Le premier salon GO Diving Show ANZ a été bien accueilli à Sydney

Après des années de demande d'un salon de plongée annuel complet destiné aux plongeurs récréatifs, aux apnéistes et aux plongeurs techniques, le GO Diving Show ANZ a finalement comblé ce vide avec son salon inaugural au Sydney Showground en Australie les 28 et 29 septembre.

Le Sydney Showground a été choisi pour son emplacement, entouré de banlieues, facile d'accès grâce à des liaisons ferroviaires directes et à l'autoroute depuis le centre-ville de Sydney, et il y a beaucoup de stationnement, ainsi que de nombreuses autres commodités (hôtels, restaurants, etc.).

Ce premier salon a beaucoup imité le salon initial au Royaume-Uni, avec une fréquentation similaire – un peu moins de 3,000 10,000 personnes sur les deux jours – et un nombre similaire d’exposants. Nous nous attendons à voir la même croissance d’une année sur l’autre que celle du salon britannique à mesure que l’événement se développe et que davantage de fabricants, d’agences de formation, de détaillants, etc., s’y joignent – ​​la variante britannique, qui en est maintenant à sa cinquième année, s’est étendue sur plus de 10,500 2024 m² et a accueilli plus de XNUMX XNUMX personnes lors de son événement de XNUMX.

Un aperçu rapide du premier salon GO Diving Show ANZ

Il y avait un sentiment palpable d'excitation dans l'air, tant chez les exposants que chez les visiteurs, dont beaucoup faisaient la queue à l'extérieur le samedi matin, impatients d'ouvrir les portes, et cette atmosphère dynamique et positive s'est poursuivie tout au long du week-end.

Le GO Diving Show ANZ reviendra, plus grand et meilleur, au Sydney Showground le 13-14 Septembre 2025, alors notez cette date dans votre agenda.

Les visiteurs font la queue pour entrer dans la salle d'exposition le samedi matin

Ainsi, le premier GO Diving Show ANZ a été un succès incontestable, mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole : vous trouverez ci-dessous le rapport approfondi et de première main de PT Hirschfield sur l'événement :

PT Hirshfield:L'Australie a célébré son premier salon annuel de plongée sous-marine les 28 et 29 septembre au Parc olympique de Sydney. Et ce fut un événement exceptionnel ! Les billets pour cette première édition étaient gratuits, et des milliers de plongeurs et de passionnés de l'océan ont participé à cet événement riche et diversifié qui s'est déroulé sur deux jours.

Le GO Diving Show (GODS) ANZ, sponsorisé par le magazine Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI et UW Images, est une exposition satellite du très populaire salon britannique, organisé depuis cinq ans. Les deux événements sont coordonnés par Rork Media, l'épine dorsale de la marque du magazine Scuba Diver. Mark Evans, directeur éditorial de Rork Media, explique : « Nous essayons de conserver la même ambiance, un peu comme nous le faisons avec les versions internationales du magazine au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Australie/Nouvelle-Zélande (et le lancement en Allemagne en janvier 2025). Ils ont tous la même image de marque, mais le magazine de chaque pays est personnalisé pour ce continent.

« Nous avons fait la même chose avec le spectacle de plongée. L'aspect et la structure de base du spectacle sont très similaires à ceux du Royaume-Uni – comme on dit, "si ce n'est pas cassé, ne le répare pas" – mais nous avons ajouté quelques éléments localisés.

« Peu importe que vous soyez débutant, plongeur récréatif expérimenté, véritable technicien, vétéran ou photographe sous-marin, il y a quelque chose ici pour vous dans un environnement accueillant. »

De nombreux stands ont été fréquentés par les visiteurs tout au long du week-end

Contrairement à de nombreux autres événements qui se déroulent pour la première fois et qui peuvent être en proie à des problèmes de démarrage, GODS ANZ a fait preuve d'audace et de raffinement dès le départ, s'est déroulé sans accroc et a répondu aux attentes de ses visiteurs. Les visiteurs ont fait la queue tôt devant le lieu avant l'ouverture des portes, impatients que l'événement de plongée australien de l'année commence. L'effervescence était palpable dès le début.





Présentations sur la scène principale de classe mondiale

GODS a proposé un large éventail d'intervenants locaux et internationaux de grande qualité. Plus de 40 conférences ont été suivies sur la scène principale, les scènes Photo, ANZ/Inspiration et Tech, programmées simultanément.

La partie la plus difficile du week-end a été de décider à quel public participer, avec autant d'intervenants exceptionnels intervenant en même temps. (Heureusement, le programme a été publié bien à l'avance dans le magazine Scuba Diver ANZ et sur le site Web du GO Diving Show, ce qui a permis aux participants de planifier leurs déplacements à l'avance).

Une table ronde réunissant tous les intervenants de la scène principale a clôturé le week-end le dimanche après-midi. De gauche à droite : Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson et le Dr Richard Harris

Steve Backshall, auteur, présentateur de documentaires et de télévision, spécialiste de la faune sauvage au Royaume-Uni, a été un acteur majeur de l'événement. Orateur de renommée mondiale, Steve a présenté des présentations très captivantes et soigneusement organisées. Il a partagé des images spectaculaires les deux jours. Ses conférences ont porté sur la plongée avec les requins et sur « l'apprentissage du langage des baleines ».

Parmi les autres intervenants sur la scène principale, on compte le Dr Richard Harris, sauveteur en grotte thaïlandais, qui a parlé de l'attrait de la plongée technique. Il a déclaré : « J'ai trouvé GO Diving assez différent des autres salons de plongée. Il met beaucoup plus l'accent sur le divertissement, ce que j'aime beaucoup.

« C'est une bonne chose de donner des conférences sur la plongée technique de haut niveau à ceux qui sont peut-être des plongeurs débutants. Cela leur ouvre les yeux sur un monde de possibilités qui va au-delà de la nage autour du récif avec une seule bouteille s'ils veulent faire quelque chose de différent. Il y a une tribu incroyable de personnes vraiment intéressantes dans le domaine de la plongée avec lesquelles j'ai passé ma vie. J'aime encourager les autres à s'y lancer. »

Steve Backshall en pleine forme

La projection matinale du puissant long métrage documentaire Diving Into the Darkness de Nays Baghai, suivie d'une séance de questions-réponses avec Jill Heinerth, la pionnière canadienne de la plongée souterraine, a été très bien accueillie. Jill a présenté séparément la plus longue grotte sous-marine du Canada et la découverte du navire Quest de Shackleton.

Les conférences de Pete Mesley, explorateur d'épaves de Lust4Rust en Nouvelle-Zélande, ont porté sur les zones reculées et la sécurité à bord, ainsi que sur le projet de base de Truk Lagoon. En réfléchissant à GODS, Pete a fait écho aux sentiments de nombreux participants : « C'est comme une bouffée d'air frais. Il y a beaucoup de dynamisme. C'est agréable d'être entouré de personnes positives et partageant les mêmes idées. »

Liz Parkinson, légende de l'apnée et cascadeuse basée à Los Angeles, a travaillé directement avec James Cameron, Hugh Jackman, Sigourney Weaver et une myriade d'autres acteurs et réalisateurs de renom. Elle a parlé de son enseignement de la plongée en apnée ou sous-marine aux talents d'Hollywood et de la télévision, ainsi que de ses rôles de sécurité dans l'industrie du cinéma et de la télévision (ses images de cascades sous-marines étaient incroyables !).

Regarder ces cinq présentateurs de classe mondiale interagir lors d'un panel final passionnant et divertissant sur la scène principale, modéré par le MC Anthony Gordon, a renforcé le calibre haut de gamme du programme GODS.

Il y a eu plusieurs occasions de se lancer dans une plongée en réalité virtuelle



Un assortiment de discussions

Les intervenants étaient tout aussi remarquables sur les trois scènes plus petites. La scène ANZ/Inspiration proposait des conférences sur les destinations de plongée locales et internationales, la santé des plongeurs, la recherche de l'épave de l'Endeavour et l'engagement de la prochaine génération de plongeurs. Holly Wakely, directrice de cours PADI de 2,000 ans (avec plus de XNUMX XNUMX plongées enregistrées !), incarnait l'esprit de cette scène.

La scène technique proposait des présentations sur l'archéologie, la plongée en grotte et sur épave, ainsi que la santé et la sécurité des plongeurs. Parmi les intervenants les plus populaires figuraient Mike Mason, Human Factors, le réalisateur du film Avatar John Garvin et le toujours divertissant David Strike.

David Strike sur la scène technologique

La scène photo proposait une série de présentations inspirantes de photographes locaux et internationaux populaires comme Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh et bien d'autres. La conférence de l'Américain Mike Bartick sur la plongée en eaux noires était remplie d'images spectaculaires, soulignant comment ce genre donne souvent lieu à des découvertes scientifiques.

Mike a déclaré : « Il y avait une bonne énergie dans le spectacle. La communauté de la plongée en Australie est très forte. Organiser un événement comme celui-ci ici est important pour la communauté et l’industrie. »



Le buzz dans les halles commerciales

Comme pour la plupart des expositions, l'effervescence était au Trade Hall, où plus de 100 stands présentaient le monde de la plongée.

Les opérateurs de plongée locaux et internationaux, les offices de tourisme, les agences de formation, les détaillants, les fabricants, les organisations de conservation et à but non lucratif étaient représentés. Les centres de plongée et les bateaux de croisière à la recherche d'une exposition au marché australien étaient particulièrement nombreux, ainsi que de nombreux équipements de photographie sous-marine.

Kevin Purdy de All Star Liveaboards discute avec des clients potentiels

Deborah Dickson-Smith, exposante et présentatrice de Diveplanit, a déclaré : « Le salon GO Diving a dépassé toutes les attentes. Nous avons eu beaucoup de monde ici et nous avons été très occupés avec des gens qui voulaient savoir où voyager ensuite. »

Steve Martin, de Digital Diver, a confirmé : « Nous avons été extrêmement occupés. Après l'ouverture des portes, nous n'avons pas eu de pause avant 3h30. »

L'un des stands les plus fréquentés du week-end était le stand VIZ, un groupe Facebook basé à Sydney comptant 15 XNUMX membres désireux de se tenir au courant des conditions de plongée locales. Le fondateur Marco Bordieri explique : « Le salon de la plongée a été une formidable occasion de se rencontrer pour les Vizzers. Il y a tellement de choses sur les stands. On peut facilement passer une demi-journée à les regarder tous. »

Il y avait beaucoup d'équipements exposés à découvrir et à acheter





Concours photo

Les gagnants des Underwater Awards Australasia 2024 – se partageant une cagnotte de 55 3 $ dans huit catégories (Sydney, eaux australiennes et internationales, smartphone, portfolio, Environmental Take XNUMX et Reels) – ont été annoncés sur la scène photo le samedi après-midi.

Le Best in Show a été décerné à Gabriel Guzman pour son image d'un poisson-lion sur fond de soleil. Cette photo a été sélectionnée parmi le portfolio gagnant de Gabriel, composé de sujets ayant un thème similaire, aux côtés de plusieurs autres classements et distinctions. Ce fut un résultat exceptionnel pour Guzman, d'autant plus qu'il s'agissait du premier concours photo auquel il participait.

La présentation des lauréats des Underwater Awards Australasia a été très populaire tout le week-end

Brett Lobwein, coordinateur de la compétition, a vécu GODS sous tous les angles, notamment en tant qu'opérateur de stand, présentateur et membre du public lors de diverses présentations : « La communauté est venue et a vraiment soutenu l'événement. Il y avait énormément de monde le premier jour. Au total, il n'y avait personne à nos stands pendant environ quatre minutes. C'est vraiment une bonne chose pour l'industrie, avec des sponsors fantastiques et la communauté locale de plongée. Les gens ont pris l'avion pour y assister depuis d'autres États. »



Rassembler la communauté des plongeurs

Sally Gregory, participante du Queensland, a déclaré : « Ce salon de plongée a été formidable. J'ai rencontré tellement de personnes que je n'avais pas vues depuis des années ; des personnes que je connaissais lorsque nous avons tous commencé dans l'industrie de la plongée dans la vingtaine. Il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent et tellement de nouveaux équipements intéressants que nous n'aurions jamais pu imaginer lorsque nous avons commencé. »

Le Dr Bill Gladstone, présent à l'événement, a fait écho aux commentaires de nombreux autres participants : « C'est passionnant d'être entouré de tant de plongeurs formidables et partageant les mêmes idées. »

Le char de démonstration a été le point central des deux jours





Un événement familial

La plupart des salons de plongée ont du mal à être vraiment adaptés aux familles, mais GO Diving s'est efforcé de répondre à cette attente. L'offre de billets gratuits a supprimé un obstacle à la participation. Dans le hall commercial, Spot A Shark a proposé des activités ludiques et éducatives adaptées aux enfants. Une expérience de plongée en réalité virtuelle sur l'épave suédoise de Mars, située à 75 m de profondeur, a permis de vivre une expérience immersive sans avoir besoin de se mouiller.

La nostalgie a rencontré un côté éducatif avec le Shark in a Bus Aquatic Museum (un bus Leyland de 1957 présentant une collection patrimoniale, dont un grand requin blanc de cinq mètres préservé, des fossiles et bien plus encore) visant à éduquer l'espèce dans une optique de conservation. C'était la seule attraction payante du salon de la plongée, avec un droit d'entrée de 5 $.

Le musée du requin dans un bus a été très fréquenté tout le week-end

Les enfants comme les adultes ont apprécié de découvrir le bassin de démonstration long et étroit avec des apnéistes, des sirènes, des plongeurs latéraux et des démonstrations de drones sous-marins.

Alors que le salon touchait à sa fin le dimanche après-midi, Adrian Stacey, rédacteur en chef de Scuba Diver ANZ et coordinateur de l'événement, a déclaré : « C'était fantastique. Les retours des exposants, des visiteurs et des intervenants ont été très positifs. C'était agréable de voir beaucoup de familles ici pendant le week-end, et j'espère que la prochaine génération de plongeurs le sera aussi. Tout le monde a apprécié de se retrouver sous le même toit. Cela a dépassé nos attentes. »



Pensées de clôture

Il était grand temps d'organiser un salon annuel de plongée en Australie. Il est passionnant de voir le GO Diving Show prendre les choses en main pour combler ce vide et créer un événement inaugural aussi fort, s'adressant au public de plongée le plus large possible. Cet événement est voué à grandir et à prospérer au fur et à mesure qu'il s'établira dans les années à venir.

Mark Evans de Rork Media donne le dernier mot à tous ceux qui ont choisi d'aller plonger plutôt que d'assister au GO Diving Show : « Je sais que la plongée en elle-même est formidable ici, mais vous pouvez aller plonger la plupart des week-ends – tous ces intervenants, exposants et attractions ne sont là que pour ce week-end. Après ce salon inaugural, de nombreuses entreprises de plongée sont déjà venues nous dire « Nous aurions dû être là, nous viendrons l'année prochaine », alors assurez-vous de l'inscrire dans votre agenda pour l'année prochaine, cela promet d'être épique. »

Rendez-vous sur site de NDN Collective pour plus d'informations sur l'événement de l'année prochaine (13-14 septembre 2025 au Sydney Showground)

Photographie de PT Hirschfield, Mark Evans et Robert Smith, RJS Foto ((rjsfoto.com.au)