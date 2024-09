Ainsi qu'une multitude d'intervenants de grande qualité, dont Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson et Pete Mesley, GO Diving Show ANZ en septembre, le site accueillera également toute une gamme d'éléments interactifs, notamment la possibilité de plonger sur une épave à 70 mètres grâce aux merveilles de la réalité virtuelle.

Rejoignez le gourou de la photogrammétrie 3D et le technicien GUE instructeur entraîneur Jean Kendall pour cette expérience totalement immersive : enfilez un casque et saisissez les commandes, puis lancez-vous dans une exploration incroyablement réaliste des restes d'une ancienne épave dans toute sa splendeur.

Le présentateur de télévision et auteur Ross Kemp s'essaye lui-même à la plongée sur épave en réalité virtuelle

La plongée sur épave VR a connu un grand succès au GO Diving Show au Royaume-Uni, et maintenant John apporte cette expérience incroyable à l'événement inaugural de Sydney. Jeune ou vieux, plongeur ou non-plongeur, c'est la « plongée » parfaite pour vous !

L'épave est étonnamment réaliste

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons Stage, l'Australia/New Zealand Stage, l'Inspiration Stage et la Tech Stage – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives pour convenir aux petits et aux grands, depuis des expériences de plongée VR, des essais de plongée. , une piscine de démonstration, des sirènes et bien plus encore.

Plongez dans les épaves – sans même vous mouiller ! 4

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L’entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.