Décès en plongée sous-marine – Créer de véritables leçons grâce à une approche axée sur les facteurs humains

Gareth Lock, éducateur primé en facteurs humains et plongeur technique, révélera comment la compréhension du comportement humain transforme la sécurité et les performances sous l'eau lorsqu'il se rendra sur la scène technique du Salon de la plongée GO en Mars.

Gareth Lock est l'autorité mondiale en matière de facteurs humains en plongée et de la manière dont ils contribuent à la sécurité, à des plongées plus agréables et à des plongeurs plus capables. Créateur du célèbre ouvrage Human Factors in Diving Formation programme, il est également l'auteur du livre à succès Under Pressure et producteur du documentaire émotionnellement puissant et significatif If Only…

Titulaire d'une maîtrise en facteurs humains et en sécurité des systèmes et de plusieurs décennies d'expérience opérationnelle dans l'armée, Gareth allie expertise académique et connaissances du monde réel pour aider les plongeurs à améliorer la prise de décision, la communication et le leadership.

Décès en plongée sous-marine en combinaison étanche

En 2020, une jeune femme, Linnea Mills, est décédée lors d'une combinaison étanche Cours de plongée dans le parc national des Glaciers. La colère et la frustration ont été importantes à cause de cet événement, qui aurait pu être entièrement évité. Cette présentation adoptera une approche de la sécurité des systèmes et des facteurs humains pour identifier les situations les plus profondes. leçons que l’on peut apprendre de l’événement.

La nature humaine et les attentes de la société nous poussent à rejeter la faute sur les individus concernés. Si nous nous débarrassons de la « pomme pourrie », tout ira bien à l’avenir. Mais la science montre que si nous ne sommes pas curieux et n’examinons pas le système et le contexte, les mêmes événements risquent de se reproduire.

Venez à cette présentation si vous avez l’esprit ouvert et que vous souhaitez voir comment apporter des changements durables au sport afin d’augmenter le plaisir et d’améliorer les performances, et de gérer le risque opérationnel, et pas seulement le risque de responsabilité.

Combinaison étanche Décès en plongée – Création de réalité Cours Par une approche basée sur les facteurs humains 2

Le salon de la plongée GO

Le salon de la plongée GO – le seul consommateur de plongée et Responsables spectacle au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et promet un week-end plein de contenu interactif, éducatif, inspirant et amusant.

En plus de la scène principale - cette fois-ci avec en tête d'affiche la star de la télévision, l'auteur et l'aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence, ainsi que Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, le Dr Timmy Gambin, qui discutera du riche patrimoine maritime et militaire de Malte, et le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie - il y a à nouveau des scènes dédiées à la plongée au Royaume-Uni, à la plongée technique, photographie sous-marine et des histoires inspirantes. Andy Torbet animera à nouveau la scène principale et fera également une présentation sur les défis du tournage de plongées techniques pour les émissions de télévision.

En plus des scènes, il y a une multitude d'éléments interactifs - la grotte toujours populaire, la piscine d'essai géante, la plongée immersive en réalité virtuelle sur épave technologique, les ateliers d'apnée et les exercices d'alignement, la zone de biologie marine et, nouveauté pour 2025, votre chance de vous essayer à la cartographie des épaves avec la Nautical Archaeology Society et leur « épave » - le tout disséminé parmi un nombre toujours croissant de stands d'offices de tourisme, de fabricants, Formation agences, centres de villégiature, bateaux de croisière, centres de plongée, détaillants et bien plus encore.

Cette année voit également la Concours NoTanx Zero2Hero Cette compétition, destinée aux apnéistes débutants, verra 12 candidats se soumettre à une première épreuve Formation avec Marcus Greatwood et l'équipe NoTanx à Londres fin février. Ensuite, cinq finalistes sélectionnés s'affronteront au GO Diving Show pendant le week-end de mars, avec notamment des séances d'apnée statique en piscine, pour désigner le grand gagnant, qui se verra offrir un séjour d'une semaine à l'éco-village de Marsa Shagra, offert par Oonasdivers. Cliquez ici ici pour vous inscrire et avoir une chance de concourir.

Billets en prévente maintenant disponibles !

Achetez maintenant votre billet journalier pour £17.50 + frais de réservation et préparez-vous à une expérience éducative, passionnante et inspirante ! Ou avec autant d'intervenants sur les deux jours, plus tous les affichages interactifs et les exposants à visiter, pourquoi ne pas en faire un week-end et prendre un billet de deux jours pour £25 + frais de réservation ? Des tarifs de groupe pour 10 personnes et plus sont également disponibles si vous venez avec les membres de votre centre/club. Réservez vos billets sur le site de Go Diving Show.

Et comme toujours, le prix du billet comprend le stationnement gratuit. Et l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans, alors emmenez les enfants pour une fabuleuse journée en famille !