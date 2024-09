Dr Matt Carter – Les épaves fantômes du Pacifique bleu

L'archéologue marin, défenseur des océans et plongeur technique, le Dr Matt Carter, sera sur la scène technique du GO Diving Show ANZ à Sydney à la fin du mois.

Depuis 2003, il a travaillé sur des projets archéologiques sous-marins dans 13 pays différents, allant de la fouille d'une épave phénicienne vieille de 2,800 3 ans en Espagne, à la conduite d'expéditions pour modéliser en XNUMXD les flottes fantômes de l'atoll de Bikini et de la lagune de Chuuk.

En 2009, Matt a reçu la bourse Rolex d'Australasie de la Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), qui lui a permis de découvrir l'utilisation des recycleurs pour la plongée scientifique. Depuis, il est devenu un pionnier de l'utilisation du CCR et de la photogrammétrie pour l'archéologie marine, se spécialisant dans l'étude et l'évaluation des épaves de la Seconde Guerre mondiale en Australie et dans le Pacifique.

Matt est membre international et lauréat EC50 de l'Explorers Club, ancien vice-président de l'Institut australasien d'archéologie maritime (AIMA) et représentant de la Nouvelle-Zélande au Comité international de l'ICOMOS sur le patrimoine culturel subaquatique (ICUCH). Il a également été présentateur spécialisé dans la série télévisée Coast: New Zealand, un spin-off de la série britannique Coast produite par la BBC, et est un expert en la matière pour les Nations Unies, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE) et le gouvernement australien.

Combinant la plongée scientifique, commerciale et technique depuis plus d'une décennie, Matt est désormais directeur de recherche pour la Major Projects Foundation, travaillant à la protection des écosystèmes marins, des cultures et des moyens de subsistance menacés par les épaves polluantes de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique bleu.

La conférence de Matt au GO Diving Show ANZ sera :

Les épaves fantômes du Blue Pacific

Dr Matt Carter - Les épaves fantômes du Pacifique bleu 2

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons Stage, l'Australia/New Zealand Stage, l'Inspiration Stage et la Tech Stage – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives pour convenir aux petits et aux grands, depuis des expériences de plongée VR, des essais de plongée. , une piscine de démonstration et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L’entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.