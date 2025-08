Mark Powell se concentre sur les défis auxquels est confrontée la formation à la plongée

Mark Powell, formateur et évaluateur d'instructeurs techniques, sera sur la scène ANZ / Inspiration au Salon de la plongée GO à Sydney en septembre, pour discuter de l'échec de la formation et de ce que nous pouvons faire pour y remédier.

Mark a fait ses premiers pas en plongée à l'âge de dix ans, lors d'un baptême dans une piscine locale. Il est devenu accro dès ce moment-là. Il a appris à plonger en 1987 et n'a jamais arrêté depuis. Il a plongé en mer Rouge, au Costa Rica, au Sri Lanka, en Californie, dans le golfe du Mexique, au Moyen-Orient, dans le lagon de Truk, sur l'atoll de Bikini, aux Maldives. Côte Caraïbe et la Méditerranée. Cependant, c'est dans les eaux du Royaume-Uni qu'il est le plus à l'aise, où se trouvent certains des meilleurs sites de plongée sur épaves au monde.

Mark est devenu instructeur en 1994 et enseigne activement depuis. En 2002, il a créé Dive-Tech, un centre dédié à la plongée technique, avec l'objectif de proposer une formation de plongée technique de la plus haute qualité.

Mark est évaluateur des formateurs d'instructeurs TDI/SDI, directeur du développement mondial et membre du comité consultatif mondial de formation de TDI/SDI. Il représente également TDI/SDI auprès de plusieurs organismes internationaux de normalisation tels que BSI, ISO et RSTC. Il contribue régulièrement à plusieurs magazines de plongée et intervient régulièrement lors de conférences de plongée dans le monde entier.

En 2008, Mark a publié Deco for Divers, un ouvrage largement salué sur la théorie et la physiologie de la décompression. Cet ouvrage est rapidement devenu l'ouvrage de référence sur le sujet et est recommandé par de nombreuses agences de plongée technique.

En 2019, Mark a publié un nouveau livre, Technical Diving – An Introduction.

Le GO Diving Show aura lieu au Sydney Showground les 6 et 7 septembre

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

