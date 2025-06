L'expérience Lady Musgrave offre aux clients des opportunités de conservation des récifs.

Le dernier ajout de Lady Musgrave Experience, le Reef Sanctuary Pontoon, est une plate-forme éducative de pointe ancrée dans les eaux cristallines du lagon de l'île Lady Musgrave.

Lancé en 2024

Lancée en 2024, cette entreprise pionnière offre aux visiteurs une opportunité immersive de s'engager dans la conservation marine et la science citoyenne, redéfinissant ainsi la façon dont ils découvrent et protègent la Grande Barrière de Corail.

Reef Sanctuary complète le ponton phare Lady Musgrave HQ (LMHQ) en fournissant une salle de classe flottante dédiée sur le récif, parfaite pour les grands groupes et les voyageurs soucieux de l'environnement.

Comme le LMHQ, il dispose d'un observatoire sous-marin et est entièrement alimenté par l'énergie éolienne et solaire, fonctionnant avec une empreinte carbone nulle et reflétant l'engagement de Lady Musgrave Experience en matière de gestion de l'environnement.

Au-delà du tourisme traditionnel

Au-delà du tourisme traditionnel, Reef Sanctuary sert de centre d'éducation et de recherche marine où les visiteurs peuvent participer à des activités de conservation pratiques, contribuant ainsi aux efforts de surveillance des récifs et de collecte de données.

Ces activités comprennent le populaire programme de biologiste marin d'un jour, où les invités sont dirigés par des biologistes marins pour enregistrer des données pour le programme de science citoyenne, Eye on the Reef, qui est utilisé par la Great Barrier Reef Marine Park Authority.

Cette approche interactive favorise un lien plus profond avec le récif et permet aux individus de devenir des participants actifs dans sa protection et sa préservation.

La transformation du Reef Sanctuary, d'une structure abandonnée en une plateforme éducative de pointe, a été menée par Brett Lakey, directeur de Lady Musgrave Experience.

Le dévouement de Brett à la conservation marine et au tourisme durable a contribué à revitaliser le ponton et à créer un espace où l'éducation et le plaisir peuvent coexister.

« Reef Sanctuary nous offre davantage d'opportunités de transmettre nos connaissances et notre amour pour la Grande Barrière de Corail et l'île Lady Musgrave », a déclaré Brett.

« Nous avons constaté que nos clients cherchaient non seulement à découvrir le récif, mais aussi à apprendre et à comprendre l’écosystème et à jouer un rôle dans sa protection.

« Nous sommes très fiers de pouvoir désormais proposer une expérience dédiée où les clients peuvent apprendre de nos Master Reef Guides et participer activement aux efforts de conservation. »

Rangers autochtones

Lady Musgrave Experience travaille en étroite collaboration avec les gardes forestiers autochtones pour favoriser une approche de conservation plus globale, en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles.

Située dans la partie sud de la Grande Barrière de corail, l'île Lady Musgrave est un îlot corallien en forme de cœur et l'île la plus au sud du groupe Bunker, offrant une alternative sereine aux autres destinations récifales.

L'île abrite des oiseaux migrateurs et des tortues marines nicheuses et est entourée d'un lagon immaculé regorgeant de poissons tropicaux, de raies manta et de coraux colorés.

Lady Musgrave Experience offre la plate-forme idéale pour que les clients puissent profiter d'un accès direct à la Grande Barrière de Corail, avec des possibilités de plongée avec tuba, de plongée sous-marine, de visites de l'île et de programmes éducatifs guidés.

À propos de l'expérience Lady Musgrave

Lady Musgrave Experience est une entreprise familiale basée à Bundaberg, dans le Queensland. Les clients bénéficient d'un transfert vers l'île Lady Musgrave à bord d'un luxueux catamaran de 35 mètres, avec thé du matin et présentation du récif par des biologistes marins.

À leur arrivée au lagon de l'île Lady Musgrave, les passagers sont transférés vers le luxueux ponton Lady Musgrave HQ, doté d'équipements adaptés aux familles, dont des douches chaudes. Ils peuvent ensuite profiter d'une séance de plongée avec tuba ou sous-marine dans le lagon, d'une visite guidée de l'île Lady Musgrave, d'une excursion en bateau à fond de verre et d'un déjeuner buffet. Un goûter est servi sur le chemin du retour vers Bundaberg. Pour ceux qui ont la chance de passer la nuit sur place, ils sont conduits à leur tente de glamping pour dormir sur le récif.

Pendant les mois d'hiver, Lady Musgrave Experience a également organisé des excursions d'une demi-journée d'observation des baleines au départ de Bundaberg, offrant aux clients la possibilité d'observer les baleines à bosse sauter et jouer le long de la Humpback Highway depuis un catamaran de luxe avec des ponts d'observation à 360 degrés.