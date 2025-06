Découvrez la Grande Barrière de Corail d'Australie avec le Dr Elodie Camprasse

Le Dr Elodie Camprasse est une écologiste marine passionnée de plongée sous-marine, photographie sous-marine et la communication scientifique, et elle parlera de la biodiversité du Grand Récif Austral sur la scène ANZ / Inspiration au Salon de la plongée GO en Septembre.

L'amour d'Élodie pour l'océan et son désir de protéger la vie marine naissent de son apprentissage de la plongée sous-marine à l'adolescence. Après avoir obtenu son doctorat en écologie des oiseaux marins à l'Université Deakin, elle a mené des initiatives visant à rapprocher les populations de l'environnement local et à renforcer la protection du monde marin.

Dans le cadre de ses recherches, elle a également dirigé la mise en œuvre d’un programme de science citoyenne visant à recueillir des données sur les mystérieux crabes-araignées géants et leurs rassemblements annuels sur le Grand Récif Sud.

Elodie travaille également comme consultante environnementale et fait partie du prestigieux programme Homeward Bound, qui vise à donner aux femmes dans les STEM plus de compétences et de visibilité pour mieux protéger la planète.

Élodie a déclaré : « Environ 70 % des Australiens vivent à moins de 50 km du Grand Récif Sud. Pourtant, très peu d'entre nous connaissent sa présence, et encore moins son importance et sa vie marine unique. Cette partie du monde (la côte sud de l'Australie) abrite une majorité d'espèces uniques au monde, et des espèces aux comportements spectaculaires, comme l'accouplement des seiches en Australie-Méridionale, ou le rassemblement des araignées de mer dans diverses régions du Victoria, de la Tasmanie et de l'Australie-Méridionale. Pourtant, cette vie marine reste peu étudiée ! »

Plongez avec moi pour découvrir les incroyables créatures du Grand Récif Sud et les adaptations qui les rendent si originales et uniques. Vous serez inspiré à agir et à contribuer à une meilleure compréhension de ces espèces, ce qui contribuera à mieux les protéger.

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 6-7 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photo La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration, une piscine d'essai et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

