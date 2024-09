Rejoignez-nous pour une projection exclusive de Diving Into The Darkness

Nous sommes ravis que la cérémonie inaugurale GO Diving Show ANZ (Du 28 au 29 septembre au Sydney Showground) sera lancé en beauté – avec une projection exclusive sur la scène principale du documentaire phénoménal et primé Diving Into The Darkness.

Rejoignez-nous à 9.45hXNUMX sur la scène principale le samedi matin et préparez-vous à l'un des documentaires les plus remarquables que j'ai vu ces dernières années (lire ma critique complète ci-dessous). Encore mieux, immédiatement après la projection, Jill Heinerth elle-même honorera la scène principale pour donner une présentation étonnante. Réalisatrice Non Baghai sera également présent au spectacle, sur la scène ANZ / Inspiration le samedi après-midi.

Plonger dans les ténèbres

Critique : Plongée dans les ténèbres

Marc Evans : Quand j'ai entendu parler de Plonger dans les ténèbres, j'avais très hâte de le voir par moi-même, d'autant plus qu'il est centré sur mon amie et légende de la plongée Jill Heinerth. Son histoire mérite depuis longtemps d'être racontée, et maintenant que j'ai eu l'occasion de la voir en personne, je peux confirmer que le cinéaste Nays Baghai s'est surpassé avec le documentaire final – il mérite vraiment toutes les distinctions qu'il a déjà reçues. depuis peu de temps, il est sorti.

Le film a déjà remporté le prix du meilleur long métrage documentaire au Festival international du film de Santa Barbara de cette année et le prix d'excellence exceptionnelle lors de l'événement Documentaires sans frontières.

L'un des plus grands plongeurs spéléologiques au monde, l'explorateur canadien Heinerth a participé à certaines des expéditions les plus exigeantes et les plus célèbres, de l'étude des grottes les plus longues du monde au Mexique à la découverte de grottes d'icebergs géants en Antarctique.

Image tirée de Plongée dans les ténèbres

Juxtaposé à certaines de ces plongées épiques, représentées par des clips et des images fixes d'archives, le documentaire de 96 minutes comprend des interviews intimes et des flashbacks animés sur les jeunes années de Heinerth, aidant à expliquer sa motivation à participer à des défis aussi extrêmes.

Plus de 100 de ses amis sont morts dans les profondeurs, mais elle maintient que chaque aventure la rapproche de son objectif de devenir la femme qu'elle aurait souhaité rencontrer lorsqu'elle était enfant.

J'ai toujours pensé qu'il existe deux types de plongeurs – ceux qui aiment la plongée souterraine et ceux qui ne l'aiment pas – et je fais partie de cette dernière catégorie. Il y a toujours eu quelque chose dans les grottes qui me donne la chair de poule, et Diving Into The Darkness n'a rien fait pour me faire changer d'avis !

Image tirée de Plongée dans les ténèbres

En voyant des images étonnantes de Jill glissant sans effort à travers des systèmes de grottes ornés de stalactites, de stalagmites et d'autres bizarreries topographiques, dans une visibilité incroyablement claire, je dois dire que je commençais à être un peu tenté.

Mais ensuite d'autres segments - en particulier un moment déchirant perdu dans une grotte, exceptionnellement bien filmé par Nays et l'équipe (vous savez très bien que c'est une reconstitution de l'incident en question, mais il est si bien filmé que votre cœur se met à battre la chamade). au fur et à mesure que l'on se laisse prendre par la situation) – maîtrisez ma folie momentanée et je me retrouve dans la catégorie des plongeurs « je m'en tiendrai aux épaves, aux murs et aux récifs » !

Jill Heinerth est une conférencière captivante si vous avez la chance de la voir sur scène, et son charisme et sa personnalité ressortent du film un peu comme si elle était assise juste en face de vous. À cela s’ajoutent les compétences de tournage de Nays Baghai, qui sait certainement capturer des scènes épiques devant la caméra. C’est de loin l’un des meilleurs documentaires sur la plongée que j’ai vu depuis de nombreuses années.

Rejoignez-nous pour une projection exclusive de Diving Into The Darkness 5

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L’entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.