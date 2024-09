Blessures courantes en plongée, accidents de plongée à distance et hotline DAN

Le respecté vice-président des services médicaux de Diver Alert Network, le Dr Matias Nochetto, donnera des présentations inspirantes et éducatives lors de la première édition. GO Diving Show ANZ (qui se déroulera au Sydney Showground les 28 et 29 septembre).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI instructeur in 1999. He completed his medical Formation in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, Formation events, translating Formation programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Docteur Matias Nochetto

En 2006, il s'est vu offrir un poste à temps plein au siège de DAN à Durham, en Caroline du Nord, où il travaille depuis 2007.

Aujourd'hui, le Dr Nochetto est vice-président des services médicaux chez DAN, où il dirige l'épine dorsale du Divers Alert Network. Il dirige une équipe de paramédicaux, d'infirmières et de médecins sur quatre continents qui traitent plus de 3,500 5,000 appels d'urgence en cinq langues et environ XNUMX XNUMX demandes médicales par an dans le monde entier.

Chez DAN, il travaille également avec une équipe pour développer et mettre en œuvre divers programmes médicaux DAN à différents niveaux, des profanes aux professionnels de la santé.

Nochetto est codirecteur du cours de médecine de plongée DAN-UHMS, actuellement le programme de formation médicale continue le plus ancien de ce type, qui forme des médecins en médecine de plongée depuis 1982. Il est souvent professeur invité dans le cadre de cours et de programmes de médecine de plongée à l'échelle internationale.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and Formation programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Blessures courantes en plongée, accidents de plongée à distance et hotline DAN

Ne manquez pas le séminaire sur la santé et la sécurité en plongée de DAN, présenté par le Dr Matias Nochetto, sur la scène ANZ/Inspiration le dimanche 29 septembre à partir de 1 heures.

Le Dr Nochetto, vice-président des services médicaux de DAN, discutera des blessures de plongée courantes (symptômes, premiers secours, traitement), des accidents de plongée à distance (défis et exemples de cas) et de la hotline d'urgence de DAN.

Ce séminaire s'annonce intéressant et stimulant, que vous soyez un nouveau plongeur, un plongeur expérimenté ou un vétéran de la plongée technique.

Le GO Diving Show ANZ

Cet événement annuel, qui se déroule cette année le 28-29 Septembre au Parc des expositions de Sydney au Parc olympique, vise à présenter le meilleur de notre monde sous-marin à tous, des novices qui envisagent de se lancer dans la plongée ou qui ont terminé leurs cours d'entrée, aux plongeurs avancés, en passant par les plongeurs techniques et les vétérans du CCR. plongeurs.

Il existe toute une série de scènes : la scène principale, la Photomatons La scène Australie/Nouvelle-Zélande, la scène Inspiration et la scène Tech – qui accueilleront des dizaines d'intervenants du monde entier, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités interactives adaptées aux petits et aux grands, des expériences de plongée en réalité virtuelle, une piscine de démonstration et bien plus encore.

Autour des scènes et des événements se trouvera un large éventail d'exposants, des offices de tourisme et tour-opérateurs aux centres de villégiature, bateaux de croisière, Formation agences, détaillants, fabricants et organisations de conservation.

Le GO Diving Show UK 2024, qui en est maintenant à sa cinquième édition, a attiré plus de 10,000 10,000 participants au cours du week-end et s'étendait sur une superficie de XNUMX XNUMX m² d'espace d'exposition, et la variante australienne et néo-zélandaise aspire à atteindre ce niveau dans les années à venir.

L’entrée au premier GO Diving Show ANZ est entièrement gratuite – inscrivez-vous ici pour obtenir vos billets pour ce qui est sans aucun doute l'événement de plongée de 2024 en Australie. Il y a beaucoup de places de stationnement sur place et le lieu est facile d'accès grâce à de nombreuses options de transport, alors notez les dates dans votre agenda dès maintenant et préparez-vous pour un week-end épique célébrant toutes les formes de plongée.