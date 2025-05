La veuve d'un plongeur : « Je consulte toujours les nouvelles tous les jours »

at

at 12 h

« Je continue de consulter les informations tous les jours », explique Vivien Clowes. « Je recherche des incidents de plongée dans le Dorset, en espérant qu'un jour son corps reviendra à notre famille. »

Le mari de Vivien, Steve Clowes, a disparu à environ 28 km au large de la côte du Dorset dans l'après-midi du samedi 25 mai 2024. comme rapporté peu après l'incident on Diviser.

Peu de détails étaient disponibles à l'époque et le nom du plongeur n'a pas été annoncé. Une opération de recherche et de sauvetage aérienne et maritime de grande envergure a été interrompue le lendemain, mais son corps n'a toujours pas été retrouvé.

Au cours de l’année écoulée, Vivien Clowes a dû lutter non seulement contre son deuil soudain, mais aussi contre les lourdeurs administratives liées à la tâche vitale d’obtenir un certificat de décès pour une personne disparue sans laisser de traces.

Douze mois après le départ de son mari, Vivien raconte également Divernet Elle souhaite corriger toute impression qui aurait pu naître – en raison du peu d'informations diffusées à l'époque – selon laquelle il s'agissait d'un plongeur inexpérimenté. Elle affirme ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer à son sujet l'année dernière.

Steve et Vivien Clowes dans des temps plus heureux (Vivien Clowes)

Steve Clowes, 57 ans, était ingénieur électricien senior et passionné de plongée. « Il plongeait avec l'un de ses meilleurs amis, et c'est lui qui m'a appelée pour me prévenir », a raconté Vivien. DivernetElle comprenait les réalités de la plongée sous-marine car elle était elle-même une Master Scuba Diver, même si elle avait raccroché son équipement en 2010.

Jour de la plongée

La descente fatale aurait dû être ce que Vivien décrit comme « une plongée récréative de routine » sur l'épave du sv Aracan, bien qu'à une profondeur de 56 m et bien au large de l'épave de ce voilier marchand victorien, qui était entré en collision avec le navire à vapeur Américaine en 1874, c'était une plongée sérieuse.

Cependant, Vivien décrit son mari comme un instructeur PADI Master et un instructeur TDI expérimenté et un plongeur de longue date, qui a passé de nombreuses années à explorer les eaux autour de Portland et qui ne manque pas d'expertise technique.

« Pendant plus de 25 ans, il a formé d’innombrables plongeurs et était connu pour sa présence calme et son approche méticuleuse », dit-elle.

(Vivien Clowes)

Steve Clowes lors d'une autre plongée (Vivien Clowes)

Le jour où il a disparu en mer, il avait atteint son palier de sécurité de 15 m, procédure standard après une plongée profonde récréative. Puis, plus rien. Juste un dévidoir verrouillé et une bouée de marquage en surface pour signaler son passage.

« Les garde-côtes ont lancé une vaste opération de recherche impliquant des hélicoptères, des navires fixes et desaile Des avions, des équipages de canots de sauvetage de Weymouth et de Swanage, ainsi que d'autres bateaux de la zone, ont mobilisé les secours. Les recherches ont eu lieu tard dans la nuit, mais le corps de Steve n'a jamais été retrouvé.

Le canot de sauvetage de Weymouth a participé à la recherche de Steve Clowes (RNLI)

'Mon rocher'

Cependant, pour Vivien et sa famille, Steve était « plus qu'une personne disparue », dit-elle. « C'était un mari, un père, un ami. Steve et moi étions ensemble depuis l'adolescence, 40 ans en tout, et mariés depuis 35 ans. »

« Nous avons élevé cinq enfants ensemble ; notre plus jeune n'avait que 15 ans lorsque Steve a disparu. Steve était mon roc, la seule personne toujours là pour moi. »

Steve et Vivien Clowes et leur famille (Vivien Clowes)

Au moment de sa disparition, le plongeur portait la montre Rolex Submariner de 1967 de son défunt père, un héritage familial destiné à être transmis à l'un des fils du couple, Jack. « Sa récupération serait également très importante pour nous », déclare Vivien.

« J'ai depuis fait un don à la canot de sauvetage d'Exmouth « Une timonerie au nom de Steve et de son défunt père, vétéran de la Royal Navy. C'est une façon de les maintenir tous les deux en mer, tout en continuant à aider les autres. »

Péage bureaucratique

L'un des aspects les plus difficiles pour la famille d'un plongeur disparu est la demande d'un certificat de décès. Divernet en 2019, Rosie Moss, la veuve du plongeur du Kent Ben Moss, expériences décrites semblables à ceux de Vivien Clowes.

« Le coût émotionnel a été aggravé par des démarches administratives », explique Vivien. « La procédure légale d'obtention d'un certificat de présomption de décès a été longue, coûteuse et éprouvante sur le plan émotionnel. Elle impliquait de déposer une demande officielle auprès de la Haute Cour, de publier des avis dans les journaux et, souvent, de faire appel à un avocat. »

« C'est des milliers de livres à un moment où on a du mal à vivre. Mais sans certificat de présomption de décès, je n'aurais pas pu régler la succession de Steve et j'aurais donc perdu notre maison. J'ai soulevé la question. aide avec mon député, dans l’espoir de susciter une réforme, mais rien n’en est sorti.

Steve Clowes (Vivien Clowes)

« J’espère maintenant qu’en partageant l’histoire de Steve, quelqu’un pourra apporter des informations – ou que de futures recherches seront possibles avec le bon équipement.

« Mais plus que cela, je veux mettre en lumière le chagrin silencieux, souvent invisible, des familles qui perdent des êtres chers en mer. »

Également sur Divernet : La recherche d'un plongeur au large du Dorset a été abandonnée, Un plongeur perdu il y a 11 mois est toujours « personne disparue », « Un peu de réconfort » pour une veuve lors de l’enquête du plongeur, Recherche en cours d'un plongeur porté disparu au large de Douvres