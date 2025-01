Plongée sous-marine communautaire : les clubs de Cornouailles ont besoin d'aide

Un appel à l'aide financière a été lancé pour ce qui serait le seul centre de plongée du Royaume-Uni proposant des clubs de plongée communautaires et des cours de compétences aquatiques aux enfants et aux adultes handicapés.

Plongée en point de vue à Cornwall est un centre de plongée SSI qui propose également des cours PADI standard et spécialisés. Claire Jones, codirectrice d'une société de relations publiques basée à Truro, a rejoint Viewpoint en tant que directrice et assistante instructeur l'année dernière, et dit qu'elle et son équipe ont travaillé à la création et à la gestion de clubs réguliers pour les personnes de tous âges dans les régions de St Austell et de Truro.

« Cela se passe tellement bien que c'est irréel », dit-elle. « Nous avons vu des enfants neurodivers sortir complètement de leur coquille et passer de zéro à héros en utilisant la plongée comme moyen d'améliorer leur santé mentale. Cela a également un effet positif sur la famille au sens large. »

Exercices sous-marins en piscine

« Nous disposons d'un grand nombre d'instructeurs fantastiques qualifiés en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi que de bénévoles qui ont progressé avec nous jusqu'au niveau professionnel pour nous aider. »

Actuellement, Viewpoint gère un groupe de piscine pour les enfants à partir de huit ans un soir en semaine et un club de plongée principal le week-end pour tout le monde, des jeunes qualifiés aux seniors.

Un jeune stagiaire

Les deux clubs fonctionnent au prix coûtant, explique Jones, avec des plongeurs professionnels et amateurs qui donnent bénévolement de leur temps. Ils ont mis en place des exercices et leçons couvrant des aspects tels que la plongée à l'aveugle, les scénarios de plongée en grotte, la protection des récifs et les séances d'expérience de plongée en apnée, « tous visant à donner à un enfant ou à un adulte la possibilité de prendre confiance dans nos eaux et nos mers.

« Nous participons à Dive Against Debris, enseignons l’écologie marine et travaillons pour un environnement marin meilleur et plus propre », explique Jones.

Utilisation du black-out masques

Pour permettre aux clubs de se développer, Viewpoint a lancé un financement participatif depuis novembre dans l’espoir de récolter 8,000 24 £. La majeure partie de cette somme servirait à l’achat d’un nouveau compresseur d’air. « Depuis que le nôtre est en panne, nous avons du mal à remplir les cylindres pour les mettre en service et nous devons faire un aller-retour de XNUMX km pour les faire remplir », explique Jones.

Les dons serviraient également à financer un petit nombre de cylindres supplémentaires, de BC, d'ardoises et de cartes d'identification de poissons, dit-elle, ainsi qu'à couvrir les frais de piscine et la flexibilité nécessaire pour offrir des adhésions à des tarifs préférentiels aux familles à faibles revenus. Le fonds a initialement récolté 1,645 XNUMX £, mais il est resté silencieux ces dernières semaines.

« Nos plongeurs professionnels qualifiés et nos bénévoles handicapés sont prêts à partir », déclare Jones. « Tout le monde peut faire de la plongée sous-marine, et nous aimerions leur fournir un endroit pour apprendre. » La page GoFundMe peuvent être trouvés ici.

