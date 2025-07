Divers Alert Network présente les stagiaires de 2025

Réseau d'alerte de Divers (DAN) est fier de présenter ses stagiaires 2025 – Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova et Samantha Nosalek.

Le programme de stages DAN a été lancé en 1999 pour offrir aux candidats qualifiés une expérience précieuse en recherche sur la sécurité de la plongée. Bien que toujours axé sur la recherche, son champ d'action s'est élargi au fil des ans pour inclure des projets axés sur d'autres aspects de la mission de DAN : aider les plongeurs nécessitant une assistance médicale d'urgence et promouvoir la sécurité de la plongée par l'éducation. Aujourd'hui, les stagiaires DAN participent à diverses activités, notamment des travaux de terrain, des études en laboratoire, des actions de sensibilisation, le développement de programmes de formation et d'autres projets de promotion de la sécurité de la plongée.

Sam Crenshaw est lieutenant des garde-côtes américains et Divemaster. Il est titulaire d'une licence en technologie du génie maritime de la Texas A&M Maritime Academy de l'université Texas A&M de Galveston. Au cours de sa carrière au sein des garde-côtes, Sam a notamment inspecté des navires commerciaux à Philadelphie et dans le New Jersey, enquêté sur des accidents maritimes à Baton Rouge et participé à un programme de formation spécialisé dans le secteur maritime, axé sur les enquêtes sur les accidents de navires impliquant des plongées et des snorkelings menées par les garde-côtes. Il a choisi de collaborer avec DAN dans le cadre de ce programme afin de mieux comprendre les subtilités des incidents liés à la plongée et de promouvoir les intérêts mutuels des garde-côtes américains et de DAN en matière de sécurité et de sauvetage.

Tyler HortonOriginaire de l'Indiana, Tyler a obtenu une licence en biologie à l'Université de Dayton en 2022, avec des options en neurosciences et en espagnol. Après l'obtention de son diplôme, elle a occupé le poste de directrice générale d'une organisation internationale à but non lucratif de santé publique dédiée au dépistage précoce et à la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus. Elle a ensuite passé un an à parcourir le monde en solitaire, sac au dos, à réaliser des aventures inoubliables et à tomber amoureuse de la plongée sous-marine. Tyler est ravie de combiner sa passion pour le monde sous-marin et la sécurité avec son expérience en recherche scientifique en rejoignant le programme de stages de recherche DAN cet été.

Anna Krylova Anna est une scientifique marine qui s'intéresse à l'écologie comportementale, à la conservation et aux récits innovants. En 2024, elle a obtenu un master en biologie marine à l'Université Northeastern, où elle a étudié la dynamique de recherche de nourriture des baleines à bosse le long des côtes californiennes pour sa thèse. Pendant ses études supérieures, Anna a commencé à se spécialiser. photographie sous-marine Elle est devenue plongeuse scientifique à l'AAUS, explorant divers écosystèmes du Massachusetts, du Panama, de l'État de Washington et de la Californie. Elle a précédemment obtenu une licence en biologie marine avec une spécialisation en photojournalisme à Northeastern, où elle a mené des recherches sur le camouflage des seiches au Laboratoire de biologie marine et perfectionné ses compétences en recherche et en narration visuelle. Elle souhaite développer son expertise en marketing pendant son stage afin de contribuer à renforcer les liens entre le public et nos océans.

Samantha Nosalek Elle est en deuxième année à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et prépare un diplôme en génie biomédical au sein du département Lampe Joint de génie biomédical. Elle est Divemaster NAUI et certifiée en procédures avancées de nitrox et de décompression. Elle est également bénévole auprès de SEAKERS, une association de plongée à but non lucratif basée à Concord, sa ville natale, en Caroline du Nord. Elle se réjouit d'acquérir de solides bases en recherche fondamentale sur la plongée lors de son stage.