Balises de localisation : « 15 minutes qui pourraient vous sauver la vie »

Les plongeurs qui utilisent des balises de localisation personnelles (PLB) sont invités à participer à une consultation sur une proposition des garde-côtes visant à rendre la réponse aux opérations de recherche et de sauvetage plus rapide et plus simple en cas de disparition en mer – et à s'assurer ensuite que leurs propres appareils sont enregistrés.

La Maritime & Coastguard Agency (MCA) propose une mise à jour qui soumettrait les PLB aux mêmes exigences d'enregistrement que celles qui s'appliquent actuellement aux balises radio de localisation des sinistres (EPIRB), telles qu'elles sont utilisées sur certains bateaux.

Les PLB diffusent une position sur la même fréquence de 406 MHz que les EPIRB plus grandes, mais sont conçues pour être portées sur le corps plutôt que sur un bateau ou un radeau de sauvetage. Elles sont toujours activées manuellement.

Ce changement obligerait les plongeurs et autres personnes à enregistrer gratuitement leurs PLB actuels et nouveaux auprès de la MCA s'ils doivent être utilisés dans n'importe quel environnement maritime, allant de la mer et de la côte aux rivières et aux lacs.

Identifier, vérifier et localiser

L'enregistrement signifie que lorsqu'une PLB est activée, les garde-côtes peuvent utiliser les détails pour identifier, vérifier et localiser la personne en détresse et, dit-il, envoyer de l'aide plus rapidement et plus efficacement en cas d'urgence.

« Passer seulement 15 minutes à enregistrer une PLB en ligne peut faire toute la différence pour être retrouvé et récupéré en toute sécurité dans une situation mettant la vie en danger », explique Linda Goulding, responsable du registre des balises de détresse et de sécurité au Royaume-Uni. « Il suffit d'enregistrer toutes les PLB 406 MHz existantes et toutes les nouvelles que vous achèterez à l'avenir sur notre site Web. page Web de libre-service client comme les gens le font actuellement avec leurs EPIRB.

« Assurez-vous de maintenir votre inscription à jour pour que les équipes de recherche et de sauvetage puissent vous retrouver en cas d’urgence. »

Le paquet de mises à jour reflète également les changements technologiques et étend les obligations d'enregistrement à divers types d'embarcations. En termes formels, la mise à jour des exigences d'enregistrement des EPIRB et l'introduction de nouvelles exigences d'enregistrement des PLB signifient le remplacement du Règlement de 2000 sur la marine marchande (enregistrement des EPIRB) par le Règlement de 2025 sur la marine marchande (enregistrement des EPIRB et des PLB) (radiocommunications) (modification).

On demande aux gens de répondre à la consultation au plus tard le 30 janvier 2025.

