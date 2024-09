Obtenez une copie signée de Deep Blue de Steve Backshall au GO Diving Show ANZ

La GO Diving Show ANZLe conférencier principal de la scène principale sera le présentateur de télévision, naturaliste et aventurier acclamé Steve Backshall. Il est également un auteur accompli, ayant écrit plusieurs livres bien reçus, et il dédicacera son dernier livre – Deep Blue : mes voyages en mer – après ses conférences.

Deep Blue : mes voyages en mer

Inspirez profondément… Steve Backshall avait neuf ans la première fois qu’il a vu un requin, alors qu’il était en vacances avec sa famille en Malaisie. Ce fut le début d’une fascination qui allait durer toute sa vie pour ces « seigneurs de la mer » et la vie océanique qui les entourait.

Sa carrière de naturaliste et d'explorateur parmi les plus célèbres au monde l'a conduit dans d'innombrables endroits sous-marins, dont beaucoup n'avaient jamais été vus auparavant. Il a également été témoin du déclin alarmant des habitants sauvages de nos océans au cours des 50 dernières années.

Deep Blue : mes voyages en mer

Deep Blue est un livre qui a nécessité toute une vie de travail : un mélange remarquable de mémoires, de voyages et de sciences marines et environnementales qui nous emmène dans une visite inoubliable des nombreux mondes de la vie aquatique : des déserts sous-marins et des forêts tropicales à l'évolution des héros de l'océan comme la tortue de mer et le grand requin blanc, de la genèse de la vie océanique au déclin rapide des mers polaires blanches et des récifs coralliens. C'est à la fois une lettre d'amour à nos précieux océans et un cri de ralliement pour ce que nous devons faire pour les sauver.

Il n'y a que 200 exemplaires disponibles (100 livres à couverture rigide - 55 $, 100 livres à couverture souple - 25 $) au GO Diving Show ANZ, nous recommandons donc fortement précommandez pour sécuriser votre exemplaireLes livres précommandés pourront être récupérés dans la zone de dédicaces pendant les heures de dédicaces désignées, la priorité étant donnée à ceux qui ont précommandé.

Obtenez une copie signée de Deep Blue de Steve Backshall au GO Diving Show ANZ 3

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L’entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.