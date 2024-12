Hal Watts : Le décès de M. Scuba

Un autre géant américain de la plongée extrême nous a quittés : Hal Watts est décédé à l'âge de 88 ans à Ocala, en Floride, le 7 décembre. Il avait pris sa retraite après une série de huit accidents vasculaires cérébraux au cours des dernières années.

Watts s'est fait connaître grâce à la plongée à l'air profond, même si lorsqu'il a commencé ce sport au début des années 1960, les plongeurs récréatifs souhaitant plonger en profondeur n'avaient guère d'autre choix que de le faire à l'air et d'apprendre à gérer le processus de la manière la plus sûre possible.

À cette fin, Watts, connu sous le nom de « M. Scuba », est également associé à la création du dicton le plus connu du sport : «Planifiez votre plongée – plongez selon votre plan ».

Il s’agit, dit-il, d’une simple adaptation de la devise qu’il avait entendue en tant que jeune pilote privé : «Planifiez votre vol – exécutez votre plan« Lorsqu’il a commencé la plongée, il était normal que les plongeurs se mettent à l’eau sans échanger un mot sur ce qu’ils avaient l’intention de faire une fois sous l’eau, a-t-il dit un jour.

Petite annonce, grand pas

Watts est né le 10 juin 1935 et a découvert la plongée sous-marine 20 ans plus tard alors qu'il préparait son master à la John Marshall Law School d'Atlanta, en Géorgie. Il n'a pas effectué cette plongée avant six ans, après avoir déménagé à Orlando, en Floride. En 1961, il a remarqué une petite annonce pour du matériel de plongée d'occasion dans un journal et a décidé sur un coup de tête de l'acheter.

Le vendeur a suggéré à Watts de lire le Manuel de plongée de la marine américaine avant de le retrouver à la piscine d'un hôtel pour une démonstration pratique du matériel. Sa première plongée en eau libre avec le kit a eu lieu à une profondeur d'environ 15 m le 22 février 1962 à Crystal River, où il a déclaré avoir été effrayé par un lamantin, mais à ce moment-là, il était devenu accro à ce nouveau sport.

Plus tard la même année, il a créé sa boutique Florida Diver's Supply (FDS), d'où il a commencé à former des plongeurs souterrains et, à partir de 1963, à délivrer les premières cartes de certification FDS Cave Diver.

L'année où il a créé l'école, il s'est également vu offrir le poste de directeur de formation et de premier instructeur en eau libre pour la National Association of Skin Diving Schools (NASDS) par son fondateur John Gaffney, devenant ainsi le seul formateur de plongeurs souterrains de la NASDS.

En décembre, Watts a réalisé ce qu'il a déclaré être sa première plongée profonde, à 75 m. Au cours des années suivantes, son club de plongée spécialisé, les Forty Fathom Scubapros, a effectué un grand nombre de plongées à cette profondeur et au-delà en Floride.

En 1967, Watts a établi un record du monde officiel de plongées à l'air libre après avoir atteint une profondeur de 119 m, et en 1970, un record de profondeur dans une grotte de 127 m. Cette année-là, il a également publié le premier manuel d'instruction pour la plongée en profondeur à grande distance et a chargé Ned DeLoach de produire le film Plongée profonde à Wakulla Springs.

Il a ensuite formé six autres plongeurs à l'air libre, dont sa fille Scarlett, qui a établi un record féminin de 129 m en 1999. Cette année-là, le plongeur britannique Mark Andrews a également établi le record masculin de 158 m sous la direction de Watts. Il se vantait d'avoir guidé 9 plongeurs à des profondeurs comprises entre 9 et 99 m à l'air libre jusqu'au 55 septembre 100, sans aucun accident.

En avance pour la fête

Watts était cofondateur avec Tom Mount et six autres de l'Association nationale de plongée sous-marine (NACD), basée en Floride, en 1969.

Ce qui avait commencé sous le nom de Florida Divers Supply s'est transformé cette année-là en Florida State Skindiving Schools (FSSS), avec quatre sites en Floride et une base caribéenne à Sainte-Lucie. La FSSS délivrait des cartes de certification Cave Diver à partir de 1970.

Hal Watts au bureau

En 1988, elle a été rebaptisée Professional Scuba Association (PSA) et en 1995, elle est devenue internationale sous le nom de PSAI, une agence qui pouvait prétendre avoir vu le jour près de trois décennies plus tôt que toute autre ayant proposé une certification aux niveaux plongeur et instructeur, tant en plongée sportive récréative qu'en plongée technique.

En tant que formateur d'instructeurs de plongée à distance étendue pour les agences PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC et TDI, Watts était qualifié pour enseigner l'air profond, le nitrox, le nitrox à distance étendue, le trimix, les recycleurs, le masque facial intégral, la combinaison étanche, la plongée en grotte, en caverne, en DPV et en pénétration d'épave. Il a été évaluateur/certificateur d'instructeur pour NASE, PDIC et SSI, formateur de maître plongeur PADI et formateur d'instructeur de recycleurs pour de nombreuses marques de CCR.

Watts est également connu pour avoir eu l'idée du régulateur Octopus, qu'il a développé avec Scubapro et Sportsways.

Épaves d'étoiles

En 1990, Watts fut l'un des premiers plongeurs récréatifs à plonger sur le célèbre cuirassé de la guerre civile Surveiller des au large de la côte de la Caroline du Nord avec Gary Gentile, Billy Deans et Steve Bielinda, et il a également plongé à 75 m de profondeur Andrea Doria au large de New York.

Les épaves japonaises de la lagune de Truk et les Lusitania paquebot en Irlande – contre l'avis de l'équipage, il a entraîné son propriétaire Gregg Bemis à effectuer une plongée réussie à 90 m sur l'épave – complète sa liste d'épaves préférées.

Watts était un récipiendaire du prix SSI Platinum Pro avec plus de 10,000 XNUMX plongées à son actif lorsqu'il a pris sa retraite de la plongée, conservant sa participation dans PSAI. Plongeur Le directeur éditorial Mark Evans a passé ce qu'il dit être une semaine divertissante à bord du Chat aquatique croisière à bord aux Bahamas au milieu des années 2000 avec le célèbre plongeur et sa femme Jan.

« Hal Watts était une véritable légende dans les cercles de plongée technique, détenant de nombreux records du monde de plongée profonde dans le Livre Guinness, mais c'était aussi un vrai gentleman et un plaisir à côtoyer », dit-il.

« Je me souviens avec tendresse de mon retour des plongées de l'après-midi sur le Chat aquatique « J'ai découvert Hal et Jan allongés dans le hamac sur le pont arrière, le plus souvent avec une assiette – vide – couverte de miettes de biscuits. Nous l'avions surnommé « Cookie Monster » lors de ce voyage en raison de sa prédilection pour les friandises savoureuses ! »

Hal Watts laisse derrière lui sa cinquième épouse Jan, avec qui il était marié depuis 22 ans, ses filles Kirsten Stanford et Scarlett Watts, son petit-fils Ryan Stanford et son arrière-petit-fils Wyatt.

