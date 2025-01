À la recherche de l'art dans la photographie sous-marine

Anne et Phil Medcalf ont plus de 45 ans d'expérience en plongée et ont pris numérique des photos sous-marines pour plus de 30 d'entre eux, et ils sont des piliers de Photo Stage, de retour à la Salon de la plongée GO en mars pour la sixième année.

En 2017, ils ont transformé leur intérêt en entreprise et possèdent désormais Alphamarine Photographie Ltd, une photographie sous-marine Formation et entreprise de vente au détail. Ils ont un blog très bien noté sur leur site de NDN Collective et un groupe de questions-réponses sur Facebook comptant plus de 2,000 XNUMX membres dans le monde entier.

Ils ont écrit sur photographie sous-marine pour plongeur sous-marin magazine et j'ai présenté des exposés sur le sujet à chaque salon GO Diving Show depuis le début de l'événement.

Leurs ateliers et cours en ligne attirent des plongeurs du monde entier. L'expérience du couple en tant que détaillant leur donne une base de connaissances plus large que la plupart des photographes sous-marins et une expertise dans l'utilisation d'équipements allant des options à bas prix aux équipements haut de gamme les plus récents.

À la recherche de l'art dans la photographie sous-marine

Le sujet de la conférence d'Anne et Phil au GO Diving Show sur la scène photo porte sur la manière de devenir « artistique » avec vos photographies sous-marines.

Le salon de la plongée GO

Le salon de la plongée GO – le seul salon grand public consacré à la plongée et aux voyages au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et promet un week-end rempli de contenu interactif, éducatif, inspirant et amusant.

En plus de la scène principale, cette fois-ci avec en tête d'affiche la star de la télévision, l'auteur et l'aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence, ainsi que Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, et le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie. Il y aura à nouveau des scènes dédiées à la plongée au Royaume-Uni, à la plongée technique, photographie sous-marine et des contes inspirants.

En plus des scènes, il y a une multitude d'éléments interactifs - la grotte toujours populaire, la piscine d'essai géante, la plongée immersive en réalité virtuelle sur épave technologique, les ateliers d'apnée et les exercices d'alignement et, nouveauté pour 2025, votre chance de vous essayer à la cartographie des épaves avec la Nautical Archaeology Society et leur « épave » - le tout disséminé parmi un nombre toujours croissant de stands d'offices de tourisme, de fabricants, Formation agences, centres de villégiature, bateaux de croisière, centres de plongée, détaillants et bien plus encore.

Cette année voit également la Concours NoTanx Zero2Hero Cette compétition, destinée aux apnéistes débutants, verra 12 candidats se soumettre à une première épreuve Formation avec Marcus Greatwood et l'équipe NoTanx à Londres fin février. Ensuite, cinq finalistes sélectionnés s'affronteront au GO Diving Show pendant le week-end de mars, avec notamment des séances d'apnée statique en piscine, pour désigner le grand gagnant, qui se verra offrir un séjour d'une semaine à l'éco-village de Marsa Shagra, offert par Oonasdivers. Cliquez ici ici pour vous inscrire et avoir une chance de concourir.

Billets 2 pour 1 maintenant disponibles !

Profitez d'une bonne affaire maintenant – Les billets 2 pour 1 en prévente sont désormais disponibles, représentant un rapport qualité/prix fantastique.

Achetez votre billet avant le 31 janvier 2025 pour 17.50 £ et emmenez votre copain, votre conjoint ou votre meilleur ami avec vous gratuitement ! Ou pourquoi ne pas emmener votre copain non-plongeur avec lui pour qu'il puisse voir toutes les merveilles du monde sous-marin qu'il rate !

En effet, l'offre 2 pour 1 équivaut à ce que chaque billet soit juste £8.75. Et comme toujours, le stationnement est gratuit. Et les moins de 16 ans y vont gratuitement, alors emmenez les enfants pour une fabuleuse journée en famille !