Laissez-vous inspirer et découvrez-en plus sur les sites de plongée d'Australie au GO Diving Show ANZ

L'approche à grands pas GO Diving Show ANZ, qui se déroulera au Sydney Showground du 28 au 29 septembre et avec une entrée GRATUITE, promet une multitude de conférences, d'expositions, d'expositions et d'éléments interactifs informatifs, éducatifs et agréables, quel que soit votre niveau d'expérience de plongée - et la scène Inspiration / ANZ est l'endroit idéal pour en savoir plus sur les opportunités de plongée locales - et être inspiré par des présentations fantastiques.

Parmi les intervenants sur la scène Inspiration / ANZ figurent :

Roni Ben-Ahron parlera des Philippines

Roni Ben-Ahron

Roni Ben-Ahron, défenseur du tourisme durable et expert de l'industrie, sera sur la scène Inspiration au GO Diving Show ANZ en septembre, mettant en valeur l'incroyable diversité des Philippines.

Échappant au monde de l'entreprise, Roni a passé les 15 dernières années dans l'industrie du tourisme de plongée. Après avoir travaillé dans six pays, à la fois dans des rôles opérationnels et commerciaux et marketing, elle est tombée amoureuse de la plongée en Asie-Pacifique. Elle dit : « C'est là que la diversité et les couleurs réchauffent le cœur et brillent comme un phare sur l'apparence que devrait avoir l'océan ». Son objectif est de promouvoir des pratiques de tourisme de plongée durables impliquant les plongeurs du monde entier.

L'incroyable diversité des Philippines

Les Philippines sont l'une des principales destinations de plongée au monde. Situé au cœur du Triangle de Corail, vous profiterez de la plus grande biodiversité au monde : des récifs coralliens éclatants, des épaves, une vie pélagique incroyable, des créatures rares et une topographie unique.

Découvrez les meilleures destinations de plongée aux Philippines, ce que vous pouvez vous attendre à trouver dans chacune d'elles et comment vous pouvez en faire l'expérience avec Atlantis Dive Resorts et Liveaboards.

Les consommateurs d’aujourd’hui ont le choix ; vous pouvez choisir la marque en fonction d'un ensemble de valeurs que vous jugez importantes. Les efforts environnementaux, la sensibilisation communautaire et l’éducation sont-ils importants pour vous ? Découvrez comment vous pouvez avoir un impact en plongeant avec Atlantis Resorts et Liveaboards !

Torrey Klett mettra en lumière le travail de Sea Shepherd en Australie

Torrey Klett / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australie est une organisation à but non lucratif de conservation marine qui mène une action directe en première ligne de la guerre contre la pollution plastique dans les océans ; la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ; des stratégies de gestion destructrices de la vie marine ; et d'autres menaces pour l'écosystème océanique et ses habitants.

Torrey Klett, coordinateur du chapitre de Sea Shepherd Sydney, présentera les problèmes de conservation marine auxquels l'Australie et le monde sont confrontés aujourd'hui sur la scène ANZ/Inspiration du GO Diving Show ANZ en septembre, et comment nous pouvons apporter des changements significatifs.

Torrey est devenue passionnée par la poursuite des efforts de conservation marine après son mandat de Master Scuba Diver Trainer PADI au Honduras. Elle croit que la conservation est la responsabilité de chacun et souhaite que vous vous sentiez en mesure de vous impliquer et de faire une différence dans la protection des océans que nous aimons tant.

Terry Cummins mettra en lumière la plongée au large du Queensland

Terry Cummins

Terry Cummins, figure de renom de l'industrie, parlera avec éloquence des merveilles des eaux du Queensland lorsqu'il montera sur la scène ANZ au GO Diving Show ANZ en Septembre.

Le Dr Terrence (Terry) Cummins est président de Dive Queensland et une figure éminente de la communauté mondiale de la plongée, ainsi qu'un photographe sous-marin connu, un écrivain et un ancien cadre supérieur de Diver. Formation agences.

Terry siège actuellement à plusieurs comités consultatifs gouvernementaux et d'ONG liés à la plongée, au tourisme, à la législation et à la durabilité des entreprises, et possède une longue liste de récompenses et de réalisations prestigieuses, notamment sa nomination en tant que membre du Club des Explorateurs de New York et une « Médaille de l'Ordre d'Australie » pour sa contribution à la plongée sous-marine.

Plonger sur la côte du Queensland

Terry t'emmènera faire un photo voyagez de la frontière sud du Queensland jusqu'à l'extrême nord et incluez les magnifiques plongées que l'on trouve sur la Grande Barrière de Corail et la mer de Corail. Il abordera également et répondra aux questions sur les perceptions négatives qui existent à tort dans certains médias sur l'état de la Grande Barrière de Corail, tout en soulignant les services uniques fournis aux plongeurs visiteurs par les membres de Dive Queensland.

Nays Baghai vous emmènera dans les coulisses de Diving Into The Darkness, dont la projection ouvre le spectacle le samedi

Non Baghai

Nays Baghai est un cinéaste indépendant et un créateur sous-marin. Il sera sur la scène Inspiration au GO Diving Show ANZ en Septembre.

Basé à Sydney, il est diplômé de l'école nationale de cinéma australienne AFTRS et ses débuts au cinéma en tant que réalisateur, Descent, a remporté le Sydney Film Festival 2020 et est désormais diffusé sur Amazon Prime ANZ.

Son deuxième long métrage, Plonger dans les ténèbres, mettant en vedette Jill Heinerth, conférencière de la scène principale, a remporté le Festival international du film de Santa Barbara 2024. Ce film génial sera projeté au GO Diving Show ANZ samedi matin pour lancer les débats.

En plus de son long travail de réalisateur, directeur de la photographie et monteur, Nays a également remporté 30 prix pour ses courts métrages et photographie travail. Son portefeuille de clients comprend Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver Magazine, Tourism Australia et bien d'autres.

En tant que directeur de la photographie et photographe sous-marin, Nays détient une grande variété de certifications de plongée qui lui permettent d'opérer dans des environnements exigeants inaccessibles aux équipes de tournage traditionnelles.

Rendre l'impossible possible : dans les coulisses de la plongée dans les ténèbres

Le réalisateur à plusieurs traits d'union Nays Baghai plonge dans les secrets de son long métrage documentaire primé sur la légendaire Jill Heinerth. Dans cette présentation, Nays couvre un large éventail de sujets, notamment :

La plongée Formation nécessaire pour réaliser le projet

Les détails des documents cinématographiques complexes, y compris les scripts, les storyboards, les schémas de tournage et autres

La liste complète des grottes et autres lieux de tournages sous-marins

L’éventail infini de défis rencontrés par l’équipe

Le processus d’édition gargantuesque

Les risques et les avantages des recycleurs

Les parallèles entre réalisation cinématographique et plongée technique

Danny Charlton donne des conseils pour visiter l'Indonésie

Danny Charlton

Vous envisagez de visiter l'Indonésie en plongée vacances? Alors assurez-vous de venir écouter les sages conseils de l’Indonésie voyage de plongée le gourou Danny Charlton au GO Diving Show ANZ en Septembre.

Danny sera sur la scène ANZ / Inspiration et offrira de nombreux conseils et astuces utiles pour visiter ce merveilleux pays, qui abrite certaines des meilleures plongées de la planète.

Danny est titulaire d'un BS en études touristiques et a travaillé dans des entreprises américaines pendant plusieurs années avant de s'aventurer en Indonésie. Un contrat d'un an a évolué vers la rencontre et le mariage avec Angélique et une vie d'expatrié permanent.

Il est passionné par le développement des talents locaux grâce à Formation et des conseils. Il a consulté les propriétaires du Lembeh Resort sur le développement de produits en 2001 et a ouvert la concession de plongée du complexe l'année suivante. Le produit Passport to Paradise a été développé sous peu, donnant aux plongeurs la possibilité d'explorer pleinement le nord de Sulawesi.

Danny est à l'avant-garde du développement des installations de plongée de Lembeh Resorts et Murex Resort selon les normes les plus élevées, avec de nombreux équipements.

James Hunter parlera d'archéologie sous-marine

James Hunter

James Hunter est le conservateur du patrimoine naval et de l'archéologie du Musée maritime national australien, et il fera une présentation fascinante sur la scène ANZ/Inspiration au GO Diving Show ANZ en Septembre.

James a obtenu son doctorat en archéologie maritime de l'Université de Flinders en 2012 et sa maîtrise en histoire et archéologie historique de l'Université de Floride occidentale en 2001.

Il est impliqué dans les domaines de l'archéologie historique et maritime depuis plus de deux décennies et a participé à l'enquête sur plusieurs sites d'épaves d'importance internationale aux États-Unis, notamment le sous-marin de la guerre civile américaine. HL Hunley et l'épave d'Emanuel Point, un galion espagnol qui a fait naufrage dans la baie de Pensacola, en Floride, en 1559.

Les recherches doctorales de James ont exploré l'histoire et l'archéologie des défenses contre les torpilleurs utilisées par les marines coloniales et les premières marines nationales d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Il a été nommé à ses fonctions au musée en janvier 2015 et a participé à plusieurs de ses projets d'archéologie maritime, notamment des études sur les épaves du premier sous-marin australien. AE1 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le croiseur léger HMAS de la Seconde Guerre mondiale Perth (I) en Indonésie, et la recherche et l'identification du site de l'épave du HMB de James Cook Endeavour aux États-Unis.

Holly Wakely de Blue Horizon Diving cherchera à inspirer la prochaine génération de plongeurs

Holly Wakely

Plongée sous marine instructeur et la leader de la tournée Holly Wakely seront sur la scène ANZ/Inspiration au GO Diving Show ANZ en septembre, poursuivant sa mission d'inspirer davantage de personnes à se lancer dans la plongée.

À l'âge de 21 ans, Holly a déjà effectué plus de 2,000 XNUMX plongées et est directrice de cours PADI. Mais son voyage a commencé bien plus tôt, à l’âge de quatre ans, lorsqu’elle a découvert son amour pour le monde sous-marin. Sa passion l'a amenée à piloter le PADI Junior Moniteur de plongée programme. Holly aime désormais enseigner la plongée à tous les niveaux, en particulier aux enfants.

L'amour profond de Holly pour la plongée s'étend au-delà de l'enseignement. Elle co-dirige le Blue Horizon Diving YouTube chaîne, partageant des aventures de plongée et des conseils pour tout le monde. Holly organise et dirige également des voyages de plongée partout dans le monde.

Elle aime partager sa passion avec les autres comme bon lui semble. Son objectif est d'attirer davantage de personnes dans la communauté de la plongée, y compris des enfants passionnés par l'océan !

De jeune plongeur à directeur de cours : impliquer la prochaine génération

Holly Wakely, une ancienne jeune plongeuse devenue directrice de cours, partage des stratégies pour impliquer la prochaine génération de plongeurs à travers différents flux médiatiques. Le parcours de Holly a changé qui elle est en tant que plongeuse et individu. Elle vise à inspirer les autres et à soutenir les jeunes plongeurs dans la poursuite de leur voyage individuel, en construisant une communauté de plongée inclusive. Holly reste en contact avec les jeunes plongeurs via les réseaux sociaux comme YouTube et TikTok, et explique comment ceux-ci façonnent l'avenir de la plongée.

Le Dr Matias Nochetto de Diver Alert Network fera des présentations inspirantes et éducatives

Matias Nochetto

Le Dr Matias Nochetto, vice-président respecté des services médicaux de Diver Alert Network, fera des présentations inspirantes et éducatives lors de la cérémonie inaugurale. GO Diving Show ANZ en Septembre.

Le Dr Nochetto travaille chez DAN depuis 2006. Il est co-directeur du programme de formation médicale continue DAN-UHMS et membre du corps professoral de plusieurs cours et programmes nationaux et internationaux de médecine de plongée.

Il est devenu un plongeur instructeur (1999) pendant ses études de médecine, ce qui l'a amené à compléter un stage de recherche clinique et de recherche de trois ans en médecine hyperbare et en plongée pour combiner les deux passions.

Laissez-vous inspirer et découvrez-en plus sur les sites de plongée en Australie au GO Diving Show ANZ 10

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons Stage, l'Australia/New Zealand Stage, l'Inspiration Stage et la Tech Stage – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives pour convenir aux petits et aux grands, depuis des expériences de plongée VR, des essais de plongée. , une piscine de démonstration et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L'entrée au salon inaugural GO Diving Show ANZ est complètement libre - S'inscrire ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.