Heureusement, tout ce travail et les défis dans la piscine sont relevés dans l'espace avec des mouvements presque sans effort en microgravité – je suis reconnaissant que ce ne soit pas l'inverse.

« Le simple fait de pouvoir plonger dans le NBL autour du matériel de la station spatiale dans la piscine vous met dans un état mental vraiment merveilleux et dans l'anticipation de ce que ce sera que de flotter dans une combinaison spatiale autour du vrai matériel dans l'espace.

« Il n'y a vraiment pas de meilleur moyen de se familiariser avec l'extérieur de votre vaisseau spatial, de votre station spatiale et de votre matériel externe que de les voir de près dans la piscine. Nous avons un laboratoire de réalité virtuelle très pratique.

« Pour moi, une sortie dans l'espace ressemble beaucoup à une plongée, et ce pour une autre raison : c'est une expérience vraiment difficile à décrire, et bien plus incroyable que ce que l'on peut imaginer. Je recommande vivement les deux ! »

Saluer de la main lors d'une sortie extravéhiculaire sur l'ISS 128 (NASA)

Alarme d'urgence

Nicole Formation has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

« L’un des moments dont je suis le plus fier dans l’espace a été la première fois où j’ai entendu l’alarme d’urgence se déclencher à 3 heures du matin et où j’ai vu notre équipage sortir magnifiquement de ses compartiments, prendre en compte tout le monde et se mettre au travail pour résoudre le problème comme nous avions été entraînés à le faire sur Terre.

“I think my PADI Formation and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole sur la ligne d'arrivée du site Aquarius (NASA)

À Londres, j'ai assisté à l'un des premiers événements de discussion à grande échelle d'une série prévue par Nicole et ses collaborateurs, cette fois au Science Museum.

Peut-être encore au stade expérimental, il semble avoir été victime de son propre succès : il avait attiré sur scène tant d’intervenants hautement qualifiés que les contraintes de temps réduisaient les chances d’un débat constructif entre eux.

Au fur et à mesure que l’événement avançait, il commençait à creuser assez efficacement la relation complexe entre l’exploration spatiale et l’exploration des mers de notre planète bleue.

L'un des principaux enseignements que j'ai tirés de cette expérience a été l'ampleur de l'exploration et de la surveillance des océans, dans les moindres détails scientifiques, à l'aide de vues satellite. Nicole est convaincue que tous les efforts dans l'espace rapportent des bénéfices sur Terre, comme elle le souligne dans son livre Retour sur Terre ou « Ce que la vie dans l’espace m’a appris sur notre planète et notre mission de la protéger ».

Bancs de poissons aux Maldives (île COMO Cocoa)

À peu près au même moment que l'événement du Science Museum, les deux organisations à but non lucratif de Nicole travaillaient avec une troisième, La vie culturelle de l'océan, pour envahir les grands écrans de Piccadilly avec des images de la vie marine, appelant les particuliers, les entreprises et les gouvernements « à se joindre à la lutte pour protéger les écosystèmes vitaux de la Terre ».

Aquarelles dans l'espace

Nicole décrit son De l'espace pour un monde meilleur comme « connecter les curieux de l’espace aux sérieux de l’espace », tandis que le Fondation Espace pour l'Art se consacre à « réunir une communauté planétaire d’enfants à travers l’émerveillement et l’émerveillement de l’exploration spatiale et le pouvoir de guérison de l’art ».

L’ex-astronaute a en effet été la première à réaliser des aquarelles dans l’espace. « Mon art s’inspire de l’émerveillement et de l’émerveillement que je ressens partout », explique-t-elle.

« Les vues de la Terre depuis l’espace, mon vaisseau spatial, les vues de la face inférieure colorée d’Aquarius, les créatures incroyables que nous voyons lors de nos plongées, les icebergs de l’Antarctique… l’inspiration qui nous entoure est infinie. Nous avons pour mission très précise d’inciter les gens à comprendre que tout le travail que nous faisons dans l’espace est au final bénéfique pour toute la vie sur Terre. »

Trio de raies aigles (COMO Cocoa Island)

Je me demandais ce que les personnes que Nicole rencontre lors de ses différents événements souhaitaient le plus apprendre sur l’espace et ses expériences là-bas ?

« Les plongeurs s’intéressent particulièrement aux similitudes entre la plongée et le fait d’être dans l’espace. Ce sont aussi eux qui semblent se demander pourquoi nous dépensons plus d’argent dans l’espace qu’ici, sur notre planète, dans l’océan, pour explorer et résoudre les défis planétaires.

« Nous aimons ces conversations, car elles nous donnent l'occasion de parler du fait que ce que nous faisons dans l'espace est « Hors de la Terre, pour la Terre » - que tout ce que nous faisons là-bas vise en fin de compte à améliorer la vie sur Terre.

« Nous mesurons les signes vitaux de notre planète depuis l'espace – l'essentiel des informations cruciales dont nous avons besoin pour comprendre l'état de l'océan et de notre planète en général – ce qui nous permettra ensuite de résoudre nos plus grands défis planétaires.

« Et les plongeurs, comme tout le monde, s’intéressent à ce que c’est que d’être un humain effectuant un vol spatial habité. »

La fine ligne bleue

Vivaneau à rayures bleues (COMO Cocoa Island)

Le temps passé dans l'espace a-t-il changé Nicole ? « Oui, je ne pense pas qu'on puisse être un humain et aller dans un endroit comme l'espace, découvrir ce point de vue extraordinaire, sans être transformé en mieux », dit-elle.

« Je pense que c’est la même chose pour la plongée. Aller dans l’espace et plonger – en fait, toute expérience extraordinaire et merveilleuse – devrait être considérée comme un appel à l’action.

« Vous établissez un lien avec la planète d’une toute nouvelle manière. Vous appréciez la réalité simple – mais, je dirais, convaincante – de qui nous sommes tous ensemble et où nous sommes dans l’espace.

« Nous vivons sur une planète océanique. Nous sommes tous des Terriens. La seule frontière qui compte est cette fine ligne bleue d’atmosphère qui nous enveloppe et nous protège tous.

Nicole Stott en plongée dans l'espace (NASA)

« Et l'appel ultime à l'action est que nous acceptions tous notre rôle de coéquipiers et non de passagers sur le vaisseau spatial Terre - ce faisant, nous avons le pouvoir de créer un avenir pour toute vie sur Terre qui soit aussi beau qu'il le paraît depuis l'espace.

« Pour nous tous ici sur Terre, je ne peux pas exprimer suffisamment à quel point il est incroyable de se retrouver sous l’eau et de faire l’expérience de l’espace intérieur – de comprendre l’interconnectivité de toute vie sur Terre, de faire l’expérience de la beauté et de développer une plus grande appréciation pour l’émerveillement et l’émerveillement qui nous entourent chaque jour.

« Il suffit d’ouvrir nos cœurs et nos esprits et de franchir le pas ! »

