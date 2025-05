Des GoPro partout où je vais

EKREM PARMAKSIZ est un photographe sous-marin spécialisé dans les requins. Mais là où il savourait autrefois la paix du monde sous-marin, il craint que la facilité d'accès à des appareils photo de bonne qualité ne transforme ce monde en une mine de contenu frénétique. Le génie est-il déjà sorti de la boîte ? Que faire ? vous ...?

Avant de plonger, l'océan m'avait toujours semblé une planète lointaine. Enfant, le monde sous-marin était un monde que l'on admirait de loin, à travers des documentaires télévisés. Magnifique, mystérieux et légèrement intimidant.

Je n'ai pas grandi dans ce milieu, je n'étais pas un nageur de nature, mais quelque chose dans le silence en dessous, l'apesanteur, le monde caché juste sous les vagues – cela m'attirait.

Le bleu infini, les jardins de corail et les bancs de poissons tourbillonnant comme des tempêtes argentées n'étaient pas mes seules attractions. J'étais attiré par les requins depuis mon enfance. Loin d'être une simple quête de sensations fortes, Mâchoires-une manière inspirée, mais quelque chose de plus profond.

Alors que d’autres enfants étaient terrifiés par les films ou les images de rangées de dents acérées, j’étais celui qui feuilletait des encyclopédies, dessinait des requins dans les marges de mes cahiers d’école et suppliait qu’on lui permette de regarder des documentaires sur les requins à la télévision.

Il y avait quelque chose en eux : puissants, anciens, incompris. Ils n'étaient pas seulement des prédateurs pour moi, mais les symboles d'un monde sauvage qui avait survécu pendant des millions d'années. Je ne les considérais pas comme des monstres. J'y voyais du mystère.

Je me souviens d'une scène dans un documentaire animalier des années 1990 où des plongeurs étaient entourés de requins. L'eau était calme. Les requins glissaient autour d'eux comme des fantômes. J'ai dû rembobiner ces images une douzaine de fois. Je veux être là, me suis-je dit. Je veux les comprendre, pas les craindre.

Je plonge juste

Au début, je voulais juste plonger. L'océan est un monde que la plupart des gens ne découvrent jamais vraiment. Ils voient la surface – les vagues, les reflets, les couleurs – mais n'entendent pas le silence en dessous, ni ne sont témoins des petits drames de la vie sur un récif : un poisson-clown défendant son habitat, une tortue glissant dans un rayon de soleil, un requin de récif fendant le bleu tel un point d'interrogation.

Un poisson-clown défendant sa maison

Le point de départ était de sentir l'eau se refermer autour de moi, de flotter en apesanteur parmi ces créatures que je n'avais vues que dans les livres et sur les écrans. Mais entre ma première et ma centième descente, j'ai réalisé que voir ne suffisait pas. Je voulais l'imaginer.

Je n'avais pas prévu de devenir photographe sous-marin. Je n'ai pas pris un appareil photo pour faire de l'art, du moins au début, mais pour me souvenir.

Ensuite, c'est devenu une façon de traduire : prendre des moments trop fragiles, trop fugaces, et les figer juste assez longtemps pour que d'autres voient ce que j'ai vu. L'émerveillement. L'immobilité. La vie.

Photographie sous-marine Il ne s'agissait pas de la photo parfaite. C'était une façon de traduire l'émerveillement, de faire revivre un peu de silence et de mystère pour que les autres puissent le voir. Chaque image était une conversation : pas seulement « regardez ce que j'ai vu », mais « voyez ce que nous risquons de perdre ».

Blues surréalistes

Cela fait plus de 18 ans que j'ai commencé comme photographie sous-marine Artiste. Ce qui a commencé comme une tentative de capturer le bleu surréaliste de la mer s'est rapidement transformé en obsession autour des requins. Une simple passion s'est vite transformée en objectif.

Et quelque part dans le processus, j'ai réalisé que je n'étais pas devenu un plongeur avec un appareil photo mais un conteur, quelqu'un qui travaillait simplement en bleu.

Il fut un temps où je recherchais le silence, mais au fil des ans, quelque chose a changé. Cette interaction ininterrompue avec la vie marine a commencé à s'estomper et à devenir de plus en plus difficile à retrouver.

Le genre de calme qui m’enveloppait autrefois alors que j’étais suspendu entre l’eau et l’apesanteur est affecté par quelque chose d’excessif : l’utilisation constante des GoPros, la lueur rouge des lumières des disques, la course pour « juste une dernière photo ».

Ces caméras vidéo sont partout où je vais dans le monde : sur des bâtons, les lumières clignotantes, les gens manœuvrant non pas pour observer le récif, mais pour le capturer.

Il n’y a pas si longtemps, emporter un appareil photo lors d’une plongée était un choix – quelque chose réservé à ceux qui avaient Formation, de la patience ou un objectif. Maintenant, c'est presque devenu une habitude. Une GoPro fixée à chaque masque-sangle, un hublot dans chaque main, des lumières clignotantes tandis que les paparazzis sous-marins se mettent au travail. Parfois, on a l'impression qu'il y a plus de caméras d'action que de poissons sous l'eau.

La plongée est devenue moins une question de plongée que de contenu. Partout où je regarde, je vois une autre caméra sur un bâton et un autre plongeur plus concentré sur les images que sur l'instant présent. C'est comme si le récif s'était transformé en plateau de tournage, chaque tortue étant une célébrité, chaque requin une apparition fugace, chaque récif corallien un décor.

Masque baissé, caméra sortie

Lors de mes premières plongées, avant même d'avoir un appareil photo, tout semblait sacré. Calme. Sans filtre. Je ne pensais ni aux angles ni aux images, j'étais juste les yeux écarquillés, flottant dans un monde qui se fichait que je le regarde.

Maintenant ? J'ai fait des plongées où les gens croisaient à peine le regard de l'océan. Masques en bas, caméra sortie, à la poursuite des clips comme des influenceurs sous-marins.

À la recherche du coup gagnant

J'ai vu des plongeurs se frayer un chemin vers un hippocampe, se ruer vers une station de nettoyage ou dériver à quelques centimètres au-dessus du récif juste pour prendre la photo gagnante, tandis que le récif retenait son souffle et que les poissons se dispersaient. Là où la GoPro était autrefois un outil, elle devient désormais un réflexe.

Je suis loin d'être anti-appareil photo – comment le pourrais-je, avec un appareil plein format très professionnel sur moi ? – mais plus je plonge, plus j'ai envie de ces instants tranquilles, non enregistrés, ceux que personne d'autre ne verra jamais. Ceux qui n'ont besoin ni de retouche, ni de publication, ni d'approbation, juste de souvenirs.

Quand les caméras sont omniprésentes, la présence se fait rare. Les plongées en groupe ressemblent davantage à des plateaux de tournage flottants. J'ai participé à des plongées où les plongeurs se bousculaient sans un regard devant les nudibranches, chassaient les tortues, s'approchaient à quelques centimètres d'un poisson-lion juste pour obtenir la photo parfaite.

Je comprends l'attrait et le désir de capturer cet instant parfait – la tortue glissant sous les rayons du soleil, le requin remontant des profondeurs – qui sont forts. Ce sont des souvenirs que nous voulons conserver, partager, prouver que nous étions là.

J'ai connu des moments où un cadre parfait semblait contenir tout l'émerveillement que je ressentais. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont arrêté de plonger et se sont mis à produire du contenu.

La poursuite

Maintenant, je me demande ce que nous perdons dans ce processus. Ce qui me dérange, ce ne sont pas tant les caméras que l'urgence. La poursuite. La façon dont elle nous arrache à la présence. La façon dont elle transforme une rencontre silencieuse avec un requin en une mise en scène. La façon dont elle fragmente l'intimité d'une plongée – comment, au lieu de partager l'émerveillement, nous nous disputons les angles.

Autrefois, les guides de plongée montraient simplement la voie, en soulignant les choses cachées que nous risquions de manquer : un poisson-scorpion camouflé dans le corail, une crevette nettoyeuse dansant dans une anémone de mer, le lent pouls d'un concombre de mer sous nos pieds. ailettesIls étaient des conteurs, pas seulement des leaders, des interprètes du récif.

Mais ces derniers temps, ils sont débordés – non pas avec des ardoises ou des pointeurs de récif, mais avec des GoPro. Sur des perches, avec des lumières, dans des hublots. Il n'est pas rare de voir un guide filmer chaque instant, retournant la caméra vers le groupe pour des selfies sous-marins, ou pourchassant une tortue pour obtenir la séquence parfaite pour la vidéo Instagram de la boutique.

Le contenu est une monnaie

Parfois, j'apprécie. Les images sont un beau souvenir, et ils connaissent bien les angles. J'ai été photographié dans des extraits magnifiquement montés, et j'avoue que c'est génial de me voir flotter dans le bleu, encadré par les coraux et la lumière du soleil comme dans un film animalier.

Mais une autre partie de moi regrette le rythme d'antan. Le calme. L'attention personnelle. Maintenant, le guide est souvent plus caméraman que naturaliste. Parfois, il est devant avec sa GoPro tandis que le groupe s'éloigne. Parfois, il filme au lieu de me montrer cette créature rare que j'ai frôlée à la nage.

Ce n'est pas leur faute, c'est la culture que nous avons bâtie. Le contenu est désormais une monnaie d'échange. Les boutiques veulent de la promotion. Les plongeurs veulent des souvenirs. Et les guides, pris entre sécurité, narration et réseaux sociaux, tentent de tout faire.

Rencontre avec un requin-marteau

Je me souviens d'une situation très bizarre aux Maldives lorsque nous sommes tombés sur un grand banc de requins-marteaux, des dizaines d'entre eux.

Se déplaçant en formation lente, leurs corps fendent l'eau comme d'anciennes reliques, leurs têtes balayant à gauche et à droite comme si elles cherchaient plus qu'une simple proie - cherchant la paix, peut-être.

Devinez quoi ? Deux guides de plongée, censés rester immobiles, n'ont pu s'empêcher de se précipiter vers le banc, GoPros au creux de leurs mains. Forts. Impatients. Trop vite. Puis, en un instant, les requins ont disparu.

Un mouvement de queue, et ils disparurent dans le bleu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les guides revinrent timidement vers le groupe, la caméra filmant toujours, mais vide.

De retour sur le bateau, je me suis approché d’eux et j’ai cité leurs propres mots : « Les rencontres les plus inoubliables sont celles où l’on reste immobile et où l’on laisse l’océan venir à soi. »

« Laissez l'océan venir à vous »

D'autres facteurs importants sont également à prendre en compte. L'utilisation excessive de caméras vidéo sous-marines peut avoir diverses conséquences environnementales, éthiques et pratiques.

Cela peut perturber la vie marine et causer des dommages physiques aux habitats : les plongeurs équipés de caméras peuvent accidentellement toucher ou heurter des récifs coralliens fragiles et à croissance lente. Certaines espèces peuvent s'habituer à la présence humaine, les rendant plus vulnérables aux prédateurs ou au braconnage.

Et populaire photographie sous-marine les lieux peuvent devenir surpeuplés, ce qui entraîne une dégradation de l’écosystème et une baisse de la qualité de l’expérience des visiteurs.

Une sorte de magie

Sous l'eau, il existe une sorte de magie qui ne se traduit pas en vidéo : des moments qui ne passent pas devant la caméra. Des moments qui sontEt j’espère que nous n’oublierons pas que tout n’a pas besoin d’être enregistré.

Certaines choses se ressentent mieux sur le moment, dans le silence, en compagnie d'un récif qui racontait des histoires bien avant que nous appuyions sur « enregistrer ».

Ces jours-ci, je reste en retrait. Je laisse les caméramans affluer devant moi. Je regarde le récif se tasser derrière eux. J'écoute le silence revenir.

Car pour moi, la plongée n'a jamais été une question de ce que je pouvais emporter chez moi. Il s'agissait de ce que je pouvais laisser derrière moi – le bruit, l'agitation, l'ego – et de ce que je pouvais emporter en souvenir. L'océan n'est pas un décor, mais un monde vivant et respirant. Et parfois, je me dis qu'il mérite non pas nos images, mais toute notre attention.

Le travail d'Ekrem Parmaksiz peut être consulté sur son site web et sur Instagram @ekremcbi, et les articles sur Divernet incluent PLONGER EN SOLO AVEC LES REQUINS DE TIGER HARBOUR et du REQUINS VOYAGER ? QUE SE PASSE-T-IL RÉELLEMENT DANS LA MER ROUGE ?