Michelle Cove, Rosemary Lunn et Anne Hasson – Intronisées au Temple de la renommée de la plongée sous-marine en 2025

Les personnes intronisées en 2025 – Michelle Cove, Rosemary Lunn et Anne Hasson – au prestigieux Temple de la renommée internationale de la plongée sous-marine (ISDHF) sont uniques car c'est la première fois que tous les membres intronisés sont des femmes.

Créé par le ministère du Tourisme des îles Caïmans en 2000, l'ISDHF rend hommage aux leaders de l'industrie de la plongée qui ont contribué au succès de la plongée sous-marine récréative dans le monde entier grâce à l'innovation et aux progrès réalisés dans les domaines du tourisme de plongée, de la conception d'équipements, de la sécurité de la plongée, de l'inclusion, de l'exploration, aventure, innovation et plus encore.

Cette année, les personnes intronisées sont Simone Melchoir-Cousteau (France) et Women Divers Hall of Fame (États-Unis d'Amérique) en tant que pionnières, Michelle Cove (Bahamas), Anne Hasson (États-Unis d'Amérique) et Rosemary E. Lunn (Royaume-Uni) en tant qu'intronisées, et Hidy Yu Hiu-Tung (Hong Kong) en tant que pionnière, qui est une nouvelle catégorie pour l'ISDHF.

Elles rejoignent d'autres femmes remarquables du secteur au sein de l'ISDHF, notamment Jill Heinerth (2020), Dr Eugenie Clark (2010) et Cathy Church (2008).

Les intronisés de 2025 seront officiellement intronisés au Temple de la renommée lors d'une cérémonie aux îles Caïmans le 20 septembre 2025.

Les personnes intronisées cette année ont été sélectionnées pour leurs contributions significatives à l’industrie de la plongée :

Michelle Cove (Bahamas)

Michelle Cove a joué un rôle déterminant dans le développement de Stuart Cove's Dive Bahamas, l'une des plus grandes opérations de plongée des Caraïbes. Elle a obtenu et développé des concessions de sports nautiques et de plongée pour des partenaires majeurs comme Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines et des clubs privés. Sous sa direction, l'entreprise a développé une gamme diversifiée d'offres, notamment SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), la plongée avec tuba, les sports nautiques et la photographie et la vidéo sous-marines, rendant les expériences océaniques de classe mondiale accessibles aux visiteurs du monde entier.

Michelle, une experte en plongée avec les requins, est une fervente défenseuse de la sécurité des requins, de l'éducation et de la conservation marine. Sa collaboration avec le PEW Environmental Group et le Bahamas National Trust a conduit à la création du Bahamas Shark Sanctuary en 2011, le premier du genre dans l'Atlantique. Elle a également été une fervente défenseuse des efforts de sensibilisation et d'éradication du poisson-lion invasif, ainsi que de la conservation des coraux, de la mise en place de pépinières et d'initiatives de plantation pour aider à restaurer les écosystèmes récifaux vitaux.

Michelle Cove

Instructrice de plongée PADI Open Water, Michelle a fait découvrir à d'innombrables plongeurs la beauté des Bahamas, inspirant la conservation des océans. Elle a joué un rôle essentiel dans la création des organisations Ocean Watch Bahamas et Children on the Reef, qui se sont attachées à éduquer les jeunes bahaméens sur l'océan, à favoriser les carrières dans l'industrie des sports nautiques et à la conservation marine.

Michelle possède une solide expérience dans le domaine du cinéma et de la télévision. Elle a notamment formé de nombreuses personnalités de la télévision et du cinéma à la plongée et a été plongeuse de sécurité, talentueuse devant la caméra et cascadeuse. Son travail comprend des productions majeures telles que James Bond, Into the Blue, Flipper et des projets pour Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network et History Channel.

Aujourd'hui, la société de Michelle, Resort Lifestyle Ltd, possède et exploite Albany et Lyford Cay Watersports, offrant des expériences de plongée, de plongée avec tuba et de sports nautiques de premier ordre aux Bahamas.

Anne Hasson (États-Unis d'Amérique)

Les efforts pionniers d'Anne Hasson ont révolutionné l'industrie de la plongée sous-marine en lançant le célèbre Cayman Aggressor en 1984. En tant que vice-présidente d'Aggressor Adventures, Anne supervise les services de réservation, de marketing et de publicité, préservant l'intégrité et l'image de la marque et de l'identité d'entreprise de l'entreprise de 41 ans. Aujourd'hui, Aggressor Adventures établit de nouvelles normes pour le tourisme de plongée et d'aventure dans le monde entier.

Sous sa direction, Aggressor Adventures s'est développé pour inclure 24 yachts de plongée internationaux, des lodges de signature, des croisières d'observation d'oiseaux et des croisières fluviales, opérant dans des endroits de premier ordre tels que les Bahamas, le Belize, les îles Caïmans, les Galapagos, l'Égypte, les Maldives et au-delà.

Anne Hasson

Passionnée de la plongée durable, Anne promeut des pratiques de voyage respectueuses de l'environnement pour protéger les écosystèmes marins dans tous les sites Aggressor. Elle joue également un rôle déterminant dans l'établissement de normes de service client élevées, consolidant ainsi la position d'Aggressor Adventures comme leader mondial de l'industrie du tourisme.

Anne siège également au conseil d'administration de la Sea of ​​Change Foundation, contribuant à la conservation mondiale et est intronisée au Women Divers Hall of Fame (2010).

Rosemary Lunn (Royaume-Uni)

L’intronisation de Rosemary Lunn marque une étape historique puisqu’elle devient la première femme britannique à recevoir cet honneur prestigieux.

Forte de plusieurs décennies d’expertise et de ses diverses contributions, Rosemary a joué un rôle central dans le façonnement de l’industrie de la plongée et est une professionnelle appréciée, une journaliste prolifique, une conférencière, une éducatrice, une organisatrice d’événements et une défenseure de la sécurité et de l’éducation en plongée.

Instructrice de plongée accomplie, Rosemary détient des certifications en tant qu'instructrice PADI IDC Staff, BSAC Advanced Instructor et plongeuse Trimix et CCR, avec une vaste expérience d'enseignement au Royaume-Uni et à l'étranger.

Son influence s’étend au-delà de la plongée récréative et technique : elle est la première civile non militaire et la première plongeuse à rejoindre le ministère britannique de la Défense au sein de l’équipe des normes de plongée de la Défense.

Romarin Lunn

Innovatrice en plongée technique, Rosemary a été cofondatrice du synposium de plongée avancée et technique EUROTEK, a créé TEKDiveUSA et a coordonné le Rebreather Forum 3 au nom de l'AAUS, du DAN et du PADI.

Elle a siégé au conseil d'administration de la Scuba Industries Trade Association (SITA) et siège au British Diving Safety Group (BDSG), où elle continue de façonner les normes et les meilleures pratiques de l'industrie.

Ses contributions exceptionnelles lui ont valu une reconnaissance, notamment le SSI Platinum Diver Award, et elle est membre associée du Women Divers Hall of Fame.

Les premiers pionniers

Simone Melchoir-Cousteau, de France, est largement reconnue comme la première femme plongeuse et aquanaute, ainsi que l'épouse et compagne bien-aimée du légendaire océanographe Jacques-Yves Cousteau. Elle a joué un rôle clé dans sa co-invention de l'Aqualung, une invention révolutionnaire qui a transformé la plongée sous-marine, en lui faisant découvrir l'ingénieur et le financement.

Elle a joué un rôle déterminant dans l’acquisition de Calypso, le célèbre navire de recherche de la famille Cousteau, et a joué un rôle clé dans l'opération en mer. Pour le de Calypso Au cours de ses premières expéditions, elle vendit ses bijoux de famille et ses manteaux de fourrure pour acheter du carburant et des instruments de navigation indispensables au navire. Elle était surnommée « La Bergère », car elle fut infirmière, psychiatre et mère de l'équipage entièrement masculin pendant 40 ans.

En 1963, Simone est entrée dans l'histoire en devenant la première femme aquanaute au monde lorsqu'elle a visité l'habitat sous-marin Conshelf II dans la mer Rouge. Son héritage de femme pionnière de la plongée sous-marine et de l'exploration océanique continue d'inspirer des générations d'explorateurs et de défenseurs de l'environnement du monde entier.

Simone Melchoir-Cousteau

Le Women Divers Hall of Fame, basé aux États-Unis, qui se consacre à la reconnaissance et à l'honneur des contributions des femmes plongeuses et au soutien de la prochaine génération de plongeuses, est une société d'honneur professionnelle internationale à but non lucratif dont les contributions des membres couvrent une grande variété de domaines, notamment les arts, la science, la médecine, l'exploration et la technologie, l'archéologie sous-marine, les affaires, les médias, la formation et l'éducation, la sécurité, la plongée commerciale et militaire, la plongée libre et les sports sous-marins.



En 71, la WDHOF a accueilli sa première promotion de 2000 membres, dont certaines des femmes les plus influentes de l'histoire de la plongée, comme le Dr Sylvia Earle, océanographe de renom, et le Dr Eugenie Clark, surnommée la « Shark Lady », reconnue pour leurs contributions révolutionnaires à la science et à l'exploration marines. En 2024, le Hall compte 260 membres, originaires de 30 États et territoires américains et de 22 pays du monde entier.

Temple de la renommée des femmes plongeuses

Trailblazer

Hidy Yu Hiu-Tung, actrice et mannequin de renommée internationale, est originaire de Hong Kong. Elle compte plus de 19 ans d'expérience en plongée sous-marine et allie sa passion pour l'océan à une carrière dynamique sous les yeux du public. Instructrice de plongée sous-marine certifiée, plongeuse technique et apnée, Hidy Yu maîtrise non seulement l'art de l'exploration sous-marine, mais est également devenue une fervente défenseure de la conservation marine.

En 2011, elle a été nommée porte-parole de Miss Scuba International, usant de son influence pour défendre la protection des écosystèmes marins. Son engagement en faveur de la protection des océans s'est renforcé en 2016 lorsqu'elle est devenue ambassadrice de l'Asia Dive Expo (ADEX), où elle continue de donner des conférences passionnantes sur la conservation marine à des publics internationaux.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu agit directement pour protéger les environnements marins, ayant dirigé des initiatives de nettoyage de filets fantômes à Hong Kong depuis 2019. En 2023, elle a été nommée ambassadrice des filets fantômes pour ADEX Singapore et a entrepris un extraordinaire nettoyage non-stop des océans de 23 heures à Sabah, soulignant son dévouement aux efforts de conservation tangibles.

Les contributions d'Hidy à la communauté de la plongée et à la protection de l'environnement lui ont valu plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le Industry Advocator Rising Star Award à l'ADEX China en 2018 et le NAUI Outstanding Service Award en 2021.

En 2024, Hidy Yu a cofondé la Bling Bling Ocean Foundation, une organisation qui s'engage à promouvoir la conservation des océans par le biais d'initiatives caritatives et de sensibilisation. Tirant parti de sa notoriété en tant que personnalité publique, elle sensibilise continuellement aux problèmes environnementaux cruciaux et organise régulièrement des activités de conservation.