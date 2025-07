Mark Tozer évoque les « navires perdus » du port de Darwin

Le plongeur technique et écologiste Mark Tozer parlera des « navires perdus » du port de Darwin lorsqu'il sera sur la scène technique du GO Diving Show ANZ à Sydney en septembre.

Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, Mark parcourt les côtes d'Australie-Méridionale – sa passion pour l'océan est profonde. Enfant, il a grandi à Birkenhead, en Australie-Méridionale, où il passait ses week-ends à faire de la plongée avec tuba à Semaphore, une passion qui l'a depuis conduit à plus de 8,000 XNUMX plongées à travers le monde.

Plongeur expérimenté depuis 1988, Mark explore les épaves profondes et les sites mystérieux à l'aide de recycleurs perfectionnés, de mélanges gazeux et d'une curiosité intrépide. Des épaves de la Seconde Guerre mondiale du port de Darwin aux profondeurs légendaires du lagon de Truk, en passant par le SS President Coolidge de Vanuatu et Palau, il documente l'histoire sous-marine avec précision et minutie.

L'engagement de Mark ne se limite pas à la plongée. Il est partenaire commercial de Rodney Fox Shark Expeditions avec Andrew Fox, offrant aux plongeurs la possibilité d'aller à la rencontre des grands requins blancs en toute sécurité tout en soutenant des recherches essentielles. Son engagement en faveur de la conservation comprend la création de Dive for Cancer en 2013, qui a permis de collecter des fonds pour le Cancer Council, et le lancement du Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Centre, un musée immersif dédié à la vie marine, au patrimoine de la plongée et à l'éducation océanique.

En 2022, Mark a rejoint Sharks and Rays Australia (SARA) en tant que directeur, défendant les efforts visant à protéger les espèces marines les plus méconnues d'Australie.

Qu'il s'agisse de diriger des efforts de conservation, de plonger avec des légendes comme le Dr Sylvia Earle ou d'inspirer la prochaine génération de gardiens des océans, Mark Tozer continue de transformer la passion en action, à la fois sous l'eau et sur terre.

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Obtenez vos billets maintenant!

Les billets pour le GO Diving Show ANZ sont désormais en vente et vous pouvez profiter de Offre early bird 2 pour 1 jusqu'au 9 septembre – vous et votre ami/partenaire/conjoint pouvez nous rendre visite pour seulement $12L'entrée est gratuite pour les enfants de 16 ans et moins, ce qui en fait une sortie idéale en famille. Le site dispose d'un grand parking et est facilement accessible grâce à de nombreuses options de transport. Notez donc les dates dès maintenant et préparez-vous à un week-end mémorable pour célébrer toutes les formes de plongée.