À la poursuite des coraux depuis un voilier hollandais – Darwin 200

Rejoignez Maria Bollerup et Rannva Joermundsson sur la scène principale du Salon de la plongée GO en mars pour un voyage à bord du grand voilier hollandais centenaire Osterschelde, qui entreprend un voyage de deux ans autour du monde, sur les traces de Charles Darwin.

Alors que les scientifiques et les dirigeants de Darwin embarquaient à bord du navire au nom de la conservation et de l'éducation, Maria et Rannva étaient à bord en tant que plongeurs scientifiques, développant et menant les transects coralliens du voyage.

En traversant la Polynésie française, Maria vous emmènera plonger sous des fermes perlières au milieu de nulle part (littéralement !) et mesurer les coraux dans le canal le plus fréquenté par les requins au monde, partageant une histoire de résilience et d'espoir pour nos récifs.

En traversant l'océan Atlantique, Rannva racontera les histoires du développement du programme et vous inspirera à travers le voyage Darwin 200, pour finir en vous emmenant plonger sur des coraux vraiment inhabituels.

Maria Bollerup est une plongeuse technique instructeur, plongeur spéléo recycleur et explorateur qui parcourt le monde en tant que plongeur professionnel depuis l'âge de 18 ans.

Étant danoise, sa carrière de plongeuse a commencé au Danemark, où son intérêt pour l'archéologie sous-marine l'a amenée à plonger sur des sites archéologiques à l'âge de 16 ans, cartographiant et collectant des objets sur des villages de l'âge de pierre en coopération avec des musées locaux.

C'est sa passion pour la science, combinée à sa carrière dévouée au sein de l'industrie de la plongée, qui l'a conduite à s'impliquer dans une gamme de projets de plongée scientifique, y compris le projet d'exploration de grottes Expédition Xunaan-Ha au Mexique en novembre 2021 ; un projet qui a été soutenu par Rolex dans le cadre de son initiative Perpetual Planet, et l'expédition réussie Buteng dans le sud-est de Sulawesi, en Indonésie, en octobre 2024.

Dans l'espoir d'influencer positivement les futurs ambassadeurs sous-marins, Maria a fondé et dirige Plongée Blue Venture; un commerce de gros voyage de plongée agence spécialisée dans les jeunes routards européens. En offrant une plongée sûre et une haute Formation normes dans des centres de plongée inspirants, auprès des jeunes plongeurs inexpérimentés sur et hors des sentiers battus, elle cherche à susciter l'intérêt pour nos océans et leur conservation.

En tant que plongeuse technique et défenseure de la plongée basée sur l'exploration, elle a été choisie comme ambassadrice de la communauté mondiale Girls That Scuba, présentée dans le recycleur de PADI Formation matériaux, sélectionné en tant que Team Diver pour Fourth Element et élu membre du Explorers Club.

Originaire des îles Féroé et désormais basée en Cornouailles, Rannva Joermundsson est responsable des ventes pour Fourth Element.

Plongeuse depuis 2008, elle a pour passion d'encourager les jeunes, particulièrement les femmes, à entrer dans le monde de la plongée technique et souterraine.

Rannva a cofondé Nixie Expeditions avec Maria Bollerup, et ensemble, ils ont été les chefs de projet de l'expédition réussie Buteng dans le sud-est de Sulawesi, en Indonésie, en octobre 2024.

Les autres projets de Rannva incluent le service d'expédition Divemaster (Guide de plongée) Elle a participé à une expédition privée en Antarctique, qui impliquait des opérations sous-marines et héliportées. Elle a également participé à l'expédition Xunaan-Ha 2021 au Mexique, soutenue par la Perpetual Planet Initiative de Rolex.

Plus récemment, Rannva a rejoint le projet Darwin200, réalisant une traversée transatlantique sur un grand voilier et développant un projet de transect corallien au Brésil. Enfin, elle a servi comme Divemaster (Guide de plongée) organisation de la logistique de plongée pour 30 personnes lors d'une expédition privée aux Cocos et aux Galapagos en janvier 2025.

Rannva est une conférencière publique, membre de l'Explorers Club et siège au comité de surveillance de l'Explorers Club, en plus d'être porte-drapeau de WINGS Women in Discovery.

Le salon de la plongée GO

Le salon de la plongée GO – le seul consommateur de plongée et Responsables spectacle au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et promet un week-end plein de contenu interactif, éducatif, inspirant et amusant.

En plus de la scène principale - cette fois-ci avec en tête d'affiche la star de la télévision, l'auteur et l'aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence, ainsi que Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, le Dr Timmy Gambin, qui discutera du riche patrimoine maritime et militaire de Malte, et le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie - il y a à nouveau des scènes dédiées à la plongée au Royaume-Uni, à la plongée technique, photographie sous-marine et des histoires inspirantes. Andy Torbet animera à nouveau la scène principale et fera également une présentation sur les défis du tournage de plongées techniques pour les émissions de télévision.

En plus des scènes, il y a une multitude d'éléments interactifs - la grotte toujours populaire, la piscine d'essai géante, la plongée immersive en réalité virtuelle sur épave technologique, les ateliers d'apnée et les exercices d'alignement, la zone de biologie marine et, nouveauté pour 2025, votre chance de vous essayer à la cartographie des épaves avec la Nautical Archaeology Society et leur « épave » - le tout disséminé parmi un nombre toujours croissant de stands d'offices de tourisme, de fabricants, Formation agences, centres de villégiature, bateaux de croisière, centres de plongée, détaillants et bien plus encore.

Cette année voit également la Concours NoTanx Zero2Hero Cette compétition, destinée aux apnéistes débutants, verra 12 candidats se soumettre à une première épreuve Formation avec Marcus Greatwood et l'équipe NoTanx à Londres fin février. Ensuite, cinq finalistes sélectionnés s'affronteront au GO Diving Show pendant le week-end de mars, avec notamment des séances d'apnée statique en piscine, pour désigner le grand gagnant, qui se verra offrir un séjour d'une semaine à l'éco-village de Marsa Shagra, offert par Oonasdivers. Cliquez ici ici pour vous inscrire et avoir une chance de concourir.

