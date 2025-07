Michael Aw met l'accent sur la conservation

Michael Aw est une figure renommée dans photographie sous-marine, l'exploration et la conservation des océans, et il se rendra à Photo Scène au GO Diving Show ANZ à Sydney en septembre.

Michael dirige les efforts visant à sensibiliser aux problèmes marins et à promouvoir les initiatives de conservation. Il est également directeur exécutif de Deep Hope Inc, une organisation qu'il a cofondée avec le Dr Sylvia Earle pour développer des submersibles pour l'exploration des grands fonds marins.

Reconnu pour ses contributions exceptionnelles aux arts, Michael a été honoré du prestigieux prix NOGI et intronisé au sein de l'Académie américaine des arts et des sciences sous-marines.

Il est également membre de l'Explorers Club, ce qui témoigne de son expertise et de son leadership dans ce domaine. Passionné d'exploration, Michael a dirigé quatre expéditions sous pavillon britannique dans les régions de l'Antarctique et de l'Arctique, apportant de précieuses connaissances sur ces environnements reculés et préservés.

Auteur prolifique, Michael a écrit 40 ouvrages sur divers aspects de l'océan, partageant ses connaissances et ses expériences avec un public international. Son travail a été largement salué, lui valant plus de 68 prix photographiques internationaux et reconnu comme l'un des photographes naturalistes les plus influents au monde par Outdoor Photographer.

Michael est le fondateur d'Asian Geographic et d'OceanNEnvironment Ltd, une ONG enregistrée auprès d'Environment Australia. Grâce à ces plateformes, il continue de défendre la conservation marine et d'inciter d'autres personnes à se joindre à l'effort de protection de nos océans pour les générations futures.

Il est également producteur et réalisateur de plusieurs films et musiques. des vidéos; 24 heures sous une mer arc-en-ciel – Maldives était son premier documentaire sur ses plongées de 24 heures sur le récif submergé, produit pour la chaîne National Geographic en 2001. Son plus récent film est 2099 Power in Us, un film sur l'action climatique visant à promouvoir le zéro émission nette mondiale d'ici 2035.

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Les billets pour le GO Diving Show ANZ sont désormais en vente et vous pouvez profiter de Offre early bird 2 pour 1 jusqu'au 9 septembre – vous et votre ami/partenaire/conjoint pouvez nous rendre visite pour seulement $12L'entrée est gratuite pour les enfants de 16 ans et moins, ce qui en fait une sortie idéale en famille.