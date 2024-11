Guide cadeaux : 7 nouveaux livres pour plongeurs

Le Plongeur et le Cuisinier,

par Lasse Spang Olsen

je lisais Le plongeur et le cuisinier quand un ami m'a appelé au téléphone. Quelques instants plus tard, il m'a dit : « Je suppose que tu as lu Le plongeur et le cuisinier?" Cela ne m'est jamais arrivé auparavant, ce qui, je suppose, doit signifier qu'il s'agit d'un "livre du moment".

Si vous ne l'avez pas encore lu, vous vous souvenez peut-être de l'article de presse de 2013 qui l'a inspiré, à propos d'un remorqueur nigérian qui a coulé très rapidement dans des circonstances suspectes, piégeant ses 12 membres d'équipage sous le pont.

Lorsqu'une équipe de plongeurs en saturation travaillant dans la zone a été appelée pour faire ce qu'on attend rarement d'eux - fouiller à l'intérieur d'une épave à une profondeur de 30 m pour retirer des corps humains - ils ont été choqués de trouver l'un des membres de l'équipage, le chef cuisinier, toujours en vie après plus de deux jours coincé dans la partie la plus reculée du navire.

Ce n'est pas un spoiler, car ce livre est un « comment ça s'est passé », retraçant en détail ce qui s'est passé jusqu'à ce point et, surtout, ce qui s'est passé ensuite. Il contient également quelques rebondissements qui m'ont certainement surpris.

L'auteur est cinéaste et voici le livre de son documentaire sur une histoire extraordinaire de survie sous-marine, accompagné d'images originales prises dans l'espace claustrophobe de la coque.

Il a exposé l'histoire très clairement, entrecoupée de sections d'échanges originaux entre les plongeurs, leur navire de contrôle et Harrison le cuisinier, et cette approche est très efficace.

L'effort de sauvetage

Si j'ai une critique à formuler – et elle est très mineure – c'est que malgré toute sa clarté, l'auteur semble si déterminé à s'assurer que le lecteur obtient chaque point. Cette détermination implique qu'une certaine répétition s'introduit.

Mais cette impression s’estompe après la première moitié du livre. En revanche, il y a un épisode ultérieur dans lequel la mission de sauvetage est presque déraillée lorsque les plongeurs négligent un élément clé. Cette situation au bord de la falaise est résolue si rapidement et si soudainement que j’ai eu du mal à imaginer comment cela s’est produit – et c’est toujours le cas.

Tout cela n’enlève rien au fait qu’il s’agit d’une lecture passionnante et émouvante, et Olsen a rendu la lecture facile – même si, comme le montrent clairement les derniers chapitres, il n’a pas été simple pour lui de faire des recherches et d’écrire. Cette histoire à couper le souffle vaut bien le temps relativement court qu’il vous faudra pour la lire.

Publications Plongées, ISBN : 9781909455610

Livre broché, 15x23cm, 176pp, 20£

Camées du Triangle de corail : la biodiversité et la petite majorité,

par Alan J Powderham & Sancia ET van der Meij

Il est toujours difficile de deviner quel éditeur Dived Up va proposer ensuite, mais comme Le plongeur et le cuisinier indique que ses choix ne sont jamais moins qu'intéressants.

J'ai lu le prédécesseur de Camées en triangle de corail, qui s'appelait Au cœur du triangle de corail, quand il est sorti en 2021 et j'ai pensé que c'était une excellente fusion de texte convaincant et photographie sous-marine.

Alan Powderham est un très bon photographe macro et, à l’époque comme aujourd’hui, il s’est associé à la biologiste marine Sancia van der Meij pour pénétrer sous la peau de la « petite majorité » de minuscules poissons et invertébrés qui constituent l’essentiel de la vie récifale indo-pacifique.

Le livre précédent nous a tellement impressionné, notamment par la manière dont il s'est attaché au point de vue du plongeur, que nous avons publié un extrait de six pages plongeur magazine pour partager la joie. Camées en triangle de corail est produit dans le même format de table basse carrée et s'avère tout aussi bon.

J'ai lu suffisamment de livres dans lesquels les photographes sélectionnent leurs meilleurs clichés et proposent ensuite des titres de chapitre spécieux et des textes vagues pour justifier leurs choix, mais Powderham et van der Miej sont trop consciencieux pour tomber dans ce piège.

Les images sont choisies et regroupées pour une bonne raison – dans ce cas par type d’animaux – et les mots, bien que peu nombreux, sont des pépites d’information soigneusement choisies qui indiquent une pensée originale et laissent le lecteur penser qu’elles pourraient valoir la peine d’être mémorisées.

Les images de Powderham tendent vers le côté sombre – il est l'un de ces photographes qui peuvent résister à l'envie de faire ressortir ses images – et parce qu'elles saignent jusqu'au bord des pages et les unes dans les autres, l'effet est d'inonder le champ de vision du lecteur, comme lors d'une plongée, rendant l'expérience plus immersive.

Je ne peux pas dire mieux de ce qui est essentiellement un livre d'images que celui-ci mériterait d'être lu à plusieurs reprises. Je pense que la plupart des observateurs de la vie marine l'apprécieront, et les photographes sous-marins en particulier.

Publications Plongées, ISBN : 9781909455573

Relié, 22x30 cm, 224 pp, 45 £

52 Devoirs : Photographie sous-marine,

par Alex Mustard

52 Missions est une série de livres d'Ammonite Press sur les facettes de photographie – la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 14 titres, dont les sujets allaient du noir et blanc et du drone à la rue et à Instagram photographie.

Il existe désormais un espace dédié photographie sous-marine édition d'une autorité non moins éminente qu'Alex Mustard du Royaume-Uni, dont les qualifications n'ont guère besoin d'être répétées.

Comme les autres titres de la série, Photographie sous-marine Il s'agit d'un an d'ateliers hebdomadaires « conçus pour développer des compétences de base, élargir les horizons et stimuler la créativité », sans oublier de produire des images époustouflantes.

Les tâches vont de l'obtention d'une photo supermacro parfaite de la vie sur le fond marin à l'utilisation créative de la lumière disponible pour des photos d'épaves d'ambiance, et chacune est accompagnée de conseils solides mais pas trop techniques, avec un espace pour les notes.

Chacune des 52 tâches est accompagnée d'une légende indiquant les types de tâches concernées, qu'il s'agisse de gros animaux, de copains, de composition, ordinateur, poisson, éclairage, macro, paysage, technique, grand angle ou épave. Le livre regorge de clichés inspirants de Mustard, de panneaux de conseils et du type d'écriture directe qui garantit que ses conseils sont efficaces. L'approche simple permet de concentrer l'attention sur les éléments clés.

Certaines des missions couvrent des initiatives telles que la participation à des concours ou la production magazine photos de couverture (c'est bien de voir l'une des photos exceptionnelles de l'auteur plongeur couvertures utilisées comme exemple de la raison pour laquelle si peu d’images sont réellement capables de résister à la concurrence de plusieurs lignes de couverture).

Le problème qui vous est sans doute venu à l’esprit est que dans le monde réel, très peu de plongeurs autres que les professionnels de la plongée en eau chaude ont la chance d’avoir accès à la variété d’endroits nécessaires pour réaliser tous ces projets, certainement sur une base régulière.

Mustard en est parfaitement conscient : « J’ai élaboré des missions qui peuvent être réalisées en une seule plongée ou au cours d’une journée de plongée adaptée », explique-t-il dans l’avant-propos. « Elles sont destinées à être réalisées dans l’ordre plutôt que de choisir ses préférées. » Je pense donc que le message est de faire de son mieux.

Pour la plupart des photographes sous-marins soucieux de s’améliorer, la simple lecture de ce livre sera un processus agréable qui leur laissera de nombreuses idées à emporter lors de leur prochain voyage.

Presse à ammonites, ISBN9781781454893

Relié, 21x14 cm, 128 pp, 12.99 £

Requins, raies et chimères de la côte est de l'Amérique du Nord,

par David A Ebert et Marc Dando

Ce somptueux guide de terrain fait suite à un autre que j'ai examiné dans le passé, lorsque j'ai observé qu'il était presque trop magnifiquement produit pour risquer de devenir sale et corné sur le terrain.

Ce guide de 2020 était consacré à l'Europe et à la Méditerranée, et prétendait être le premier guide de terrain à couvrir les 146 espèces trouvées dans les mers facilement accessibles depuis le Royaume-Uni. Ce nouveau livre couvre la côte atlantique des États-Unis et du Canada et va plus loin avec 173 espèces, avec naturellement un chevauchement considérable.

Il comprend les élasmobranches trouvés autour des îles de l'Atlantique telles que les Bahamas et les Bermudes, s'étendant à l'ouest dans le golfe du Mexique jusqu'à la péninsule du Yucatan, et comprenant certaines espèces d'eau profonde rarement observées.

Pour prendre les requins-lanterne comme exemple aléatoire, vous trouverez une page d'introduction avec une photo couleur, suivie de trois pages illustrant les formes du corps et les marques, puis un guide de dentition détaillé avant d'aborder les neuf espèces.

Pour chacun d'entre eux, nous disposons d'illustrations scientifiques latérales et aériennes de Dando, meilleures que des photos, d'une description détaillée, de l'habitat, de la biologie, du statut de la Liste rouge de l'UICN, de la plage de profondeur, des dimensions à différents stades de maturité et d'autres détails clés (la clé se trouve sur le rabat de la couverture avant), ainsi que des cartes de distribution.

Si vous ne parvenez pas à identifier le régime alimentaire préféré d'un requin-lanterne vert ici, vous ne le pourrez probablement jamais.

David Ebert, directeur de programme du Pacific Shark Research Centre et titulaire de nombreux autres postes liés aux élasmobranches, décrit chaque espèce avec une grande clarté entre plusieurs chapitres plus généraux. Sonia Fordham de Shark Advocates International a également consacré un chapitre à la conservation. Il s'agit d'un ouvrage de référence attrayant et complet.

Princeton University Press, ISBN : 9780691206387

Relié, 18x22 cm, 430 pp, 35 £

Plongée à Gozo et Comino,

par Richard Salter (2e édition)

Il s'agit peut-être d'une deuxième édition, mais elle mérite d'être notée car les îles maltaises sont une destination très populaire auprès des plongeurs britanniques et continentaux, et il existe depuis longtemps une concurrence féroce pour leur proposer des guides de plongée définitifs.

Je crois que ce fut le premier à ignorer Malte elle-même et à se concentrer sur les deux îles du nord. Cela est logique car de nombreux plongeurs choisissent de s'installer à Gozo, et il y a de quoi les occuper là-bas.

Étant donné que les îles maltaises peuvent être explorées par des groupes de plongée indépendants, la demande de guides est plus forte que dans d'autres destinations où la plongée est principalement organisée par des centres de plongée.

Le livre de Salter est paru pour la première fois en 2017. Il était bien placé en tant que plongeur local instructeur avec une connaissance pratique approfondie des sites, et a approfondi les connaissances existantes qu'il partagerait avec les clients avec des recherches et des photographie pour combler les lacunes.

Cette édition révisée ne contient qu'un seul nouveau site, l'épave du Héphaïstos, portant le total à 72 – dont la plupart (58) se trouvent autour de Gozo.

Pour l'enregistrement Héphaïstos est un pétrolier de 60 m qui a été délibérément coulé entre 30 et 40 m de profondeur à Xatt I-Ahmar, à proximité des attractions existantes Karwela, Cominoland et Xlendi. Le livre, qui contient des descriptions détaillées, des cartes et des photographies, enregistre les changements apportés aux sites existants et met à jour les informations sur les centres de plongée.

L'effondrement dramatique de la Fenêtre d'Azur, la transformant en un tout nouveau site de plongée après ce qui était probablement des éons, s'est produit juste au moment où la première édition était sous presse, mais Dived Up avait réussi à retirer le livre et à le modifier juste à temps.

« Il s’avère que la carte et la description du nouveau site que Richard a établies après coup, une fois la visibilité stabilisée, sont en grande partie exactes », m’a confié l’éditeur Alex Gibson. La nouvelle édition contient une nouvelle photo de Pete Bullen des « Alpes azur » ainsi que quelques modifications supplémentaires du texte. « Rien d’aussi dramatique ne s’est produit cette fois-ci, Dieu merci ! »

Comme le souligne Gibson, la navigation et l’apparence du livre ont été améliorées et rafraîchies, dans le but de faciliter la recherche de plongées dans chacun des cinq domaines.

Publications Plongées, ISBN9781909455580

Broché, 184 pages, 23 x 16 cm, 20 £

Sharkpedia : un bref recueil d'histoires sur les requins,

par Daniel C Abel

Autre livre sur les requins proposé par Princeton, ce livre pourrait être considéré à cette époque de l'année comme un petit cadeau de Noël. Il est également attrayant à sa manière, de par sa couverture en tissu estampé à chaud. L'illustrateur Marc Dando est de retour avec des sauts de texte dans divers styles de dessin au trait, mais le concept tourne autour des observations de Daniel Abel, un professeur américain de sciences marines spécialisé dans l'écologie et la physiologie des requins.

C'est un mélange d'informations sur les requins, divisé en une centaine d'entrées alphabétiques, et la bonne nouvelle est qu'il évite le verbiage éculé selon lequel les requins sont moins une menace pour les humains que les humains pour les requins (bâillement) en faveur du genre de choses que je ne savais pas mais que j'aurais aimé connaître.

Voici un avant-goût, tiré d'une petite section sur les noms de requins étranges, qui se concentre sur le requin timide Happy Eddie : « Pourquoi est-ce un requin timide ? Parce que, lorsqu'il est menacé par des prédateurs comme les otaries à fourrure du Cap, il a l'habitude de se rouler en boule, sa queue couvrant ses yeux. C'est pour cette raison que l'espèce est également appelée requin donut.

« Peut-être qu'en faisant cela, le requin encourage les otaries à fourrure du Cap, souvent joueuses, à s'engager dans un jeu de "lancer le requin" plutôt que de le manger. » Vous devrez le lire pour découvrir d'où vient le terme « Happy Eddie » - ou pour savourer d'autres noms tels que le requin phallique et le requin sucette.

Vous trouverez des observations intéressantes sur des aspects tels que l'immobilité tonique ou la « feinte de mort » ; les soins parentaux : « Il n'y en a pas. N'est-il pas assez vertueux que les requins ne mangent pas leur progéniture ? » et le fait de pêcher la pomme comme moyen de comprendre la morsure du requin.

C'est bien plus qu'un livre humoristique, mais il rend le sujet qui est au fond sérieux très digeste. Un joli petit cadeau pour un plongeur avec des requins.

Princeton University Press, ISBN9780691252612

Relié, 12x18 cm, 168 pp, 10.99 £

Le petit livre des baleines,

par Robert Young et Annalisa Berta

Un autre « petit livre » de Princeton m’a rappelé son format relié et son style. Observateur série de livres sur mon enfance. Elle fait partie d'une série qui couvre des sujets allant des coléoptères et des papillons aux arbres et à la météo, ce qui pourrait suggérer des livres pour enfants mais serait trompeur car elle s'adresse simplement aux amoureux de la nature.

Richement illustré par Tugce Okay et accompagné d'une sélection de photographies, ce livre de poche rassemble de nombreuses informations dans ses 160 petites pages et est bien adapté au voyage. Personnellement, je préférerais un format plus en adéquation avec son sujet de taille géante, notamment en termes d'illustrations, mais les petits caractères et la conception sont assez faciles à négocier.

J'aime Sharkpédia, le livre passe d'un sujet à l'autre, couvrant la biologie, le comportement et la conservation des dauphins et des marsouins ainsi que des plus grandes baleines, et est bien écrit et informatif.

Si vous cherchez un petit cadeau pour un ami ou un parent passionné par les cétacés, peut-être quelqu'un qui aime prendre le bateau d'observation des baleines pendant que vous plongez, cela vaut la peine d'y penser.

Princeton University Press, ISBN9780691260129

Relié, 10x16 cm, 160 pp, 12.99 £

Autres critiques de livres sur Divernet : Juillet 2024, Novembre 2023, Août 2023, Avril 2023, Février 2023, décembre 2022, août 2022, Avril 2022